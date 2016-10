Stortinget vil ha omsetningskrav for biodrivstoff til skip

Stortingsflertallet vedtar tirsdag at regjeringen skal foreslå et omsetningskrav for bruk av bærekraftig biodrivstoff i skipsfarten.

Frp og Høyre var imot forslaget da det ble behandlet i energi- og miljøkomiteen i forrige uke. Nå har partiene snudd og støtter forslaget, bekrefter partiene overfor Teknisk Ukeblad. Saken ble debattert i Stortinget tirsdag.

– For å redusere våre klimautslipp og nå målene fra Paris-avtalen, er det helt nødvendig å satse på bærekraftig drivstoff for den eksisterende flåten. Et omsetningskrav for biodrivstoff vil redusere utslippene fra skipsfart på kort sikt, og bidra til å gjøre den norske sjønæringen mer konkurransedyktig internasjonalt, sier leder i Stortingets Energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V).

- Naturlig krav

Høyres Torhild Aarbergsbotten i energi- og miljøkomiteen synes det er naturlig at regjeringen kommer med et forslag om omsetningskrav for biodrivstoff også i sjøfarten.

– Nå har det blitt økt omsetningskrav for biodrivsfoff for bil, og det vurderes for fly. Da er det også naturlig at det blir vurdert for sjøfarten, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Må være bærekraftig

Hun understreker at det er viktig at biodrivstoffet er bærekraftig.

– Vi ønsker ikke å produsere mat for å lage drivstoff, det må være bærekraftig drivstoff. Vi ønsker avansert biodrivstoff laget av avfall fra skog og biologisk avfall som fiske- og slakteavfall, sier hun.

