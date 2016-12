Slik gikk hun fra betong til biotech

Omgitt av storslått, norsk natur i Vesterålen ligger den blå byen Sortland. Det var her Trude Tingvoll vokste opp, tett på den lokale familiebedriften i betongindustrien. En liten by der alle kjente alle, og mulighetene var store. Fra ung alder hadde hun gjennom familien sett og lært på kloss hold hva som måtte til av innsats og hardt arbeid for å få bedriften til å gå rundt.

Det var likevel ikke familiebedriften i Sortland som skulle bli karrieren. Etter noen år på høyskole i hovedstaden har hun gjort en forrykende internasjonal karriere innen farmasøytisk industri. Først innen salg og så som produktsjef i Norge, før hun over en periode på syv år jobbet ut fra London og Brussel for å blant annet bygge opp Europa-kontoret til en amerikansk legemiddelgigant.

Nå er topplederen tilbake i Norge; men hviler slett ikke på laurbærene. Ved siden av en global lederstilling i et bioteknologi-firma har hun nettopp fullført en Executive MBA.

– Heldigvis trives jeg veldig godt med å jobbe mye og ha høyt tempo. Jeg har hatt en indre driv for dette siden jeg vokste opp. Utviklingen i verden går så utrolig fort. Du må tenke nytt hver eneste dag, ellers risikerer du å bli akterutseilt, sier Tingvoll.

De største næringene i verden utfordres av selskaper de færreste så for seg. For å utnytte fremtidens nye muligheter, er man nødt til å lære fra nye hold.

Helt nye aktører truer

Eksemplene på situasjonen hun beskriver har blitt mange nå. Teknologiske innovasjoner har kommet på løpende bånd og satt tradisjonelle forretningsmodeller under press. Nettjenester som Google og Facebook ryster telekomselskapene, mobilappen Uber har feid inn i transportmarkedet og det privateide selskapet SpaceX utfordrer verdens mektigste nasjoner på romfart.

Felles for alle eksemplene er at en helt ny type aktør, som de færreste så for seg, har gått inn i markedene. Der har de utfordret de eksisterende inntektsmodellene med nytenkning. Likevel lurer mange ledere fortsatt på hvordan man skal ruste sitt eget selskap for fremtidens nye muligheter.

– For å følge med i utviklingen som skjer nå må du være frempå, være nysgjerrig, ha din egen driv og følge med. Du må være villig til å lære fra nye hold, og gjerne andre næringer enn den du selv er i, sier Tingvoll.

Fra Norge og ut i verden

Historien om hvordan Tingvoll har hengt med i 20 år i én og samme bransje, starter dagen hun gikk inn dørene til Handelshøyskolen BI første gang, rett etter videregående. Med oppveksten tett på en familiebedrift, som hun fortsatt sitter i styret i, ville hun lære mer.

Gjennom studiet skrev hun en hovedoppgave om salgs effektivisering i samarbeid med AstraZeneca i Norge. Da studiet var over fikk hun jobb i selskapet, etter noen år ble hun headhuntet til et av verdens største legemiddelselskap, Pfizer.

Pfizer tok henne til London og etableringen av et Europa-kontor, en stor omstillingsprosess hvor hun jobbet for Europa og Canada.

– Jeg har alltid jobbet med å lede tverrfaglige team. Det er både en utfordring og veldig givende, fordi det alltid er veldig kompetente mennesker som jobber sammen. Du kommer inn i et stort nettverk av nye mennesker med nye perspektiver, sier hun.

Fakta om Executive MBA 18 måneder langt program, delt inn i seks toukers-moduler

Ansett som det ypperste innen etterutdanning for yrkesaktive ledere

Høy variasjon i klassene, både kulturelt og yrkesmessig

Søknadsfrist: 10. januar 2017 Les mer her »

– Etter syv år i London og Brussel tok jeg et verdivalg på hvordan jeg ønsket å jobbe. Jeg fikk en mulighet til å komme tilbake til Norge igjen, og leder nå tverrfaglige, globale team i et bioteknologi-firma her i Oslo.

Med en ny direktørjobb å gripe fatt på har Tingvoll åpenbart ingen problemer med å få nye og mer utfordrende oppgaver, men samtidig utålmodig på å utvikle seg videre og lære mer. På dette punktet i karrieren bestemte hun seg for å ta en Executive MBA-grad ved Handelshøyskolen BI parallelt med den krevende jobben.

– Jeg tror læring og det å utvikle seg er en kontinuerlig prosess. Samtidig hadde jeg jobbet innenfor den samme industrien i alle år, og vet at mye kunnskap kan overføres mellom industrier når mennesker med ulik bakgrunn kommer sammen, sier Tingvoll.

Innovasjon og entreprenørskap: På Berkeley i Silicon Valley jobbet studentene sammen med anerkjente forelesere for å utvikle en komplett produktidé, og pitche denne.

Læring på tvers av næringer

Gjennom Executive MBA-studiet gikk hun blant annet i klasse med britiske Greame Cooper, som karrieremessig har mange likhetstrekk med Tingvoll. De har begge hatt en sterk karriereutvikling, kommet seg opp, og så sett behovet for faglig påfyll.

Det 18 måneder lange Executive MBA-programmet er delt opp i moduler på to uker, hver fjerde måned, med et eget program for internasjonal ledelse. Studiet er direkte rettet mot ledere som er yrkesaktive, erfarne og allerede på et høyt nivå i organisasjonen. Flere av modulene finner sted på anerkjente, internasjonale universiteter. Tingvoll fikk med seg moduler på IE Business School i Madrid, Nanyang Busines School i Singapore og Berkeley i Silicon Valley.

– Når du studerer i og med andre kulturer, setter det ting i perspektiv. Det var spesielt interessant å se den Skandinaviske ledermodellen i forhold til ledelsesfilosofien i Asia og spesielt Kina, som vi lærte mye om i Singapore. Eller å utvikle en produktidé for så å pitche denne på kurset innen innovasjon og entreprenørskap i Silicon Valley, sier Tingvoll.

– Læringsutbyttet mot utfordringer i arbeidslivet blir da stort. Vi kan relatere teorien direkte til utfordringer på jobb, samtidig som foreleserne våre får mye ny innsikt fra oss som er i næringslivet.

I klassen til Tingvoll på 30 personer var det studenter fra totalt 13 nasjoner med ulik profesjonell og faglig bakgrunn. Denne blandingen av mennesker sørger for varierte og rike diskusjoner, slik at alle studentene får sett muligheter fra helt nye hold. Etter hvert semester evaluerer studentene selv foreleserne, slik at de kan tilpasse seg.

– Jeg opplever at jeg har et helt annet strategisk blikk etter at jeg tok en Executive MBA. Du lærer å løfte deg selv opp, og løse problemer på en bedre og raskere måte, sier Tingvoll.

Tingvoll ledet teamet til toppkarakter under innovasjonsproduktet på Berkeley.

Kan regne utdanningen hjem

Forskningen viser også at utbyttet av en Executive MBA er betydelig for studentene. Amerikanske studier viser at mellom 60 og 70 prosent av de som fullfører graden får muligheter i en ny bransje. Lønnsnivået øker også betraktelig i ettertid, spesielt for kvinner.

– Det handler selvsagt også om hvilke muligheter man tar selv, og at man er i et dynamisk miljø der du kan utnytte det du har lært. Samtidig får du gjennom et slikt studie et nettverk og venner du ikke kan måle i kroner og øre. Jeg har fortsatt jevnlig kontakt med studievennene, selv om vi nå har dratt til hver vår del av verden, sier Tingvoll.

– Desto mer erfaring du får, desto mer ydmyk blir du for kompleksiteten i fagfeltet. Jeg mener at topplederutdanningen på BI har gitt meg de verktøyene jeg som leder trenger for å ta bedre strategiske beslutninger, og løse komplekse problemer.