«Seks grep du bør starte med for å omstille bedriften digitalt»

Det er lett å bli alarmert av Aftenpostens oppslag om norske lederes manglende forståelse av digitalisering. Heidi Austlid i IKT-Norge følger opp i et innlegg 16. september med en rekke utfordringer til myndighetene som jeg er helt enig i:

Norge må satse bredt på digitale ferdigheter. Dagens ledere kan imidlertid ikke kapitulere eller vente tålmodig på innrykket av en ny digital generasjon.

Det er beslutningene dagens ledere og styrer tar som avgjør om Norge lykkes de neste tiårene.

Norsk næringsliv har anskaffet digitale støttesystemer, tatt i bruk digitale portaler for å levere opplysninger til det offentlige og fått bedriftens kontaktopplysninger ut på internett.

Og ja, de fleste norske ledere og bedrifter bruker smarttelefoner og sosiale medier. Det er imidlertid ikke dette som etterlyses når man peker på digitalisering som en hovedutfordring både for norsk næringsliv og offentlig sektor.

Den største oppfinnelsen

Internett er menneskehetens største oppfinnelse – både i antall mennesker som er del av det og i verdi. Det har gitt oss en global plattform for informasjonsutveksling, samhandling, innovasjon og problemløsning. Og fordi vi alle går rundt med tilgang til plattformen i innerlommene våre, har nettet potensial til å kaste om på alle former for produksjon og distribusjon.

Det finnes ingen oppskrift for ledere som vil bli "digitale", men følgende seks punkter kan være en nyttig start:

1. Erkjenn potensialet i digitalisering

Alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert. Som leder må du forstå hva digitalisering kan bety for deg og din virksomhet, utforsk og lær. Du, altså. Personlig.

Bestill gjerne tjenester gjennom plattformer, sørg for at du har oppdatert utstyr, bruk samhandlingsløsningene bedriften har investert i – og spill spill. Skal digital tenking gjennomsyre virksomheten, kan ikke topplederen være den som forstår minst.

2. Se deg selv utenfra – som en digital kunde

Uansett hva bedriftens mål er, handler det om at kunder eller brukere oppnår nytteverdi. Digitale verktøy gjør det etter all sannsynlighet mulig for virksomheten å levere denne nytten på en annen måte. Spørsmålet er hvordan.

Om du var din egen bedrifts kunde, hvordan ville du ønsket deg at det så ut? Hvordan ville du designet tjenesten om du skulle begynt på nytt?

3. Vær villig til å eksperimentere.

Prøv ut nye måter å kommunisere med kundene og brukerne på. Kanskje god bruk av sosiale medier kan redusere kostnadene på kundesenteret og øke brukertilfredsheten?

Prøv det. Evaluer. Virket det ikke? Ta til deg lærdommen og prøv noe annet.

4. Etabler arenaer for intern samhandling.

På samme måte som det er nyttig for virksomheten at alle forstår et regnskap eller en salgskampanje, er det nyttig (og kanskje mer nyttig) at alle forstår hva ny teknologi er og gjør.

IT-avdelingen må ut av kjellerne, alle må være "litt teknolog". Innovasjoner som skjer i en bransje, gjør at kanskje hele forretningsideen må endres. Da er det viktig at hele organisasjonen er aktivt med i utviklingen av nye teknologiske løsninger.

Innovasjon er resultat av samhandling. Gi det rom – fysisk og i overført betydning. Og utnytt et av vårt arbeidslivs største fortrinn: Flate strukturer. Norske arbeidstakere tør si fra når sjefen tar feil – og norske sjefer verdsetter det.

5. Det handler om informasjon, ikke teknologi

Sensorer og kabler gir muligheter, men det er tilgang på informasjon som er det sentrale i digitalisering. Å forstå hvordan data (ikke utstyret, men kunnskapen) kan utnyttes til å ta bedre beslutninger, bør stå høyt på enhver leders agenda. Hittil har virksomheter hatt kunnskap om "kundene".

Nå kan bedriften vite noe om hver enkelt kunde eller bruker i sanntid og helt individuelt. Personlig skreddersøm erstatter massekommunikasjon.

6. Invester bredt i digitale ferdigheter

Jo mer digitalt kyndig virksomhetens ansatte er, jo større er potensialet for at de kan bidra med dette i verdiskaping.

Varsellampene blinker

Digitalisering er ikke noe vi "rammes" av. Få land har bedre forutsetninger enn Norge til å møte utviklingen med optimisme. Vi har tillit til hverandre og nyter tillit internasjonalt. Vi har en velfungerende offentlig sektor. Og vi ligger øverst i verden på privat bruk av teknologi.

Men, varsellampene blinker: Vi faller på internasjonale rangeringer som sammenligner næringslivets og offentlig sektors digitaliseringstakt.

Det bør vi gjøre noe med, ikke fordi det er viktig å innkassere førsteplasser, men fordi digitalisering legger grunnlag for bærekraftig næringsutvikling. Det gir oss også bedre og mer kostnadseffektive offentlige tjenester og bedre ressursutnyttelse i en verden med økende ressursknapphet.

Endring begynner med den du ser i speilet.