Mener 2D er det nye 3D

Etter å ha vært på kino i San Fransisco i januar fikk de to NTNU-studentene, Eirik Wahlstrøm og Harald Manheim en lys ide. Hvorfor ikke glemme 3D og i stedet flytte hele 2D-kinoopplevelsen inn i en maske? De aller fleste har jo en stor smarttelefon med tilstrekkelig oppløsning likevel. Resten burde ikke være dyrt.

Det tok ikke lang tid før de hadde en prototyp med og en rekke hjelpere og samarbeidspartnere som tror på ideen. Selvfølgelig var de to, som siden da har startet det siste året på studieretningen Innovasjon og Entreprenørskap ved linjen for Industriell Økonomi, inspirert av VR-brillene som selger som varmt hvetebrød.

Lavoppløst og kvalmende

– Vi har jo sett det samme som alle andre som har prøvd VR-briller. Bildet blir veldig lavoppløselig, og etter en stund blir mange kvalme. Dessuten er det lite innhold tilgjengelig. MovieMask er laget for å se innhold i 2D. I full oppløsning, sier Wahlstrøm, som var troppet opp hos Teknisk Ukeblad med det nye produktet.

Vi fikk prøve Moviemask med en vanlig smarttelefon, og sannelig. Dette var en helt annen opplevelse. Alle har jo sett video på en smarttelefon, men dette var som å ha en 100 tommers TV på tre meters hold i et mørkt rom.

Utrolig skarpt i forhold til alle VR-briller vi har prøvd, men selvfølgelig i 2D. Og utrolig mye billigere enn en 100 tommer TV. Det er nesten underlig at alle løper etter temmelig primitiv 3D når opplevelsen kan blir så bra som dette. Men det skal sies at de to teknologiene adresserer helt forskjellige behov.

Høyoppløst: Avstandsbildet yter ikke optikken rettferdighet, men man får et inntrykk av den høye oppløsningen som de fleste smartmobiler i dag kan prestere og som holder godt til å simulere en gigantskjerm. Foto: ORV

Portabel kino

– Det er jo det som er poenget. Dette er en veldig billig måte å ta med seg storskjermopplevelsen enten man ser på NRK, Netflix, YouTube, betrakter bilder, eller noe annet. Mengden innhold er omtrent ubegrenset. Dessuten er dette veldig enkelt. Klikk telefonen fast i lokket. Dra igjen glidelåsen og begynn å se. Ingen knapper og justeringer, sier Manheim.

Som femteårsstudenter kan de to et og annet om produksjon og materialer. Det har kommet godt med, for selv om ideen er enkel er ikke alt rett frem.

Gründerne: Eirik Wahlstrøm og Harald Manheim i Moviemask. Foto: Eirik Helland Urke

– Hvis vi sammenlikner med VR-briller, er optikken på de veldig enkel. De skal bare se rett frem slik at hvert øye ser en begrenset del av skjermen og forstørrer den. Vi har laget en optikk som forstørrer mye mer og som kompenserer for konvergensen. Hvert øye må kunne se hele skjermen. Det krever mye mer avanserte linser, sier Wahlstrøm.

Optikken passer til de fleste syn. Kravet er at det ligger innenfor +1 og – 5 og at man ikke har skjeve hornhinner.

Gode hjelpere

Det har gått særdeles raskt fra ide til ferdig produkt, men de hadde neppe klart det uten gode hjelpere.

– Krogh Optikk har hjulpet oss med linsene og koblet oss til Essilor på Kongsberg. Sammen har de hjulpet oss til å finne den riktige geometrien, men samtidig vært ærlige med at om de skulle produsert den ville det blitt for kostbart. Derfor har de hjulpet oss til å finne en billig og svært god produsent i India, sier Wahlstrøm.

– Og så har vi fått svært god hjelp fra designselskapet Inventas i Trondheim. Det er de som har formgitt produktet og de har vært svært snille når de skrev timene. En av designerne gjorde ferdig designen mens han var på bryllupsreise og har laget like godt logoen vår også, skyter Manheim til.

De to studentene har også fått hjelp til å finansiere produktet. Den første støtten kom fra TrønderEnergi sin støtteordning Pengesprøyten. Senere har de fått 640.000 kroner fra Innovasjon Norge og en halv million kroner fra flere investorer.

Store planer

De to har planer om å fullføre studiet, men vil ikke la muligheten gå fra seg til å drive frem selskapet. Kanskje dette blir starten på karrieren deres. Det er i hvert fall det de håper.

Design: Moviemask har satset på et stuevennlig design i flere mulige farger. Foto: Eirik Helland Urke

– Først var det morsomt å kunne skape noe, men nå har vi tro på at dette kan slå an internasjonalt. Vi har lansert produktet på Kickstarter.com i USA og Europa og har solgt til de aller fleste landene. I tillegg har vi forespørsel fra andre land også. Den første som kjøpte produkter var BlueEye Robotics i Trondheim. De lager undervannsdroner og fortalte oss at de hadde vært på jakt etter noe slikt et halvt års tid.

– Prisen på MovieMask på Kickstarter er 449 kroner. Når vi skal selge store volumer må vi ta hensyn til at importører og forhandlere skal ha marginer og da tror vi prisen vil ligge på rundt 900 kroner. Nå er planene klare for å skalere opp produksjonen ved fabrikken de benytter i Shenzhen i Kina. Foreløpig er mye av produksjonen manuell, men etter hvert som antallet øker skal den automatiseres mer slik at kostnadene or produktprisen synker.

MovieMask er første produkt, men de to har allerede planene klare for nye modeller med nye egenskaper. Sjekk den her.