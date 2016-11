Volkswagen bygger egen batterifabrikk i Europa etter trykk fra de ansatte

Volkswagen-direktør Matthias Müller bekrefter at bilfabrikanten skal bygge sin egen batterifabrikk i Europa. Dette kommer etter lang tids spekulasjon, og påtrykk fra Volkswagen-ansatte, melder nyhetsbyrået DPA.

Nyheten kom under avisen Handelsblatts Auto-Gipfel-konferanse i München denne uken.

Bernd Osterloh, lederen for Volkswagens største fagforening, har lenge vært en pådriver for at batteriproduksjonen skulle foregå i Europa.

Frykter å bli skviset ut

Økt fokus på elektrisk mobilitet har ført til frykt for at jobber blir skvist ut ved fabrikker involvert i produksjon av forbrenningsmotorer.

Osterloh skal angivelig ha truet med å bryte Volkswagens «pakt for fremtiden» dersom en batterifabrikk ikke ble etablert i Europa.

Dette er en avtale inngått mellom selskapet og dets ansatte i sommer, som innebærer økt effektivitet, produktivitet og lønnsomhet, med mål om å sikre konkurransedyktighet og arbeidsplasser, slik at de nødvendige investeringene for fremtidige produkter og lokasjoner kan sikres.

Volkswagen-sjef Matthias Müller under lanseringen av Porsche Panamera plug-in hybrid. Foto: Porshce

Volkswagen kunne like gjerne fått sine batterier produsert i Asia, og dermed kvittet seg med ansatte i Europa i takt med økningen elbilproduksjonen. Med egen batterifabrikk sikres nå ansatte jobb fremover.

Biler med helelektriske drivlinjer krever mindre arbeid enn fossile drivlinjer.

I tillegg vil det være behov for IT-relaterte jobber i forbindelse med at selvkjørende biler kommer i produksjon.

Satser elektrisk

Volkswagen har allerede sagt at de vil lansere 30 elbiler de neste ti årene.

Det gjør de både for å klare fremtidige utslippskrav, som vil legge opp til at fabrikantenes gjennomsnittlige utslipp skal ligge under 95 gram CO 2 per kilometer.

Volkswagen har i tillegg malt seg inn i et PR-hjørne, etter at de ble fersket med buksene nede i å manipulere testresultater knyttet til utslipp.

Volkswagen-konsernet har allerede presentert elbil-plattformen MEB, som skal brukes på den kommende modellen ID, i tillegg til på Audis kommende Q6 e-tron.

Kan etableres i Salzgitter

Inngangen til Volkswagens Salzgitter-fabrikk. Foto: Wikimedia Commons

Fabrikken skal ifølge DPAs kilder etableres i Salzgitter, hvor Volkswagen i dag produserer forbrenningsmotorer.

Denne fabrikken har et areal på 2,8 millioner kvadratmeter, og produsererer i overkant av 1,5 millioner motorer til hele konsernet hvert år. Flere enn 6900 personer jobbet her i desember 2015, og fabrikken er en av verdens største motorfabrikker.

Det er ventet at Volkswagen vil gjøre milliardinvesteringer i oppbyggingen av batteriproduksjon.

Å ha batteriproduksjonen i nærheten av bilproduksjonen gir uansett mening, ettersom det eliminerer lange transportetapper.

Ukjent når fabrikken åpner

Når fabrikken er ventet å åpne, og hvor stor produksjonskapasitet den skal ha, er foreløpig ikke kjent.

Det er heller ikke kjent i hvor stor grad Volkswagen selv skal produsere batteriet. Det er mulig å kjøpe inn celler, og montere disse til batteripakker, eller å produsere cellene også, slik Tesla gjør i samarbeid med Panasonic ved sin Gigafactory i USA.

Osterlohs syn er ifølge DPA at et selskap som Volkswagen bør produsere cellene også.

Müller ønsker ifølge DPA ikke å kommentere hvor mange arbeidsplasser batterifabrikken vil gi.