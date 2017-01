Mener forbudet virker: Over 50 mikrogram mindre NO2 ved Sinsenkrysset

Klokken 10:00 mandag morgen ble det målt 120 mikrogram nitrogendioksid (NO 2 ) per kubikkmeter luft like ved Sinsenkrysset i Oslo.

På samme tidspunkt tirsdag morgen var dette redusert med omlag 50 mikrogram - til 69,3 mikrogram per kubikkmeter luft.

Tallene er hentet fra målestasjonen ved Aker sykehus, like ved Sinsenkrysset.

- God effekt

Hos Norsk instutt for luftforskning (NILU) mener de absolutt at dieselforbudet har hatt effekt på luftkvaliteten, men samtidig understreker de at det er vanskelig å tallfeste hvor stor effekten har vært.

– Sånn som det ser ut, så ser det ut til at dieselforbudet har hatt god effekt. Forurensingen holder seg godt nede under helseskadelig nivå, sier Christine F. Solbakken, kommunikasjonssjef i NILU.

Samtidig sier hun at det er mange faktorer de ikke har kontroll over.

– At vi fikk snø i morges kom uventet. Det er bra og det lettet litt på luftforurensingen. Vi fikk en pause i inversjonen, samtidig skal det tette seg til utover dagen, sier hun.

– Vi vet heller ikke hvor mange som er på veiene og mange som ville vært der uten forbudet, sier hun.

Les også: Slik renses dieselmotoren for NOx

Mindre svevestøv, mer NO2

Tidligere var det først og fremst store utslipp av partikler som var problemet med dieselbilene. Partikkelfiltre har løst mye av dette - men prislappen har vært en kraftig økning i NO 2 -utslipp.

– Det er et paradoks at partikkelfilteret, som løste svevestøvproblemet, er det som er med på å gjøre dieselbilen verre for miljøet nå, uttalte avdelingsdirektør for trafikkforvaltning i Vegdirektoratet, Ivar Christiansen, til Teknisk Ukeblad i 2014.

Les hele saken her: Derfor er nye dieselbiler verre for byluften enn gamle

Teknisk Ukeblad oppdaterer saken. Vi venter blant annet på statistikk fra Fjellinjen som viser antallet bompasseringer inn mot Oslo mandag og tirsdag.