Tesla-sjef deler tanker om fremtiden på elbilkonferanse i Drammen

Da Diarmuid O'Connell sluttet seg til Tesla i 2006, ble han selskapets 50. ansatte, og en av de første i selskapet som ikke hadde ingeniørbakgrunn.

Som «Vice President of Business Development» er han en av Elon Musks nærmeste medarbeidere, i en rolle som krever en helhetlig og strategisk tilnærming til Teslas virksomhet.

Nordic EV Summit 2017

O'Connell er nå bekreftet som en av mange key note speakers til konferansen Nordic EV Summit, som arrangeres på Union Scene i Drammen 7. - 8. februar 2017.

Dairmuid O’Connell er kjent for ikke å legge noe imellom når han omtaler bilindustrien. Han har hevdet at tradisjonelle produsenter ikke satser helhjertet på elektriske bilder, og at resultatet ofte blir flaut, med begrenset rekkevidde og høy pris.

Under en konferanse i Michigan i august, sa han for eksempel:

– Bilprodusentene tror kanskje de lager spennende elektriske biler, men egentlig bygger de bare kjedelige hvitevarer.

Etter den tid har det skjedd en del. En rimelig bil som Opel Ampera-E annonseres for eksempel med inntil 500 kilometer rekkevidde, og denne utviklingen kan gi grunnlag for nye debatter under Nordic EV Summit, der også ledere for andre bilprodusenter er representert.

- Ikke i bilbransjen



Dairmuid O’Connell er «Vice President of Business Development» i Tesla.

Dairmuid O’Connell har gjentatte ganger uttalt at Teslas misjon er å bidra til bærekraftige transportløsninger i et volum som monner, og i et intervju med Wired i januar i år, slår han fast at han ikke først og fremst ser på Tesla som en bilprodusent.

– Målet er å stimulere til konkurranse. Jo flere elektriske biler det er på veiene, desto bedre, sier han.

Derfor ønsker han også mektige General Motors velkommen inn på markedet med sin Chevrolet Bolt: – Det vil være en oppfyllelse av vår misjon om den største produsenten i USA får en masseprodusert elbil ut på veien, sier O’Connell.



Spørsmål?

Dairmuid O’Connell har meninger om det meste som berører elektrifisering av bilparken. Nylig holdt han for eksempel en Ted Talk om USAs mulige gevinster ved å bli mindre avhengig av olje.



Nøyaktig vinkling på foredraget i Drammen vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt. Hvis TUs lesere har innspill på hva de gjerne vil høre mer om fra Dairmuid O’Connell, er det bare å benytte kommentarfeltet under, så skal vi bringe ønskene videre.

Nordic EV Summit er et samarbeid mellom Elbilforeningen, Electric Mobility Norway, Nordic Energy Research, NCE Smart Energy Markets og Teknisk Ukeblad Media. Programmet er styrt av TUs redaksjon.