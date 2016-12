Karen (26) med gründersuksess: - Jeg ville jobbe med noe som utgjør en forskjell

Karen Dolva (26) så for seg å jobbe i konsulentselskap da hun var ferdig med å studere interaksjonsdesign. Da hun fant at det ikke var noe for henne, bestemte hun seg for å begynne på et helt nytt eventyr.

Resultatet ble den norske startupbedriften No Isolation og roboten AV1. En robot som bringer elever med langvarig sykdom ut av isolasjon.

– Jeg tror ikke på en idé, men jeg tror sterkt på å finne løsningen på problemer. Vi ville lage kommunikasjonsverktøy for sårbare grupper. Det er frustrerende å se at all teknologi er laget med den hensikt at ting skal gå fort. Jeg ville jobbe med noe som ikke var for moro skyld, men for å utgjøre en forskjell, sier Karen Dolva.

Sammen med de to andre grunnleggerne, Marius Aabel og Matias Doyle, satte hun i gang en omfattende brukerundersøkelse med samtaler på en rekke sykehus, barn og andre involverte for få klarhet i hva som kunne gjøres for barn og unge som blir isolert som følge av sykdom.

På det tidspunktet hadde Dolva nettopp møtt Anne Fi Troye, som etter at hun mistet sin 16 år gamle datter i kreft i 2005, har jobbet aktivt for å hjelpe andre unge med kreft gjennom Corneliastiftelsen. Troye fortalte Dolva at isolasjonen for mange var verre enn selve behandlingen.

Dermed begynte Dolva å undersøke hva som skjer med barn når de blir syke, og fant problemet hun ønsket å jobbe videre med.

– Problemet som vi ville løse er at det er umulig for barn og unge som er fjernet fra hverdagen sin å holde kontakten med verden. Alt er bygget inn i de samme domenene. Det ville vi gjøre noe med. Derfor har vi laget en robot for somatiske syke barn og unge som er borte fra skolen mer enn 60 av de normerte 180 skoledagene i året, sier hun.

Slipper skolefravær

Dolva forklarer at AV1 kan stå på skolepulten og strømme video én vei og lyd to veier. Roboten har innebygget 4G, øyne foran og i nakken og opereres ved touch. Alle innstillinger gjøres hjemmefra, slik at den som eier roboten har full kontroll. Venner kan plukke opp roboten og ta den med rundt.

No Isolation Norsk gründerbedrift med 15 ansatte.

Grunnlagt 1. oktober 2015.

Startet opp av Karen Dolva, Marius Aabel og Matias Doyle.

Karen Dolva (26) er selskapets daglige leder. Dolva er utdannet interaksjonsdesigner fra Universitetet i Oslo.

Flere av gründerne kommer fra oljebransjen og tar med seg verdifull software-kunnskap inn i arbeidet med AV1.

Skal bekjempe ensomhet og isolasjon gjennom teknologi som hjelpemiddel.

Første produkt er AV1, en personlig robot som hjelper langtidssyke barn. AV2 er under planlegging.

Har vunnet pris for årets nykommer og årets sosiale tech-startup under Nordic Startup Awards.

– AV1 er ikke en erstatning, men et supplement. Det er det sosiale vi sikter oss inn på først og fremst, og vi ønsker selvfølgelig at roboten skal gjøre det enklere for syke barn og unge å komme tilbake til den normale skolehverdagen igjen, sier Dolva.

Den første prototypen på AV1 ble førstegangstestet så sent som i februar i år, og har blitt brukt av både St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo Universitetssykehus og Sunnaas sykehus.

Ifølge Dolva har samarbeidet med de tre sykehusene vært uvurderlig. Det er sammensatte og vidt forskjellige pasientgrupper som har fått prøve ut roboten.

– Det er snakk om barn og unge som lider av tunge diagnoser eller har vært igjennom alvorlige ulykker. Diagnosegruppene vi testet på var kreftpasienter, CFS/ME-pasienter og skadepasienter. Disse har veldig forskjellige sykdomsforløp, men testingen av roboten har gått veldig bra. Resultatene viser at barna bruker dem. Flere har vært mer på skolen under sykdomsperioden fordi de hadde roboten til stede da de var syke. Det ble ikke like vanskelig å møte opp på skolen om man hadde «vært der» gjennom roboten dagen før, sier hun.

Eksportartikkel

I løpet av ett år har Dolva bidratt til å skape en bedrift med 15 ansatte. Hun har en sterk tro på at No Isolation har utviklet et godt produkt, men hun er også tydelig på at bedriften skal jobbe hardt for å videreutvikle andregenerasjonsroboten. Læringskurven har vært bratt og Dolva aner ikke hvor mange potensielle investorer hun har pratet med den siste tiden.

Ikke lenger isolerte: Trioen Karen Dolva, Marius Aabel og Matias Doyle grunnla selskapet No Isolation 1. oktober i fjor. Per i dag er 70 roboter i bruk rundt om i landet og flere kommuner og skoler har vist sin interesse. Foto: Linn Kristin Nordseth

– Jeg lærer så mye hver dag at det kjennes litt ut som hodet skal sprekke. I disse dager er vi midt inne i en seed-runde hvor jeg bruker mye tid på å hanke inn investorer. Jobben er veldig variert og full av utfordringer. Samtidig som jeg skal få tak i investorer, skal jeg også sørge for videreutviklingen av andregenerasjonsroboten og legge til rette for åpningen av vårt nye kontor i Amsterdam i februar, sier hun.

Per i dag er 70 roboter i bruk rundt om i landet. Flere kommuner og skoler har vist interesse. Det hadde ikke Dolva trodd da No Isolation startet i oktober i fjor.

– Jeg jobber med å komme over «imposter-syndromet». Det er noe helt annet å drive en hel bedrift med 15 ansatte enn å være tre stykker som sitter og printer ut skisser med 3D-printer, legger hun til.

Viktig med kompetanse

Dolva beskriver lederstrukturen i selskapet som flat. Hun sikker ikke på noen fasit selv. Hun er heller ikke den type leder som henger over skuldrene til de ansatte.

– Her har alle ansvar for sitt eget arbeid. Jeg stoler hundre prosent på medarbeiderne mine, sier hun.

Frem til nå har robotene blitt bygd av ingeniører på kontorene til No Isolation i Oslo.

Dolva håper å holde produksjonen innenlands også når andregenerasjonsroboten AV2 skal produseres.

– De mekaniske ingeniørene våre jobber med nesteversjons-mekanikken og utvikler software her og nå. Vi bygger så fort vi kan og har lært å bygge opp fra kretskort av. Vi er heldige som ligger langt fremme innen både kamera og robotikk her til lands, så jeg håper vi kan fortsette produksjonen her, sier Dolva.

Etter åpningen av kontoret i Amsterdam i februar, begynner arbeidet med å bygge AV2, som etter planen skal lanseres til skolestart i 2017. No Isolation inngikk nylig et samarbeid med Telia, og jobber også videre sammen med Kreftforeningen og Barnekreftforeningen for å optimalisere AV2. Men det stopper ikke der.

– Vi er i dialog med et selskap fra Ungarn og snuser også på mulighetene for å starte opp i USA, men får vente til våren. Jeg trenger mange dyktige ingeniører for å komme meg dit, sier hun.

Dolva og No Isolation har også lyst til å jobbe med voksne og eldre på sikt. Selv om hun i perioder jobber 16 timersdager og kjenner at det koker vel mye, ville hun ikke ha byttet ut gründertilværelsen med noe annet.

– Vi oppnår noe hver dag ved at vi får nye brukere. Jeg har alltid vært et B-menneske, så jeg skal ikke si at jeg våkner med et smil grytidlig hver morgen, men jeg kan love deg at jeg smiler med en gang jeg kommer på kontoret. For et liv, og dette er bare starten.