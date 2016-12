Oppdrettsgigant dropper dieselaggregat - skal spare 1 mill. liter diesel i året

Stadig flere oppdrettere bytter ut dieselaggregater med strøm fra fastlandet til sine anlegg.

Sist ut er Nordlaks, som har fått 7 millioner kroner i støtte fra Enova til å elektrifisere tolv anlegg i Nordland og Sør-Troms.

Seniorrådgiver Merete Knain i Enova tror elektrifiseringen av oppdrettsnæringen vil fortsette.

– Jeg ser at stadig flere oppdrettsanlegg vurderer dette. Ambisjonene er jo at havbruksnæringen skal vokse. Da tror jeg også det er viktig å tenke fremtidsrettet på energibruk og klima, sier hun til Teknisk Ukeblad.

En millioner liter diesel

Elektrifiseringen av de tolv anleggene vil ifølge Enova erstatte en million liter diesel hvert år. Totalt skal det legges 14,9 kilometer kabel mellom land og fôrflåtene. Den lengste strømkabelen blir 5 kilometer lang.

Fôrflåtene bruker strøm først og fremst for å blåse fôret fra siloene i flåten og ut til laksen i merdene.

Nordlaks har installert landstrøm på noen anlegg allerede.

– Men dette prosjektet med Enova gjør at vi kan sette større fart og få en langt større miljøgevinst, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett i en pressemelding.

LED-lys

Nordlaks' energiprosjektet inkluderer også installasjon av energibesparende LED-lys i merdene.

– LED-lys bruker mindre enn en femtedel av energien sammenlignet med halogenpærene vi bruker i dag, sier Elvegård.

Til sammen er prosjektet beregnet å redusere den årlige energibruken med 6,13 GWh, som tilsvarer strømbruken til 300 norske husholdninger.

– Dette er et godt klimatiltak. Vi tror det er et stort potensial for å fase ut diesel i havbruksnæringen. Det gir en energieffektivisering fordi virkningsgraden er mye bedre og det erstatter dieselen med fornybar el, sier Knain.

Ønsker kartlegging

Så langt har Enova gitt støtet til lignende tiltak hos ti ulike søkere på 30 ulike anlegg.

– Vi ser at de som gjør disse tiltakene er godt fornøyd med løsningen både når det gjelder økonomi, arbeidsmiljøet og klimaet, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova til Teknisk Ukeblad.

Hun klarer imidlertid ikke å tallfeste potensialet for CO2-utslippskutt i næringen.

– Vi har ikke gode tall for det. Det er ikke gjort noen kartlegging. Men vi har et støtteprogram der virksomheter kan få kartlagt energibruken sin. Jeg håper oppdrettsselskapene benytter seg av den, så vi får flere nøkkeltall og en oversikt over hva som er best practice på området, sier Knain.