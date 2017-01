Paris har en plan for å lokke til seg «brexit-flyktninger»

Et halvt år etter at britene stemte for brexit, er Frankrike i full gang med å rulle ut den «blå, hvite og røde» løperen for selskaper som overveier å forlate London.

I den franske sjarmoffensiven loves det skattefordeler og hjelp med visumbehandling og boligjakt.

Regjeringen har varslet at de vil gjøre Paris til «framtidens finanshovedstad» og overta rollen som London har hatt i mange år.

For å lokke eventuelle «brexit-flyktninger» over kanalen, har regjeringen også begynt å snakke om en prisreduksjon på privatskoler og flere språkkurs for medfølgende barn.

Lokale myndigheter og næringslivsorganisasjoner har funnet fram en lang liste over attraktive selskaper med filialer i London, som nå har fått brev om alle fordelene som venter dem i Paris.

– Holdt lokket på

– Fire tusen brev er blitt sendt ut til internasjonale selskaper som har filialer i London, men ikke i Paris, sier Christophe Decloux i næringslivsorganisasjonen Paris Region Enterprises.

– Vi har vært klare i lengre tid, men vi har vært nøye med å holde lokket på inntil valgresultatet var klart slik at folk ikke skulle tro at folk i Paris-regionen egentlig var for en brexit, sier Decloux.

I oktober lanserte en interesseorganisasjon for finansstrøket La Défense PR-kampanjen «Tired of the fog? Try the frogs» (Lei av tåken? Prøv froskene!).

Det ble også satt opp plakater i Londons finansstrøk «The City», på flyplassen Heathrow og jernbanestasjonen St. Pancras, som brukes av Eurostar-togene mellom Paris og London.

Hektisk kontor

Et seksmannsteam, formelt kjent som «Velg Paris-regionen», men som uformelt kalles «Brexit-cellen», jobber heltid i et nyoppusset, men relativt anonymt kontor nordøst i Paris. Her plinger det i innboksene nærmest konstant.

Jeanne Charbonneau er blant dem som tar imot henvendelser. Hun sier at de allerede jobber med et tjuetall selskaper, flere av dem store multinasjonale virksomheter.

– Jeg kan ikke nevne hvilke de er, men ja, vi har fått forespørsler fra noen større, velkjente selskaper, bekrefter Mathieu Thomas, en av Charbonnaus kolleger.

Flere om beinet

I tillegg til Frankfurt og Paris, er det minst fire andre europeiske storbyer – Amsterdam, Madrid, Dublin og Luxembourg – som har kastet seg inn i kampen om å bli et alternativ til Londons «The City».

– Men Paris befinner seg i toppen, hevder Jeanne Charbonneau bestemt.

Likevel er det også ulemper i Paris, ifølge eksperter. Franske arbeidsmiljølover, byråkratiet og ryktet om at franskmenn ikke snakker godt engelsk, er ikke spesielt fristende.

Blant fordelene er Paris' beliggenhet, tilgangen til boliger og kontorer, stor variasjon innen industrien og Frankrikes sterke satsing på forskning.