Udokumentert vindturbin fikk bevilget 20 millioner i EU-støtte. Her står den ubrukt

Den nye vindturbinen i danske Korsør energipark skulle revolusjonere vindmølleindustrien. Den skulle være så god at den fikk bevilget mer enn 20 millioner kroner i EU-støtte, selv uten dokumentasjon og testing.

Turbinen skulle forsyne områdets busser med energi til hydrogenproduksjon, og bestå av en helt ny teknologi.

Men enn så lenge har ikke den revolusjonerende vindturbinen produsert en eneste kilowattime med energi.

Det skriver ing.dk.

Kan stå hvor som helst

Vindturbinen står ubrukt i danske Korsør energipark.

Den skal være en såkalt Inovelox-mølle som samler vinden i et tårn, slik at den dermed blir akselerert og ledet inn til et antall mindre turbiner nede i konstruksjonen.

Ideen går ut på at små turbiner nederst i tårnet kan utnytte et bredere spekter av vindhastigheter enn konvensjonelle vindmøller.

Turbinen har ingen bevegelige deler og skal dermed kunne stå inntil hva som helst, da det ikke er behov for noen sikkerhetsavstand. Den skal etter planen passe perfekt inn i både boligområder og andre steder mennesker ferdes.

Vinturbinen skal samle vinden i et tårn, for så å lede den inn til et antall mindre turbiner nede i konstruksjonen. Foto: SheerWind

Får ikke svar

Vindturbinen er utviklet av det amerikanske selskapet Sheerwind.

Ifølge selskapet står det for tiden tre eksemplarer av den rundt i verden, i tillegg til den danske som ikke fungerer. De skal være i Michigan i USA, i Kina og i Nederland.

Men om disse faktisk virker som de skal, er uvisst.

sn.dk har nemlig forøkt å komme i kontakt med grunnleggeren av Sheerwind, Daryoush Allaei. De fikk som svar at Allaei ikke forstod dansk, til tross for at alle spørsmålene ble stilt på engelsk.

– Et bunnløst stort hull

Sheerwind selger i utgangspunktet ikke produkter, men rettigheter til å etablere lokale vindturbiner med deres teknologi.

Det danske selskapet E-Venturi har betalt nesten fire millioner kroner for å få denne rettigheten.

Men heller ikke de får kontakt med selskapet, eller hjelp, når det nå viser seg at turbinen ikke fungerer som den skal.

– Hver gang vi henvender oss til Sheerwind for å fortelle at turbinen ikke virker krever de enda mer penger før vi får hjelp. Vi føler at vi har plassert våre penger i et bunnløst, sort hull, sier Hans Wartenberg i E-Venturi til sn.dk.

Selskapet sendte sin siste henvendelse til Sheerwind 20. september, og har fremdeles ikke fått svar.