Porsche jobber for å unngå «Tesla-fella»

En av de mest oppsiktsvekkende funksjonene på Porsches kommende Mission E, er ladesystemet. Dette kan nå komme til å bli en ny, universell ladestandard.

Den store batteripakken i Mission E skal kunne lades opp med 400 kilometer rekkevidde på et kvarter, ved å øke spenningen til 800 volt. Noe lignende finnes ikke i dag, så dette er et system de utvikler selv.

Det åpenbare problemet er at de lager en standard som bare fungerer på deres egne biler.

Vil ha konkurrenter med

Så for å unngå å havne i Teslas situasjon, som innebærer å bygge sitt eget hurtigladenettverk, forsøker Porsche å få andre bilprodusenter med på laget.

Standarden skal tas i bruk av Volkswagen-konsernet, og til Topgear.com sier Porsche-direktør Oliver Blume at de er i kontakt med andre produsenter og leverandører verden over for å bygge et hurtigladenettverk.

Mercedes i samtaler med Porsche

Teslas Supercharger er et proprietært system som leverer i underkant av 150 kilowatt. Foto: Flickr/Steve Jurvetson

En av disse er Mercedes-Benz. Til nettsiden sier Mercedes-sjef Dieter Zetsche at de er i samtaler med Porsche, men at de er usikre på om de skal samarbeide om å bygge ladestasjoner. Altså er de trolig interessert i å rulle ut samme standard, men kanskje ikke å legge penger i infrastrukturen.

– Det høres enkelt ut, men å bli enige om detaljene er vanskelig. Vi har allerede det tekniske konseptet. Det kan til og med fungere med Tesla, med en adapter, sier Blume til Top Gear.

Blume sier at de er på god vei med Mission E-konseptet, som skal komme i salg innen slutten av tiåret. Produksjonsbilen skal ligge svært tett opp mot konseptet som ble vist frem i fjor.

Kommer samtidig som bilen

Mission E kommer i salg innen utgangen av tiåret. Foto: Porsche

På spørsmål om bilen vil komme i salg før hurtigladenettverket er bygget, svarer Blume at begge deler vil komme samtidig.

Ladesystemet kalles Porsche Turbo Charging, og leverer 800 volt likespenning. Øvrige tekniske detaljer er ikke presentert, men utifra bilder av ser det ut til at det er basert på CCS-standarden, som brukes av de fleste europeiske og amerikanske elbilprodusenter.

Ladeeffekten som skal leveres er ikke kjent. CCS-standarden støtter i dag ladeeffekter på inntil 150 kilowatt, selv om ingen biler med støtte for slik effekt er i salg i dag.

På sikt skal CCS kunne levere en effekt på 350 kilowatt. Om et 800 volts system ligger til grunn, må det i tilfelle leveres 440 ampere. Ved å øke spenningen kan kabeltverrsnittet holdes nede.

800 volt kan gi lavere vekt

En av hensiktene med å gå for 800 volt er å redusere vekt. Ved å øke spenningen kan størrelsen på kollektorene internt i batteriet, og tverrsnittet på ledningsnettet mellom batteri og andre komponenter, reduseres. Det gir mindre vekt i kobber.

På ladersiden gir det en ladekabel med lavere vekt, som blir enklere å håndtere.

Bilen skal også kunne lades trådløs via en induktiv ladeplate, skal fungere med vanlige 400 volts hurtigladere, og vil kunne lades på 230 volt som elbiler ellers.

Hvorvidt de andre kommende elbilene fra Volkswagen-konsernet også skal støtte Porsches ladestandard, vites ikke.

Generation EQ er den første av en ny generasjon elbiler fra Mercedes. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Audi Q6 E-tron kommer på markedet i 2018. Audi har så langt sagt at bilen støtter en ladeeffekt på 150 kilowatt.

Produksjonsutgaven Volkswagens ID-konsept kommer i salg i 2021. Detaljer om ladesystemet er ikke kjent, men Volkswagen har i det minste god tid til å bestemme seg.

Om Mercedes-Benz velger å gå for Porsche Turbo Charging, som vi tipper får et annet navn om konkurrenter omfavner det, vil det trolig klaffe ganske bra med lanseringen av Mission E.

Deres Generation EQ skal komme i salg innen tre år, som er omtrent på samme tid som Mission E skal i salg.