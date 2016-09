Vinteren nærmer seg - kle deg riktig i kulda

Sommeren er definitivt over, og vi nærmer oss den kalde årstiden. Det kommer til å regne, det kommer til å blåse og det kommer til å snø.

Mange av oss synes det er vondt nok å måtte starte bilen eller gå til trikken eller bussen, når gradestokken viser 10 minus en januar-morgen. Likevel er det mange som allerede da har vært ute på jobb i timesvis. Og de trenger å holde seg varme for å gjøre jobben sin effektivt.

Arbeidsklær i tre lag

Tre lag med arbeidstøy gjør at man kan tilpasse bekledningen etter været. Foto: TU Story Labs

Nøkkelen er riktig bekledning, forteller Pål Einar Fevang, som til daglig jobber i utesalget hos TOOLS, og har over ti år med erfaring når det gjelder å selge arbeidstøy.

– Vi har alltid fokusert på trelags-bekledning, forteller Pål Einar, og presiserer at poenget med flere lag er at man kan alltids ta av seg ett av lagene om det skulle bli for varmt.

Men for arbeidere på anlegg, industri, eller håndverkere som jobber i kulda, gjelder det å kle seg slik at alle lagene og elementene spiller sammen.

Først og fremst må man ha på seg ullundertøy, sier Pål Einar, mens det ytterste laget må være vind- og vannavstøtende. Mellomplagget, det man har på seg under jakken, bør helst være av fleece. Men det er ikke alt:

– Gode hansker må ikke glemmes, og ikke minst gode sko! Skoene må tåle mye vann og mye juling. De gode skoene har goretex-membraner, og disse sørger for at foten holder en temperatur på 28-32 grader. Dette holder foten tørr og varm. Det som er viktig er å ikke ta på seg syntetiske sokker, for da ødelegger man hele funksjonen til goretex. Du får nemlig ikke fuktigheten ut og den blir liggende rundt foten, advarer Pål Einar.

Tipset er å bruke ullsokker. Det er i det hele tatt ull som gjerne er Pål Einars varmeste anbefaling.

Naturlig er best

– Ull passer glimrende både sommer og vinter. Hvis du for eksempel bruker en t-skjorte av bomull, og den blir våt, blir du raskt kald. Dette ville ikke skjedd med ull. Ull absorberer fukt og transporterer den effektivt bort fra kroppen. Ullprodukter er litt undervurdert, sier Pål Einar.

– Det finnes mange ulltyper i dag som ikke klør. Riktignok koster det litt penger - først og fremst på grunn av kvaliteten på ulla. Jo lengre fibre, desto dyrere er det, men samtidig klør det mye mindre. Det er verdt å investere i, sier han.

En rød tråd er at det er gull verdt for arbeidsgivere å satse på ordentlig bekledning for sine ansatte. Det er viktig å gjøre de ansvarlige bevisst på det.

– I fritidsbruk, hvis du skal på fjellet eller lignende, vet du gjerne godt hvordan du skal kle deg. Ikke alle er like oppmerksomme på det når det gjelder arbeidstøy. Vi prøve å endre holdningen til folk. Mange arbeidsgivere ønsker å kjøpe inn rimelige klær, men det er viktig at arbeiderne trives og er komfortable.

– Derfor prøver vi å sette fokus på å kjøpe inn skikkelig undertøy, og sørge for at arbeiderne har minst to lag, og helst tre lag med bekledning. Det er mange nye materialer, for eksempel soft shell, som er perfekt for utejobbing i rundt fem minusgrader. Dette er klær som sørger for at du slipper vind rett på kroppen, samtidig som materialet tåler mye nedbør og vann, selv om det ikke er helt vanntett. Slikt er verdt å investere i, sier Pål Einar Fevang.

Lønnsomt med god bekledning

Yttertøy med soft shell-lag er godt egnet for høst og vår, men er ikke fullstendig vind- og vanntett. Foto: TU Story Labs

Pål Einar påpeker at arbeidsgiverne tjener på det i lengden: De ansatte er mer effektive og føler seg bedre på jobb når de har skikkelige klær. Uten dette blir det raskt tidlige pauser og arbeiderne kommer gjerne sent i gang.

Som i alle andre bransjer skjer det også mye spennende innenfor arbeidsbekledning, og nye teknologier, nye materialer og nye trender gjør at plaggene er tynnere, lettere og ser bedre ut. Takket være nye metervarer som blir stadig bedre, utvikles det jakker med bedre ytterstoff som samtidig er mye mer håndterlige. Ikke minst sørger klimaendringer for at den verste sprengkulda kommer sjeldnere, noe som igjen gjør at behovet for virkelig tykke og tunge jakker er mindre. Samtidig spiller utseendet på plaggene også en større rolle.

– Arbeidstøyet er også blitt en motesak, påpeker Pål Einar. Mange bruker arbeidstøy oftere enn hverdagsbekledningen, man kjører barna i barnehagen, handler i butikken på veien hjem og henter barna etter jobb. Alt dette gjør man gjerne i arbeidstøy. Merker som Blåkläder har sett dette, og har gjort et image ut av merkevaren sin, forteller den erfarne spesialisten.

Lærdommen er enkel, ifølge Pål Einar. Skal dine ansatte trives og gjøre en god jobb uansett værforhold, pass på å kle de opp i tre lag med arbeidsklær, med ullundertøy, fleece og en soft shell-jakke. Gode sko og hansker er også essensielt. Og ikke minst: lue.

– 50 prosent av varmen forsvinner gjennom hodet, og mange er ikke klar over det. Bare det å få på seg lue er veldig viktig i kulda, avslutter Pål Einar Fevang.