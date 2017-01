Jakter missilkontrakter i USA - bygger våpenfabrikk inne på amerikansk marinebase

Når amerikanske våpenkontrakter lyses ut, har de gjerne klausulen «no foreign». Dette er med andre ord utenfor rekkevidden til forsvarsindustrikonsernet Nammo på Raufoss.

Et nytt amerikansk datterselskap med en fabrikk inne på en marinebase ved Washington, D.C skal få dem på skuddhold i jakten på nye missiloppdrag.

– Skal vi lykkes med å vokse mer i USA, er vi nødt til å bli en del av den amerikanske teknologi- og industribasen. Nå kommer vi i posisjon til å konkurrere om kontrakter det ikke er mulig å vinne fra Norge, sier Frank Møller som er direktør for rakettdivisjonen i Nammo.

En av de mer prestisjefylte signeringene for norsk forvarsindustri på mange år ble gjort i USA torsdag kveld norsk tid.

Det nystiftede selskapet Nammo Energetics Indian Head (NEIH) inngikk en offentlig-privat samarbeidsavtale med organisasjonen med det velklingende navnet og forkortelsen US Naval Surface Warfare Center Indian Head Explosive Ordnance Disposal Technology Division (NSWC IHEODTD).

Som navnet indikerer, skal NEIH sysle med energirike materialer. Formålet er å produsere rakettmotorer og stridshoder, samt utføre demilitarisering og destruksjon av ammunisjon og eksplosiver.

Det er inngått en 30-årig avtale som i USA går under navnet «Public Private Partnership Agreement» (P3). Dette gir Nammo tilgang både til anlegg og teknisk utstyr på basen, inkludert et testsenter for motorer.

Testing (Functional Ground Test, FGT) av Tomahawk-kryssermissil på Indian Head-basen i 2015. Foto: Monica McCoy

– Vi må investere en del, men basisutstyret finnes der. I en oppbyggingsfase før kontinuerlig produksjon har vi tenkt å benytte oss av innleid personell fra US Navy, slik at vi slipper å bemanne opp fra dag én, sier Møller som har ansvaret for det nye selskapet.

Indian Head ligger ved Potomac-elva i Maryland, rett sør for den amerikanske hovedstaden.

Amerikansk hjemmemarked

Teknologidirektør Ashley Johnson ved NSWC IHEODTD påpeker at Nammo-etableringen fører til at de nå får utnyttet ledig produksjonskapasitet innenfor et område som er vesentlig for det amerikanske forsvaret.

Den kommende produksjonslinja skal settes opp i etter mal fra andre nammoanlegg.

– Det er viktig for oss å ta med den effektive prosesstankegangen som har gjort oss veldig lønnsomme og gode. Vårt mål er å ta med Nammo-kulturen over og få denne til å virke innenfor en amerikansk base, sier rakettmotorsjefen.

Etter oppkjøpet av Berger Bullets i Los Angeles nylig, blir dette den niende byen i USA der Nammo er representert. Med andre ord et viktig hjemmemarked for konsernet som eies 50/50 av den norske stat og finske Patria. Nord-Amerika er fra før det største enkeltmarkedet for Nammo.

– Vi har stor markedsandel i USA. Nå har vi kommet til det punktet at vi var nødt til å etablere oss der for å kunne fortsette å vokse. Samtidig er vi tydelige på at ingeniørbasen fortsatt skal være på Raufoss, understreker Møller.

Han sier at USA-etableringen ikke vil drenere Raufoss-miljøet, men heller virke motsatt og gi muligheter for vekst på begge sider av Atlanteren.

Å vinne oppdrag med krav om produksjon på amerikansk jord var også bakgrunnen for oppkjøpet av den amerikanske ammunisjonsprodusenten Talley i sin tid. Nå snakker vi altså om missilkomponenter som for første gang skal produseres utenfor Norge.

Fra produksjonen av NSM-skrog på Kongsberg. Foto: Per Erlien Dalløkken

Foreløpig har ikke NEIH noen kontrakter på plass, men ifølge Møller finnes det flere potensielle kandidater å sikte mot, uten at han vil peke ut noen.

Ett eksempel kan være NSM, som Kongsberg og partneren Raytheon er i ferd med å starte produksjon av i USA. Nammo er foreløpig eneste kvalifiserte leverandør av boostermotor og vil naturligvis være høyaktuell som underleverandør.

Eneleverandør

For sju år siden ble Nammo tildelt rollen som andreleverandør av rakettmotorer til AIM-120 Amraam-missilet. Produsenten Raytheon hadde da vraket en av de amerikanske leverandørene og gikk videre med amerikanske ATK og Nammo.

Men konkurrenten hadde så store kvalitetsproblemer med sine motorer, at Nammo senere rykket opp til å bli den eneste produsenten av rakett­motorer til missilet som er helt essensielt i USAs og Natos luftforsvar.

Et F-35B testskyter Amraam-missil i august i fjor. Nammo er i dag eneleverandør av motorer til dette missilet. Foto: 2016 Darin Russell Lockheed Martin

Nammo er fortsatt i dag eneleverandør av motorer til det radarstyrte luft-til-luft-missilet som kan brukes på mål utenfor synsvidde og er integrert på alle amerikanske kampfly (F-15, F-16, F/A-18, F-22 og snart F-35). Norge benytter også AIM-120 på F-16 og skal fortsette å bruke det på F-35, og det er dessuten effektoren i Nasams-luftvern.

Gjennom mange år har Nammo jobbet seg opp i leverandørkjeden hos Raytheon, verdens største missilprodusent. De gjelder også på Evolved Sea Sparrow Missile som blant annet Norge benytter på fregattene. Nammo har tatt del i ESSM-programmet siden 1994.

For tre år siden steppet Nammo inn og ble eneste motorleverandør til det nye Thales-missilet LMM («Lightweight Multirole Missile») som i første omgang skal brukes på Storbritannias nye AW159 Wildcat-helikoptre. Det skjedde etter at en av de opprinnelige industripartnerne ble fjernet fra prosjektet, fordi de ikke klarte å oppfylle ytelseskravene til motoren.

Nammo er også eneleverandør av motorer til IRIS-T og Exocet MM40. Det er mer tradisjon for dette i Europa enn det er i USA, der de i større grad ønsker minst to konkurrenter på slike underleveranser.