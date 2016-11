Nye anslag: Så mye olje og gass er det igjen på norsk sokkel

Brenner vi opp alle gjenværende ressurser av olje og gass på norsk sokkel, er 2 prosent av verdens utslippsbudsjett brukt opp.

Norsk olje og gass er ikke alene nok til å skyve verden utfor klimastupet. Det er fortsatt mulig å nå togradersmålet hvis alle forventede gjenværende ressurser av olje og gass på norsk sokkel utvinnes og forbrukes.

Det viser beregninger som Miljødirektoratet har gjort for NTB.

Oljedirektoratet anslår at det i dag, 50 år etter at den første oljebrønnen ble boret i Norge, er 7,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter igjen på norsk sokkel.

Forbrenning av disse ressursene i sin helhet vil gi utslipp på rundt 17 milliarder tonn CO2.

Budsjettet krymper

Parisavtalens mål er å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader over førindustrielt nivå.

FNs klimapanel har beregnet at det ikke kan slippes ut mer enn 1.000 milliarder tonn CO2 etter 2011 hvis vi skal ha en sannsynlighet på to tredeler for å holde oppvarmingen under 2 grader.

Dette utslippsbudsjettet brukes opp svært raskt. Ifølge CICERO Senter for klimaforskning er det i dag bare 850 milliarder tonn igjen.

Et utslipp på 17 milliarder tonn vil utgjøre 2 prosent av dette.

Skal vi begrense oppvarmingen til 1,5 grader, har vi bare 200 milliarder tonn igjen. I så fall vil et utslipp på 17 milliarder tonn legge beslag på hele 8 prosent av budsjettet.

Markering

Torsdag kveld har statsminister Erna Solberg (H) invitert både kong Harald og oljepionerer til regjeringsmiddag i Oslo rådhus for å markere at det er 50 år siden det norske oljeeventyret begynte.

Statsministeren ønsker ikke å kommentere utslippsberegningene.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) mener på sin side at det er den globale etterspørselen som vil avgjøre saken.

– Derfor er det veldig viktig med tiltak som får ned etterspørselen etter olje, sier Helgesen til NTB.

Han framhever høyere pris på utslipp av klimagasser og teknologiutvikling som spesielt viktig.

Det meste må ligge

En rapport fra organisasjonen Oil Change International viste nylig at det globalt er nok kull, olje og gass bare i gruver og felt som allerede er i drift til å gi en global oppvarming på mer enn 2 grader.

Helgesen vedgår at det meste av verdens gjenværende fossile ressurser må bli liggende under bakken hvis klimamålene skal nås. Men hva det skal bety for norsk oljeeksport, vil han ikke mene noe om.

– Hva konsekvensene blir for Norge, er forbundet med en del usikkerhet. Det er det samme for andre oljeproduserende land, sier Helgesen.

Vil ha slutt på letingen

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener det er et spørsmål om rettferdighet.

– Vi har tjent oss rike på norsk olje og gass, men nå er tida inne for å starte nedtrappingen. Det naturlige første steget er å slutte å lete etter mer. Om ikke ett av verdens rikeste land har råd til å la sine fossile ressurser ligge, hvem har det da? spør hun.

Lundberg får støtte Hallstein Havåg i Bellona.

– Norges største bidrag til å hindre global oppvarming vil være gradvis å omstille seg vekk fra olje og gass. Vi bør starte med å frede noen av de mest sårbare områdene vi har, nemlig havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier han.