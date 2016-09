To norske F-35 har fått flyforbud

Under en rutinekontroll ved en amerikansk luftforsvarsbase ble det oppdaget feil i kjølerørene i drivstofftankene på 15 F-35-fly, blant dem to norske, melder Forsvarsdepartementet.

F-35 bruker drivstofftankene som en del av kjølesystemet om bord. Det er lagt en rekke rør inne i tankene hvor kjølevæske pumpes gjennom. Isolasjonen rundt disse rørene har i noen tilfeller smuldret opp og forurenset drivstoffet i flere fly ved Luke Air Force Base i USA.

Den norske F-35-sjefen: - Flyet overgår alt jeg kunne forestille meg

Samme rør i 42 fly

Feilen er altså ikke en designfeil, men rør levert av en enkelt underleverandør.

– Jeg forventer nå at Lockheed Martin identifiserer nødvendige tiltak, og utbedrer feilen så fort som mulig, sier generalmajor Morten Klever, som leder det norske kampflyprogrammet.

I tillegg til de to norske, ble samme feil oppdaget på 13 amerikanske fly. Dessuten er de samme rørene brukt på 42 fly på produksjonslinjen som er planlagt å leveres av Lockheed Martin våren 2017, av dem er tre fly norske.

Feilen ble oppdaget under rutinemessig vedlikehold og senere funnet på andre fly med rør fra samme produsent.

Treningsbase

Luke Air Force Base, der norske og internasjonale F-35-flygere trener, ligger vest for byen Phoenix i delstaten Arizona. Norge skal etter planen anskaffe inntil 52 kampfly fram mot 2024.

Så langt er fire fly levert.

– Dagens F-16 er gamle og slitt, og vi er avhengige av at de erstattes som planlagt slik at den nasjonale beredskapen opprettholdes. Det er svært viktig for Norge at vi får leveransene våre til riktig tid, pris og kvalitet, sier Klever.