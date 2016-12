Tror det vil ta sju år før batterikapasiteten dobles

Det vil være begrenset etterspørsel etter elbiler i overskuelig fremtid, og det vil ta mange år før batterikapasiteten dobles sammenlignet med i dag, tror BMW.

Deres nestleder for utvikling av elektriske drivlinjer, Stefan Juraschek, tror de må «gå gjennom tårenes dal» før de tjener penger på elbiler, skriver Bloomberg.

Bilbransjen forbereder seg på en omstilling til elbiler. I dag er utfordringen at batteriene ikke har høy nok energitetthet. Biler som skal kunne kjøre langt må derfor utstyres med et fysisk stort batteri, slik som Teslas biler.

BMW har satset på sitt eget elbilmerke BMW i, som inkluderer deres eneste helelektriske bil i3.

Tror det tar sju år før kapasiteten dobles

Selv om batteriet i denne ble oppgradert med 50 prosent høyere kapasitet til 33 kilowattimer, er rekkevidden ikke mer enn omtrent 25 mil. Ikke at det er unikt for BMWs elbil.

Juraschek forventer at det kommer til å ta rundt sju år før energimengden i batteriene vil doble seg. Denne tiden må bilprodusentene belage seg på å tape penger på elbiler, tror han.

Det er ikke etterspørsel som driver utviklingen av elbiler, men strengere og strengere utslippskrav fra europeiske og nordamerikanske myndigheter. Men de store bilprodusentene posisjonerer seg allerede nå for å ta sin del av markedet når det blir klart for elbiler.

Volkswagen-konsernet skal lage 30 elbiler frem mot 2025, Mercedes-Benz skal lage 10, Renault-Nissan har en uttalt elbilsatsing, og selv Toyota og Mazda har nå signalisert at de skal lage elbiler.

Neste i-modell i 2021

Denne testutgaven av Nissan Leaf har dobbel batterikapasitet sammenlignet med produksjonsutgaven. Batteriet tar dermed dobbelt så stor plass. Foto: Nissan

BMW selv forbereder seg på å lansere sin neste elbil i i-serien i 2021. Det kan kanskje fremstå som lite fremtidsrettet, men det er gjennomtenkt.

BMWs finanssjef Friedrich Eichiner sa i forrige uke at de har erfart at folk ikke er villige til å betale mer for elbiler, og at han ikke ser for seg noen stor omveltning de kommende fem-seks årene som vil føre til at salget av elbiler vil øke brått, skriver Bloomberg.

Selv om neste i-modell først er ventet i 2021, skal de lansere to elbiler før den tid. Først en elektrisk Mini i 2019, og deretter en elbilutgave av SUV-en X3 i 2020.

Disse er i motsetning til BMW i-modellene basert på eksisterende modeller med forbrenningsmotor.

Det skal gjøre det billigere å introdusere nye biler, samtidig som det gjør at de slipper å utvide produksjonskapasiteten med det første.

100.000 biler med elektrisk drivlinje neste år

BMW forventer likevel å selge 100.000 elbiler og hybrider neste år. Det er like mange slike biler som BMW har solgt de tre foregående årene til sammen. I fjor solgte de 2,25 millioner biler, og om salget blir det samme neste år vil i så fall elektrifiserte biler utgjøre 4,4 prosent av salget.

Målet er 15 til 25 prosent elektrifiserte biler innen 2025, men dette vil avhenge av hvilke incentiver som finnes, og tilgjengelig ladeinfrastruktur.

BMWs administrerende direktør Harald Krüger sier ifølge Autonews at planen er å gradvis introdusere teknologien fra BMW i-modellene til resten av modellutvalget.