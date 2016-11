Syvetasjes trebygg føres opp uten en eneste spiker

Denne uken ble første hull i asfaltdekket der det som skal bli Sparebank 1 sitt nye hovedkontor i Stavanger gravd.

Bygget, som skal stå i Finansparken omringet av gamle, ærverdige trehus og store trær, skal være syv etasjer høyt og i all hovedsak bestå av limtre.

Foruten tre underjordiske etasjer i betong, skal det ikke benyttes en eneste spiker eller skrue under oppføringen av det drøyt 22.000 kvadratmeter store bygget.

Festes med tre

Bygget vil, etter det Teknisk Ukeblad erfarer, bli Europas største næringsbygg med bærende konstruksjon i tre.

Det består hovedsakelig av limtreelementer av gran, men også noe bøk og leveres av Moelven. For å feste sammen bygget uten stål vil det i tillegg bli tatt i bruk 3.500 åtti centimeter lange bøkdybler i knutepunktene der søyler møter bjelker.

– Festemekanismen fungerer ved at de to tretypene har noe ulik fuktighetsgrad. Når dyblene er festet på plass låses konstruksjonen sammen ettersom de to tresortene tørker sammen, forklarer Yngvar Karlsen, administrerende direktør i Block Berge Bygg, som fører opp kontorbygget.

Han forteller at byggemetoden er ny for selskapet, men at 50 års erfaring med industriell bygging i andre materialer gir et godt utgangspunkt for å lykkes med prosjektet.

For å feste sammen bygget skal det brukes 80 cemtimeter lange tredybler. Foto: Block Berge Bygg

Prefabrikerte elementer

Veidekke som er eier av Block Berge Bygg, har tidligere levert studenthybler i massivtre til både Ås, i Hønefoss og Trondheim.

Karlsen forteller at de likevel aldri har bygget noe bygg som minner om det nye Sparebankbygget.

– Siden vi bare bruker tredybler til å feste sammen bygget, er presisjon ekstremt viktig. Jeg tror vi kommer til å lære svært mye av prosjektet internt her hos oss, og ser ikke bort fra at vi kommer til å bruke kunnskapen til andre bygg i fremtiden, sier han.

Bygget består i all hovedsak av prefabrikerte elementer, som vil heises på plass svært forsiktig for å unngå skader og merker av slag under byggingen.

– Treelementene skal ikke sparkles eller males inne i bygget, så det må behandles svært varsomt, forteller Karlsen.

Fin, men dyr metode

Åge Holmestad, prosjektutvikler i Moelven, forteller at bestillingen fra Block Berge Bygg skiller seg fra alt de har levert tidligere.

– Vi har aldri levert noe tilsvarende. Det stilles veldig høye krav til bjelkene som alle sammen har ulike lengder, og festemekanismene der man velger å bruke tre i stede for stål her helt ny for oss, sier han.

Holmestad forteller at den vanligste måten å feste bjelker og søyler på er med stålplater og sålbolter.

– Jeg har hørt om tredybler på enkeltprosjekter i Sveits og Østerike, men vi har aldri laget materialer på denne måten før her. Det er en mer kostbar metode enn den konvensjonelle, men det vil jo gi en utrolig fin finish, sier han.

Ønsket et miljøbygg

Bygget vil, når det er ferdig, bestå av 12.300 grantrær fordelt på massivtre og limtre.

Det binder til sammen opp rundt 2.100 tonn CO2.

Frode Sandal i Sparebank 1 forteller at selskapet var opptatt av å bygge et miljøriktig bygg for fremtiden da valg av konsept ble tatt, og at de ønsket et bygg som passer inn i den eksisterende trehusbebyggelsen i Stavanger.

– Trekonstruksjon er et godt valg for miljøet, både i kraft av å være enkelt nedbrytbart og ikke minst som miljøfaktor i et innemiljø, sier han.

Bygget, som har en prislapp på en halv milliard kroner, skal være klart til bruk i sommeren 2019.