Lofoten-kompromisset provoserer «alle» - untatt LO

Et belte på 50 kilometer fra land gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden unntas.

Det åpnes for konsekvensutredning for havområdene sør for Lofoten, Nordland 6.

Beslutningen om å konsekvensutrede Nordland 7 og Troms 2 utsettes til neste stortingsperiode.

I 2010 lanserte TU forslag om et Lofoten-kompromiss, en Ole Brum-løsning "uten rødgrønn kamelsvelging, kabinettspørsmål og statsrådavganger". Ap-kompromisset minner i grove trekk om det snart sju år gamle forslaget:

– For og mot samtidig

– Når skal Arbeiderpartiet innse at det ikke går an å være miljøvennlige og oljevennlige samtidig, spør Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

Venstre synes ikke forslaget går langt nok, og SV kaller det første skritt på veien mot åpning for oljeboring.

Også i AUF er det misnøye. Ungdomspartiets leder Mani Hussaini satt i programkomiteen og var eneste representant som ikke sluttet opp om forslaget. Han lover at AUF vil trappe opp kampen fram mot landsmøtet for at hele Lofoten skal forbli oljefri sone.

En av de store forkjemperne for oljeutbygging i nord, Leif Sande som er leder i LO-forbundet Industri Energi, er er derimot positiv til forslaget om vernesonene.

– Jeg tror dette er en realitetsorientering der Ap har tatt hensyn til motargumentene. Vi har stått på for full konsekvensutredning i alle år, men av alle mulige vedtak er dette langt fra det verste, sier Sande til Dagens Næringsliv.

Lengst fra land

Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet, avviser at det er en svakhet at forslaget favner flere hensyn samtidig.

– Et kompromiss er ikke et kompromiss med mindre det får kritikk fra flere leire, sier hun til NTB.

Programkomiteen går inn for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten som ligger lengst fra land. Begrunnelsen er at det allerede i dag utvinnes olje og gass i deler av områder og det er infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet.

– Her er også kontinentalsokkelen bredere slik at det blir færre mulige konflikter mellom fiskeri og olje- og gassvirksomhet, sier Tajik.

Splittet i nord

Mens Arbeiderpartiets fylkeslag i Troms og Finnmark har sagt nei til konsekvensutredning, har Nordland jobbet hardt for å overbevise om det motsatte. Også i LO har det vært mange sterke tilhengere.

Tajik erkjenner at det har vært en krevende diskusjon, men mener at forslaget ivaretar hensyn til industrien og miljøet. Beslutningen programkomiteen landet på, var grundig diskutert med representanter for landsdelen og fagbevegelsen, inkludert LO-leder Gerd Kristiansen, påpeker hun.

Søviknes: Et svik

Arbeiderpartiet har tidligere gått inn for at hele Lofoten, Vesterålen og Senja skulle åpnes for konsekvensutredning. Nå er det bare Høyre og Fremskrittspartiet igjen på Stortinget som ønsker dette.

Regjeringspartiene beskylder Ap for å vende oljenæringen ryggen i en tid da tusenvis av arbeidstakere mister jobben.

Saken skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i Oslo 20. april.