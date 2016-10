Derfor bør din neste drill ha anti-håndleddsbrekk-funksjon

Å bruke kraftverktøy er ikke ufarlig, men hvem skulle tro at noe så uskyldig som en batteridrevet drill kan gjøre stor skade? Da de batteridrevne drillene for alvor tok av på markedet i begynnelsen av 90-tallet var de ikke mye å skryte av sammeliknet med en drill med ledning. Det har nå endret seg kraftig. Kraftig som i betydningen mye, mye sterkere.

Dagens batteridriller er langt kraftigere enn mange tror. Foto: Story Labs

– Den drillen her, den har et kraftigere dreiemoment enn en gammel folkevognboble, sier kundeansvarlig Arve Larsgard i TOOLS Ålesund, og plukker opp en av årets nye trådløse driller.

Det er ikke din fars drill: Den har skarpt design, avansert elektronikk og en kraft som matcher verktøy med ledning.

– I dag har trådløse maskiner i praksis tatt igjen de med ledning, sier Arve.

– Da jeg begynte her for noen år siden, var det ofte en begrensning med ledning hvis man skulle bore hullkopphull og slikt. Nå er imidlertid ledningsbaserte driller på vei ut også på disse områdene. I praksis er det bare på store borhammere der ledning nå er et «må-ha», forteller han.

Med stor kraft kommer også stort ansvar for å bruke den riktig. Derfor er det ikke bare fancy nye funksjoner elektronikken bringer med seg. For første gang har en batteridrevet drill fått en Kickback stopp-funksjon.

– Når drillen beveger seg for raskt til en side, så stopper den, forklarer Arve. Inne i drillen sitter det en elektronisk sensor som måler hvor for drillen beveger seg rundt borets akse. Er bevegelsen rask nok til å utgjøre en fare for håndleddet, så stopper maskinen med en gang.

Funksjonen har eksistert i noen år på vinkelslipere, der hastigheten på skiven er enormt høy - hele åtti meter i sekundet målt på ytterste del av skiven.

"Skal bare..." er en dødare

TOOLS har et av landets beste utvalg av elektroverktøy i 60 butikker over hele landet. Foto: Story Labs

Mye av elektronikken som styrer sikkerheten i verktøyet er der for å beskytte brukerne mot seg selv. Det hender jo at man er uheldig og treffer på armeringsjern tilfeldig, men svært mange av skadene oppstår til tross for at brukerne burde vite bedre.

– De fleste er jo høyrehendte. Når du "skal bare" gjøre deg ferdig, og er sliten i høyre armen, så bruker du venstre arm i stedet. Hvilken vei går det da når boret kiler seg fast? Da går det så jekslene spruter, sier TOOLS-eksperten.

Gorm Nilsen, som er produktguru hos Bosch, kan også skrive under på dette. Hva som kan unngås når elektronikken holder et årvåkent oppsyn med verktøyet, har nemlig Gorm kjent på kroppen selv. Tommelen ble offer for en skrue i veggen, og den drillen han brukte da hadde i aller høyeste grad ikke en anti kickback-funksjon.

– Jeg tok en tommel ja! Det skjedde akkurat da det ikke skulle skje. Det er jo ikke noe varsel om at «inni her er det en skrue, og den treffer du nå». Boret kilte seg og ble jeg hengende med, forklarer han.

– Burde være obligatorisk

Se etter denne neste gang du besøker en TOOLS-butikk: Dette lille merket finnes på en del kraftverktøy, og det kan redde håndleddet eller enda viktigere kroppsdeler når uhellet er ute. Bilde: Story Labs

Det er akkurat typen uhell den nye sikkerhetsfunksjonen kanskje gjør til en del av fortiden. Ikke de helt store arbeidsulykkene, men mindre skader som i beste fall stjeler noen minutter her og der til banning og blåsing på såret, men i verste fall ender på legevakt med håndleddsgips og sykefravær.

De små uhellene kan skje når brukeren står på bakken. Når de kombineres med andre faktorer, stiger risikoen. Spesielt med tanke på stigebruk.

– Slike verktøy burde være obligatoriske, spesielt når man står i en trappestige, sier Arve i TOOLS. Som kundeansvarlig er han jevnlig ute på byggeplassene til noen av Norges største entreprenører. Der legger han ofte merke til at selv om det er sikkerhetsnormer i firmaene på hva slags trappestiger som skal brukes, er det ofte ikke like nøye på verktøyet i hånden til han som balanserer på toppen av trappestigen.

– På trappestigene er det normer på bruk, og de store firmaene legger inn egne sortiment på dette. Men det hjelper ikke når man bruker en drill som gjør det hele ustabilt. Står du og balanserer på toppen av en trapp med 90 Newtonmeter dreimoment i hånda risikerer man mer enn håndleddet, sier Arve.

Ikke bare en HMS-funksjon

Kickback-funksjonen kan spare en hel masse små og store skader i tiden fremover. Men det er ikke bare HMS-folkene som gleder seg over slike funksjoner. Den har også direkte praktisk nytte.

– Det er en annen type momentmåling enn på de gamle maskinene, bare se på når du for eksempel skal skru i gips. Da skal du ikke bryte papiret, for å beholde mest mulig styrke i platen. Med de nye maskinene er også momentet målt elektronisk, i stedet for en girkasse som det er i de gamle.

Slik gir en langt mer nøyaktig måling av momentet, bedre feste av skruene og færre mekaniske deler som kan slites med tiden.

Kommer på mye verktøy fremover

HMS-funksjoner kan komme i mange varianter. Her viser Gorm Nilsen fra Bosch en vinkelsliper med vribart håndtak, så anvenderen slipper å holde vinkelsliperen i unødvendig anstrengende posisjoner. I tillegg har den Kickback stopp-funksjon. Bilde: Story Labs

Det startet som en funksjon på vinkelsliperne, nå debuterer den på trådløsdrillen og snart på tyngre verktøy.

– De første borhammerne våre kommer med denne funksjonen om ikke lenge, sier produktguru Gorm Nilsen og peker på et beist av en borhammer som henger på hyllen i TOOLS-butikken.

Borhammerne støter stadig på armeringsjern, og behovet for en Kickback stopp-funksjon er kanskje større der enn andre steder. For vinkelsliperne, blir Kickback stopp viktigere enn på lenge, siden markedet etterspør stadig større og sterkere verktøy.

– Det var verftsindustrien her på Vestlandet som etterspurte funksjoner som Kickback stopp, og nå er de viktigere enn noensinne, sier Arve.

– Det kommer en ny serie, der Watt-styrken er på 1900 Watt i den samme kroppen som den eksisterende vinkelsliperen. For bare noen år siden var det jo regnet som voldsomt hvis du fikk en vinkelsliper på 1100 Watt.

Derfor er det viktig å ha sikkerhetsfunksjonene innebygget og klare til å redde brukerne dersom uhellet eller sløvheten skulle være ute.