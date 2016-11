Boretiden ble doblet på 20 år. Så tok det kun ett år å halvere den da oljekrisen kom

TU Oil Summit, Stavanger: I begynnelsen av 2014 sammenlignet Petoro en rekke standard boreoperasjoner fra de siste årene med tilsvarende operasjoner for 20 år siden.

Resultatet ble en graf som viste at det i snitt tok dobbelt så lang tid å utføre samme type operasjoner i 2014, sammenlignet med på begynnelsen av 90-tallet.

Men da oljebransjen tok tak i de galopperende kostnadene og startet en omfattende omstilling, skjedde det store forandringer.

På bare ett år ble både kostnader og boretid halvert igjen.

– Det gikk veldig fort

– Det gikk veldig fort å halvere kostnader og tidsbruk, mye fortere enn noen hadde sett for seg. Det gir grunn til refleksjon, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro, til Teknisk Ukeblad.

Frem til 2014 gikk boretiden og kostnadene, sakte, men sikkert oppover, til det tok dobbelt så lang tid å bore en helt standard brønn i 2014 enn det gjorde i 1994.

Da bransjen først tok tak, klarte de å snu utviklingen og halvere tiden og kostnadene fra 2014 til 2015. I 2016 har nivået holdt seg stabilt.

Petoro, selskapet som forvalter statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet, er partnere i svært mange av lisensene på norsk sokkel.

Det gir dem en unik innsikt i og faktagrunnlag fra en rekke felt, som gjør at de kan følge denne utviklingen.

Ble bedre til å planlegge

I starten av 2014, før oljeprisen falt, var det et historisk høyt investeringsnivå i oljebransjen. Investeringene var doblet på tre år, kombinert med stabile driftskostnader og et noe redusert produksjonsnivå.

Med andre ord: Det kostet mer å produsere den noenlunde samme mengden olje og gass enn det gjorde tidligere.

– Bare det å rette oppmerksomheten mot problemet gjorde en veldig stor forskjell. Bransjen ble bedre til å planlegge, vi begynte å måle prestasjoner og utførelse. Jeg tror nok bransjen hadde tillagt seg en del ting i beste mening, uten å se på om det faktisk var en nødvendighet, sier Roy Ruså, teknologidirektør i Petoro.

Forenkling og standardisering er altså nøkkelbegreper, i tillegg til lavere riggrater.

Hvor stor effekt bransjen fikk av så enkle grep kom som en overraskelse. 50 prosent reduksjon av boretiden på å planlegge og måle. Og det fikk de til uten at det gikk utover utvinningsgraden.

– Vi så at det begynte å skje ting på enkelte felt. Og så gikk det veldig fort. Plutselig gikk det opp for ledelsen at effektivitet er mer enn å ikke gjøre feil og unngå nedetid. De begynte å bry seg mye mer, påpeker Ruså.

Må lenger ned

Selv om det var en drastisk reduksjon fra 2014 til 2015, stagnerte utviklingen til 2016. Petoro mener at det ikke er nok å si seg fornøyd med en halvering av kostnadene. De må ytterligere ned.

Nok til at lønnsomheten for små prosjekter kommer tilbake.

Fra 2014 til 2016 har kostnadene for små utbygginger blitt redusert med 35 prosent. Ved å redusere 40 prosent vil kostnadene være lave nok til å rettferdiggjøre en fire brønners bunnrammeutbygging på et felt med 2 millioner standard kubikkmeter (12,6 millioner fat) i ressurser.

– Det er lett å si «se så bra», vi har fått til en halvering. Men vi må fortsette. Vi kommer til et punkt hvor små funn kan bli lønnsomme. Men hvorfor stanse med funn på 2 millioner Sm3? Tenk om vi får lønnsomhet på funn med 1 million kubikk? påpeker Ruså.

Ambisiøse mål

Moen er overbevist at kostnadene vil fortsette nedover.

– Det må være mer å hente og det vil skje. Men det vil ta lenger tid. Nå må vi ha noe helt nytt inn for å ta kostnadene ytterligere ned, noe radikalt. Vi kan ikke bare fortsette med det samme. Der må vi utfordre leverandører og operatører, poengterer Petoro-direktøren.

Løsningen ligger i teknologi, mener hun, og spesifikt i økt digitalisering av bransjen.

– Det ene som skjer i en krise er at vi blir mer introvert, vi ønsker ikke risiko. Da er det lite oppmerksomhet rettet mot ny teknologi. Det gir en opplevelse av økt risiko og store endringer. Men mulighetene for bransjen som ligger i digitalisering lyser mot oss, og det vil bli en nødvendighet, ikke bare en mulighet, sier Moen.

Hun mener det skal være mulig å halvere tid og kostnader på boring igjen.

– Vi må ha ambisiøse mål for å gjøre noe stort. Og hvorfor skulle vi ikke klare å få det ned 50 prosent til? Men vi kan for eksempel gjøre det over fem år, ikke på ett, sier Moen.

Hun understreker at det arbeidet som er blitt gjort er takket være innsatsen som operatører og leverandører har lagt inn.