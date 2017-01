Venter du på denne dronen? Da har du ventet forgjeves

I 2015 ble kameradronen Lily lansert. Konseptet fristet mange; Du kaster dronen i lufta, så følger den etter deg over alt, ved å følge et signal fra en enhet du fester på armen.

Etter å ha sikret seg 60.000 forhåndsbestillinger, legger de nå ned, og blir saksøkt av amerikanske myndigheter.

Selskapet Lily Robotics skulle ha 499 dollar (4200 kroner) for forhåndsbestillinger, og økte senere prisen til 999 dollar (8400 kroner).

I tillegg til kapital fra risikoinvestorer, tok de 34 millioner dollar (289 mill. kroner) i forhåndsbestillinger.

Nå har de som har bestilt den spenstige dronen fått beskjed om at det ikke blir noe av, skriver IEEE Spectrum.

Legger ned

Den selvstyrte dronen Lily. Foto: YouTube

På sin Facebook-side la Lily senest ut en oppdatering i oktober om at de var i ferd med å sende ut droner til de som hadde bestilt.

Lily lovet opprinnelig å levere dronene innen februar i fjor.

I et blogginnlegg på nettsiden sin, skriver Lily at de har gått tom for penger, og etter gjentatte forsøk på å sikre frisk kapital de siste månedene ikke har lykkes. Derfor kan de ikke starte opp produksjon, og legger ned selskapet.

Sier de skal betale tilbake

Det interessante er åpenbart hvordan et selskap som har tatt 34 millioner dollar i forhåndssalg til 60.000 personer, og som legger ned fordi de har gått tom for penger, skal klare å betale tilbake disse pengene.

De som ønsker å få igjen pengene har to måneder på seg på å kreve refundering, skriver de.

Samme dag som de annonserte at spillet var over, ble det kjent at distriktsadvokatkontoret i San Francisco saksøker Lily for villedende markedsføring og uærlig forretningspraksis, skriver SF Gate.

Dronen skulle følge etter denne senderen. Foto: Lily

Beskyldes for villedende markedsføring

Etter en måneds etterforskning har de konkludert med at Lilys reklamevideoer i realiteten er filmet med langt dyrere, profesjonelle kameradroner som må kontrolleres av to personer.

Eller at de har løyet i markedsføringen, med andre ord.

Distriktsadvokat George Gascón sier i en uttalelse at det ikke spiller noen rolle at Lily er et oppstartsselskap, og at alle må følge reglene.

De sier at de krever at Lily betaler tilbake pengene for forhåndsbestillinger, etter at de oppdaget at de har brukt kundenes penger til å sikre et banklån på fire millioner dollar (34 millioner kroner). I søksmålet heter det også at kundene har hatt store problemer med å få refundert pengene sine, skriver SF Gate.

Ifølge distriktsadvokaten i San Francisco er videoene Lily har brukt i markedsføring slett ikke filmet med Lily-dronen. Foto: Lily

Hadde 40 ansatte

Selskapet skal ha sikret seg 15 millioner dollar (127 mill. kroner) i risikokapital for et år siden, og hadde på den tiden hele 40 ansatte, skriver Spectrum.

De spekulerer derfor i om Lily rett og slett har brukt for mye penger.

Medgrunnlegger av Lily, Henry Bradlow, ønsket ikke å gi noen kommentar til avisen. Men det er rimelig å anta at nedleggelsen og søksmålet henger sammen.

At teknologioppstarter går under er uansett ikke akkurat uhørt.

Skulle fly i 20 minutter

Da vi omtalte dronen i 2015, var planen at dronen skulle kunne fly i 20 minutter, være vanntett og lage sømløse videoopptak.

Om du for eksempel var i slalåmbakken, kunne du bare hive dronen i lufta, så ville den følge deg ned bakken. I tillegg skulle smart programvare avgjøre om du var i ferd med å for eksempel kjøre utfor et hopp, og posisjonere seg til dette, og i tillegg gjøre denne delen av opptaket i sakte film.

Dronen skulle kunne ta opp film i 1080p-oppløsning, eller 720p-oppløsning med 120 bilder i sekundet. Senderen på armen skulle inneholde mikrofon, og gjøre lydopptakene.