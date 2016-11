Skal redusere byggekostnadene for nye boliger med over 100.000 - disse kravene fjernes

– Med de nye reglene kan vi redusere byggekostnadene med mer enn 100.000 kroner per boenhet, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, da han åpnet høringsmøtet om ny byggteknisk forskrift (TEK17) tirsdag morgen.

Sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) presenterte ministeren forslag til hvordan man kan forenkle og effektivisere boligbyggingen i Norge i tiden fremover.

– Vi ønsker å legge til rette for at flere unge skal komme seg inn i boligmarkedet. For å få til det må vi gjøre noe med den enorme prisveksten vi har sett de siste årene, sa Sanner.

Fjerner krav

En av hovedtingene direktoratet har sett på er fjerning av unødvendige krav.

– Vi har foreslått å fjerne flere krav fra dagens forskrift. Et eksempel på krav som er tatt ut er paragraf 8.3 som sier at byggverk skal ha god terrengmessig tilpassing. Dette er et krav som er vanskelig å dokumentere at er oppfylt på en objektiv måte, forklarer sjefingeniør Vidar Stenstad i DiBK.

Et annet krav som er fjernet er paragraf 12.5 som sier at byggverk skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.

– Dette er også svært subjektivt og vanskelig å dokumentere at er oppfylt, sier han.

Direktoratet ønsker videre å opphever bestemmelser om plassering av byggverk, kjøreadkomst til byggverk og krav om parkeringsplass.

Les også: Disse endringene i byggereglene gjør det lettere å leie ut enn før

Endrede krav

I tillegg til fjerning av krav, ønsker direktoratet å forenkle en god del av dagens krav.

De foreslår også å endre kravet til snuareal for rullestol fra TEK 10. Det vil bli innført et alternativ til snusirkel på 1,50 meter, der det i TEK 17 vil bli mulig å i stede bygge et snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter.

– Dette skal gi større fleksibilitet, gi mer areal til annet bruk og dermed øke verdien av de mindre boligene, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i DiBK.

Og legger til:

– Kostnadsberegninger vi har fått gjort viser at dette kan gi opptil 35.000 kroner mulig spart for en god del mindre boliger, sier han.

Fjerner krav til bod

I dag er det krav om at skal være minimum tre kvadratmeter innvendig oppbevaringsbod, og for mindre leiligheter noe mindre.

Direktoratet foreslår å fjerne krav om innvendig oppbevaring for alle boliger.

De foreslår også å endre størrelseskravene til sportsbod, som i dag er på minimum fem kvadratmeter.

Krogstad forteller at dette fører til en potensiell besparelse på rundt 60.000 kroner per boenhet.

Det foreslås videre å reduserer krav til luftlydisolasjon fra 55 dB til 45 dB mellom rom for varig opphold og fellesareal på studentboliger.

– Dette skal kunne redusere byggekostnadene med 15.000 kroner. Ulemper vil dog være noe mer støy fra svalgang i studentleilighetene, sier Krogstad.

Han forklarer at direktoratet har sett på hvilke krav som er av størst betydning og må være i TEK, og hvilke som er av mindre betydning og kan være opp til markedet.

Les også: Nå skal det bygges flere små leiligheter

Digital fremtid

Målet med den oppdaterte foreskriften har i tillegg vært å gjøre en opprydning som gir en mer logisk, bedre lesbar og mer brukervennlig forskrift, vært å starte med digitaliseringen av byggereglene.

– På sikt er målet at maskiner skal kunne lese regelverket og gå gjennom søknader, forteller Stenstad.

I tillegg til dette, skal språklige og strukturelle endringer gi en mer logisk, lesbar og brukervennlig forskrift.

– Endringene som er foreslått gjør det enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Endringene skal spare tid for brukerne, gi færre konflikter og bedre etterlevelse av regelverket, sier Stenstad.

De nye byggreglene vil være gjeldende fra 1. juli 2017.