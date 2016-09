Verdens lengste senketunnel skal stå klar i 2019. Nå må myndighetene forholde seg til 12.000 nye klager

Protestene mot utbyggingen av verdens lengste senketunnel mellom Danmark og Tyskland fortsetter å velte inn.

Mens det etter første høringsrunde hadde kommet inn 5000 tyske klager på Femern-forbindelsen, har det etter andre høringsrunde blitt sendt inn mer enn 12.000 klager mot planene.

Det skriver danske Ingeniøren.

Tysk miljøgodkjennelse

Pressetalsmann Harald Haase fra Transportmyndighetene i Slesvig-Holsten forteller at klagene ikke bare kommer fra miljøorganisasjoner, men fra enkeltpersoner over hele landet.

Til tross for det store antallet klager, mener han imidlertid ikke at det er noen grunn til å tro at tidsplanen til tyske myndigheter vil sprekke.

Han sier myndighetene nå vil gå gjennom alle de 12.000 klagene, og sette dem i system.

Om alt går etter tidsplanen, skal den tyske miljøgodkjennelsen bli klar i løpet av 2017.

Manglende miljøutredninger

Klagen som gjentar seg flest ganger skal dreie seg om de manglende miljøutredningene i plangrunnlaget fra danskene.

Dette er det samme de tyske myndighetene selv kritiserte, da de ga beskjed om at de må lages en ny ny rapport som viser hvordan tunnelen vil overholde kravene i EUs vannrammedirektiv.

I denne rapporten ber myndighetene om miljøkompensasjoner og kontroll- og overvåkningsprogrammer for miljøkonsekvenser.

Dette kom frem i et 33 siders langt dokument som ble overlevert danske myndigheter i starten av august.

Les også: Fant 290 feil i danskenes storprosjekt

Mot alle odds

Til tross for klagestormen, er planen fremdeles at tunnelen skal stå ferdig i 2029.

Dette forutsetter dog den tyske godkjennelsen neste år.

Om det skjer, vil det være mot alle odds. Dette er nemlig ikke første gangen Femern-planene møter utfordringer.

I utgangspunktet var planen å bygge en skråkabelbru mellom den danske øya Lolland og den tyske øya Femern. Brua skulle ha fire søyler med en høyde på 281 meter og en avstand på 724 meter, og kunne stå klar allerede i 2018.

Da grunnundersøkelsene viste store forekomster av svellende leire på bunnen i Femernbeltet, måtte byggherrene revurdere planene. Og undersøkelsene om muligheten for en senketunnel ble satt i gang.