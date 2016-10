Selv om den offisielle nyåpningen av Oslo Lufthavn ikke er før i april neste år, er Gardermoens nye ankomsthall allerede tatt i bruk, mens den nye ankomsthallen ferdigstilles trinn for trinn.

I dag, 13. oktober, åpner den gedigne Pir Nord for de første prøvepassasjerene.

I første omgang er det kun noen få innenlandspassasjerer som får nyte godt av den nye piren, men snart utvides bruken til flere passasjerer og etter hvert også utenlandstrafikk.

Innenlands- og utenlandstrafikken er i hver sin etasje.

Vår nye VR-reportasje øverst i saken tar deg med inn i Pir Nord før passasjererene slipper til, og prosjektleder Hans Petter Stensjøen forteller hvordan piren er bygget opp og hvordan de avanserte gatene fungerer.

Pir Nord: Åpnes for de første passasjerene i dag. Foto: Eirik Helland Urke

Fleksigater

Pir Nord er bygget slik at et fly kan gå direkte fra utenlandstrafikk til innenlandstrafikk fra samme gate. Dermed slipper passasjerene å ta buss, og flyene trenger ikke å flyttes til nye gater. Det gir mer effektiv drift og høyere kapasitet for hver gate. Det bygges ni nye såkalte fleksigater på Pir Nord.

Fornøyd: Prosjektleder Hans Petter Stensjøen. Foto: Eirik Helland Urke

Slik ser du reportasjen i 360/VR:

På vanlig datamaskin:

Klikk og dra i videoen for å se deg rundt.

På mobiltelefon:

Videoen må åpnes i Youtube-appen for å fungerer skikkelig. Beveg på mobilene for å se deg rundt.

Med VR-briller:

Klikk på brille-ikonet inne i Youtube-appen.

Husk lyd!