Stortinget varsler søksmål av ingeniør-selskap etter kostnadssprekk på flere hundre millioner

Da planene for ombygging av Prinsensgate samt ny tunnel og nytt postanlegg til Stortinget ble lagt frem var prislappen 1,1 milliarder kroner.

Nå viser det seg at byggeprosjektet, som ligger midt i Oslo sentrum, har vært vanskeligere enn først antatt. Nye tall i Statsbudsjettet for 2017 som legges frem torsdag viser nemlig at totalkostnad for anlegget er på 1,8 milliarder kroner.

Det skriver Stortinget i en pressemelding på sine hjemmesider.

Skylder på rådgiveren

For et år siden var kostnadsrammen for prosjektet 1,45 milliarder kroner.

I pressemeldingen legger Stortinget absolutt all skyld på rådgivingsselskapet Multiconsult.

– Årsaken til økningen i kostnadsrammen er i hovedsak feil og mangler i kontraktsgrunnlaget, som er utarbeidet av Multiconsult. Dette ligger til grunn for kontrakten Stortinget har med den utførende entreprenøren, skriver de.

Stortinget saksøker Multiconsult for den enorme kostnadssprekken i utbyggingen av Wessels plass. Foto: Mari Gisvold

Varsler søksmål

Det var i mars 2013 Stortinget inngikk kontrakt med Multiconsult om å forestå prosjekteringsarbeidet.

De skriver at det i byggeperioden har oppstått store endringer i byggeprosjektet, og at tilleggsarbeider koster mer når de kommer i byggeperioden.

Stortinget viser til at endringene i løpet av byggeperioden har vært store, og varslet et mulig søksmål mot rådgiverselskapet.

– Stortinget er av den oppfatning at Multiconsult har opptrådt grovt uaktsomt ved utførelsen av sitt arbeid. Stortinget fremmer derfor krav om erstatning og varsel om eventuelt søksmål, skriver de.

Krevende arbeid

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om det store byggeprosjektet midt i Oslo sentrum.

For et år siden ble det klart at arbeidene med Wessels plass var forsinket på grunn av overraskende funn av infrastruktur i grunnen.

Disse funnene har totalt ført til en forsinkelse på rundt et halvt år.

Prosjektsjef Øyvind Svilosen fra Stortinget forklarte da at det var avdekket store mengder teknisk infrastruktur i grunnen som ikke var dokumentert i tegningsgrunnlaget anbudet ble laget på bakgrunn av.

Han forklarte videre at det for hver kabel som dukket opp kreves møysommelig arbeid for å finne ut om den fremdeles var i bruk.

– Av samme grunn har det vært krevende å finne ut hvor vi kunne legge midlertidige kabler som må krysse trikkesporene. Dette har krevd ekstra tid, forklarte han.

Les også: Derfor bruker de tre år på oppgradere to små gater i Oslo sentrum

I fjor ble det klart at byggeprosjektet ville ta et halvt år lenger enn planlagt på grunn av de store mengdene umerket infrastruktur som lå i bakken. Foto: Mari Gisvold

Umerket infrastruktur

Administrerende direktør i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen, viser til nettopp de grunnene Svilosen fortklarte Teknisk Ukeblad som årsakene til kostnadssprekken.

– Det har vist seg å være store mengder infrastruktur i bakken som ikke fantes på tegningsgrunnlaget vi baserte vårt anbud på. Når det ligger umerkede kabler og rør i bakken må man ta seg tid til å finne ut av om de er i bruk, og hva man skal gjøre med de, sier han.

Han viser til TUs tidligere omtale av at det i tillegg til dette viste seg å være alunskifer under bygget i Prinsensgate, og at den fredede fasaden har vist seg å være mer krevende enn forutsatt.

– Derfor har en del av arbeidet måtte gjøres på en annen måte enn vi, og prosjektledelsen i Stortinget opprinnelig la til grunn, sier han.

Vil fortsette med arbeidet

Madsen forteller at Multiconsult ennå ikke har mottatt noe krav eller noe søksmål fra Stortinget.

– Om vi mottar dette vil vi forholde oss til det når det eventuelt skjer, sier han.

Madsen understreker at uenigheter med Stortinget, og et eventuelt søksmål ikke vil ha noen innvirkning for fremdriftsplanen til byggeprosjektet.

– Vi forholder oss til kontrakten, og vil gjøre vårt beste arbeid uavhengig av hva som skjer, sier han.