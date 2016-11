Mazda jobber med en elbil som skal selges i Norge

Mazda har en elbil på trappene, og den kommer i 2019. Den kan bli delvis utviklet sammen med Toyota, som nå offisielt bekrefter at de utvikler en elbil.

Mazda har til nå ikke vært spesielt aktiv på elbilfronten. Foruten å ha laget et lite antall av testmodellen Demio EV, en elbilvariant av Mazda 2, har de ikke annonsert noen intensjoner om å produsere egne elbiler eller ladehybrider.

Tvert i mot har de tidligere tilsynelatende vært stolte over å ikke tilby elektrifiserte biler. Under bilmessen i New York i 2011 reklamerte de med «Ikke elektrisk. Ikke hybrid. Ikke kjedelig å kjøre.»

Nå ser det imidlertid ut til at pipen har fått en annen lyd.

De har eksperimentert med både elbil og hybrid i hjemlandet, og om et par år har de planer om å selge en helelektrisk bil. Så langt har de sagt at denne skal komme i salg i USA for å møte krav om å selge en viss andel nullutslippsbiler.

Mazda-elbilen kommer til Norge

Mazda Demio er kjent som Mazda 2 i Europa. Et lite antall elbilutgaver er produsert i Japan. Foto: Mazda

Det betyr åpenbart at det er snakk om et såkalt «compliance vehicle», altså et produkt de lager utelukkende for å oppfylle myndighetskrav. Rent praktisk er det snakk om krav fra delstatsmyndigheter i California.

Men Mazda-direktør Masamichi Kogai sier ifølge Automotive News at bilen skal tilbys over hele verden.

Under bilmessen i Los Angeles, sa Mazdas forsknings- og utviklingssjef Kiyoshi Fujiwara til australske Motoring spesifikt at Norge er et aktuelt marked for deres elbil, i tillegg til Kina og California.

Fujiwara sier også at modellen fremdeles er hemmelig, og at utviklingen akkurat er påbegynt. De skal imidlertid tilby en ren elbil, og en med rekkeviddeforlenger i form av en wankelmotor.

I 2021 planlegger Mazda også å sette i salg en ladehybrid, men det er uklart om dette i realiteten er elbilen med rekkeviddeforlenger, eller om det er en separat bilmodell.

Toyota-samarbeid

Hva slags biler det er snakk om, vites foreløpig ikke. Mazda har til nå testet ut hybridteknologi i samarbeid med Toyota, og har brukt teknologi fra Prius for å bygge sine egne hybrider.

Kogai sier ifølge Automotive News at det kan være aktuelt å utvikle teknologien til disse bilene i samarbeid med Toyota.

Fujiwara sa imidlertid ifølge Motoring at verken prosjektet eller spesifikasjonen drives av samarbeidet de har med Toyota.

– Vi utvikler et Mazda-system for oss selv. Med tanke på kommersialisering, bør noen av delene bli delt. Det er en diskusjon mellom partnerne, sa Fujiwara til Motoring.

Ingen Tesla-konkurrent

Mazda Demio EV støtter hurtiglading med Chademo. Foto: Mazda

Fujiwara avslører at det ikke blir snakk om noen sportsbil. Bilen skal ikke være orientert rundt høy ytelse. Han forklarer at verdien av en høyytelses-elbil i tilfelle er noe de må vurdere om passer for Mazdas merkevare.

– En rimeligere pris for et utvalg av modeller er viktigere. Elbil er ikke vårt kjerneprodukt. Og det selges ikke i alle markeder.

Altså tyder det meste på at de tenker mer i retning Nissan Leaf enn Tesla Model S.

Toyota bekrefter at de utvikler elbil

Mazdas elbilutvikling sammenfaller uansett godt med at Toyota har flyttet fokus i alle fall delvis bort fra hydrogenbrenselceller.

Toyota RAV4 EV er Toyotas eneste serieproduserte elbil, og selges kun i USA. Foto: Toyota

Toyota har som Mazda vært nesten fraværende fra elbilmarkedet, med unntak av to RAV4-elbiler i «compliance vehicle»-kategorien. Den japanske avisen Nikkei skrev nylig at Toyota nå har planer om å utvikle og lansere en elbil innen 2020.

Toyota har i dag bekreftet dette. I en pressemelding skriver bilprodusenten at de har bestemt seg for å etablere et internt og uavhengig selskap, som skal utvikle elbiler.

Organisasjonen skal først bestå av fire personer fra fire Toyota-selskaper: Toyota Industries, Aisin Seiki, Denso og Toyota Motor Company (TMC).

Aisin Seiki og Denso produserer komponenter til bilindustrien, og begge er deleid av Toyota.

Selskapet skal bruke kompetanse fra Toyota-gruppen i utviklingsarbeidet. At det er så få personer i gruppen gjør ifølge pressemeldingen at den kan jobbe ukonvensjonelt, og på den måten få et produkt til markedet raskere.

Hydrogen fremdeles den ultimate løsningen

Toyota Mirai er en hydrogenbil som er tilgjengelig i Norge. Foto: Per Erlien Dalløkken

Når det gjelder brenselcellebiler, skriver Toyota at de lenge har hatt fokus på slike fordi de gir lang rekkevidde og rask drivstoffpåfylling. Produsenten beskriver slike biler som «den ultimate øko-bilen».

Men de vil neppe klarer å møte utslippskrav med hydrogenbiler alene.

– Imidlertid har forskjellige energi- og infrastruktur-utfordringer verden rundt, og de raskt styrkede reguleringene rettet mot økt bruke av nullutslippsbiler økt behovet for produktutvalg som kan møte forskjellige krav. Derfor har TMC, i tillegg til å promotere brenselcellebiler, avgjort å etablere en struktur som vil gjøre det mulig å kommersialisere elbiler på et tidlig tidspunkt, som en alternativ måte å oppnå nullutslipp på, skriver Toyota i pressemeldingen.

Toyota-sjef Akio Toyoda sier at han håper at det interne selskapet vil fungere som en trekkraft fir innovasjon i konsernet.