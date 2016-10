Vindmøllekongen: Graeme Cooper leder Storbritannias største non-utility utvikler av vindmølleparker. Bilde: Fred Olsen Renewables

Britiske Graeme Cooper har hatt en eventyrlig, krevende og hektisk karriere. Den 42-årige direktøren tilbrakte mye av 90-tallet på å bygge mobilnettverk på tvers av hele Europa. Ti år senere gjorde gikk han over til en helt ny bransje, og i dag er han direktør for Storbritannias største utvikler av vindmølleparker av sitt slag, Fred Olsen Renewables.

Når vi møter ham mellom forelesningene til en Executive MBA på Handelshøyskolen BI tenker han seg godt om, før han oppsummerer sin mangeårige karriere og hvorfor han nå er tilbake på skolebenken.

– Jeg var en helt vanlig fyr som gikk på en vanlig skole, som fikk vanlige karakterer og tok en vanlig bachelor. Ingenting ved det er spesielt. Men jeg er en person som aldri vil slå meg til ro med det jeg er i dag. Det er alltid muligheter for å utvikle seg, og å gjøre noe bedre. De mulighetene må man gripe, sier han.

– Det er mye bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på å ikke ha grepet en mulighet, forteller han rolig og reflektert.

Strategiske karrierevalg

La oss spole tiden tilbake. Året er 1997 og Cooper har nettopp fullført sin bachelor i bygning- og konstruksjonsledelse. Verdensøkonomien minsker, og det er ikke en eneste jobb å oppdrive innen feltet. Mobiltelefonen er i imidlertid i ferd med å ta av for fullt, og de neste ti årene reiser Cooper rundt i hele Europa for å lede arbeidet med å bygge nettverket av basestasjoner for den lovende nye teknologien.

– Etter ti år innså jeg at det ikke var så mange flere master å bygge. Markedet hadde utviklet seg og handlet mer innholdet, og mindre om nettverket. Så jeg innså at jeg var i ferd med å jobbe meg selv arbeidsledig, sier han.

Cooper har tenkt strategisk på karrierevalgene sine hele veien. Målet er posisjonen han ønsker å ha når han går av med pensjon.

Han bestemte seg for at fornybar energi måtte være rett bransje, og at det var riktig å starte med vindmøller. Bygningsmessig har de en del til felles med mobilmaster; stål står plassert på et fundament på avsidesliggende lokasjoner, og det krever kraner, strømtilførsel og ingeniørarbeid.

– Jeg kjente alt og alle i mobilbransjen, men da jeg byttet sektor sto jeg plutselig uten kontakter. Så hva ville være raskeste måte å bli kjent med alle som jobber med vindkraft? Ved å være go-to-personen i handelsorganisasjonen. To dager etter jeg la ut CV-en min fikk jeg jobben i British Wind Energy Association.

– Lønna mi måtte jeg halvere, siden handelsorganisasjonen er en non-profit, men etter bare ett år hadde jeg fått møte alle i bransjen.

Samtidig var Fred Olsen Renewables i ferd med bygge sin største vindmøllepark noensinne. Selskapets administrerende direktør ringte Cooper for å få noen markedsråd, og etter en lengre prat fikk Cooper en ny mulighet; han kunne få en toppjobb hos Fred Olsen.

Mangel på utdanning var en barriere

Graeme Cooper tar en Executive MBA på Handelshøyskolen BI.

Som direktør i den britiske delen av selskapet har han ansvaret for å utvikle nye vindmølleparker og for å levere elektrisitet ut til markedet. I løpet av hans åtte år i bedriften har verdien av vindmølleparkene under hans kontroll bygget seg opp til 5,4 milliarder norske kroner.

Han har åpenbart aldri hatt et problem med å finne seg jobb. Likevel er han nå tilbake på skolebenken. Både olje- og fornybarmarkedet påvirkes av ekstremt mange aktører og faktorer. For en leder som Cooper er det krevende å navigere i dette farvannet.

– Jeg har ikke tatt noen formell utdanning siden 1997, og føler nå at jeg har kommet til et punkt i karrieren der jeg ikke kan gå videre uten påfyll. Jeg har mye god erfaring, men mangelen på utdanning er en barriere for å komme inn den neste døren, sier Cooper.

Derfor tilbringer han nå to uker hver fjerde måned på skolebenken. I mars 2015 begynte han på graden Executive MBA-graden ved Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen har et eget program som fokuserer på energibransjen, direkte rettet mot ledere innen fornybar energi. Ledere som Cooper vil ha særlig høyt utbytte av en slik utdanning. Han er yrkesaktiv og erfaren, og er allerede på et høyt nivå i sin organisasjon.

– Executive MBA på BI lar meg lære om alle former for energi, ikke bare de fornybare kildene. Hva som driver konsumet, og etterspørselen, og hvor energimarkedet beveger seg. Og når jeg kan se helheten, vil jeg evne å plassere min egen bedrift og navigere mot mulighetene, sier Cooper.

Internasjonalt miljø

En Executive MBA er intensiv, og gir et solid, relevant grunnlag videre i arbeidslivet. Utdanningen er skreddersydd for at den kan gjennomføres samtidig som du er i full jobb.

Den tas nemlig over en periode på 18 måneder, delt inn i seks intensive toukers-moduler. Det gjør at du ikke trenger å være fysisk borte fra jobb spesielt lenge. Gjennom programmet får studenter som Cooper avansert trening i økonomi, finans og lederskap. Både på BI i Oslo og ved noen av de mest prestisjetunge skolene over hele verden.

– En annen viktig grunn til at jeg valgte akkurat BI var den gode miksen av internasjonale mennesker. Verden er ikke stor, og her kunne jeg få nye muligheter ved å møte likesinnede mennesker fra hele kloden, med forskjellig kultur og yrkesbakgrunn. Alle her på studiet er på jakt etter det neste store, sier han.

En av de store nøttene Cooper forsøker å knekke for tiden er hvordan han skal kunne utvikle selskapet inn i en ny epoke. De kan ikke leve av å kun utvikle vindmølleparker i fremtiden. Et av områdene han har undersøkt spesielt nøye er energilagring, et komplementært produkt til fornybar energi.

Utfordringen er at det er vanskelig å gjøre energilagring til et økonomisk forsvarlig konsept. Takket være medstudentene på BI har han imidlertid høstet viktig inspirasjon:

– Noen av dem jobber med energilagring som en del av studiet. Det som er så fint da er at vi kan teste hverandres tanker og hypoteser, for å dele perspektiver og ideer. Slik lærer vi sammen og spiller hverandre bedre, forteller Cooper.

– Du må gripe muligheten

Fred Olsen Renewables står bak en serie av store vindmølleparker i Storbritannia og Skandinavia. Her ses parken de har bygget på Lista, ett av Norges sørligste punkter. Foto: Fred Olsen Renewables

Paradokset for Cooper er at den faktoren som i størst grad påvirker fornybar-markedet er prisen på et fat olje.

– Derfor er det så viktig å kunne forstå hele bildet og møte nye mennesker, mener Cooper.

Briten innrømmer at Executive MBA-studiet har vært krevende, men han har han aldri angret på valget om å gå tilbake til skolebenken.

– I arbeidslivet vil troverdigheten din påvirke hvilke avgjørelser som tas basert på dine utsagn. På skolen har det ingenting å si hvem du er, hva du er og hvor du kommer fra. Kommer du med et utsagn så må du backe det opp. Det gir deg en helt ny plattform for læring.

Om du er en leder fra et selskap med 10 eller 1000 ansatte har lite å si; alle studentene skal få et like betydelig utbytte av studiet. Cooper har derfor et siste råd:

– Får du muligheten til å ta en videreutdanning, må du bare ta den. Etterpå kan du enten si at det var et 18-måneders slit, eller at det var de 18 beste månedene i mitt liv. Det er én av to, og det er mye bedre å angre på det man har gjort, enn å angre på å ikke ha tatt steget.