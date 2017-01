I 2016 ble det bygget nye solkraftverk tilsvarende 1,5 kullkraftverk i uka

I 2016 ble det installert 50 prosent mer solkraft i verden enn året før, viser estimater fra PV Market Alliance.

Totalt ble det bygget 75 GW ny solkraftkapasitet. Kapasiteten verden over er nå oppe i over 300 GW, ifølge Photon.info.

- Globalt så tilsvarer dette effekt som 1,5 kullkraftverk i uka og kraftproduksjon tilsvarende ett kullkraftverk hver tredje uke, forklarer en av Norges fremste solpanel-eksperter, Bjørn Thorud i Multiconsult.

Kina leder fremdeles

Det er fremdeles Kina som er i tet når det gjelder å bygge ut ny solkraft. De toppet også fjoråret.

I 2016 bygget Kina ut hele 34 GW. Det var en økning på 124 prosent sammenliknet med året før, ifølge estimatene til PV Market Alliance.

– Effekten de bygde ut i 2016 tilsvarer ett kullkraftverk omtrent annenhver uke, dersom man legger til grunn at 1 GW tilsvarer ett kullkraftverk, forklarer Thorud.

Han tror imidlertid at det skal mye til for at landet klarer å bygge ut like mye i år.

PV Market Alliance regner med at Kina vil ha bygget ut 100 GW solkraft i løpet av 2017.

Europa står for mindre

Europas del av kaken blir stadig mindre. I 2016 var det under ti prosent av solkraften som ble bygget ut i Europa. Totalt ble det bygget ut 6,5 GW.

Det var hovedsakelig Storbritannia, Tyskland, Tyrkia og Frankrike som bidro til dette.

– I Europa er det mange som har interesse av at det går tregere. Subsidiene går nedover, sier Thorud.

– I tillegg er det en del tekniske utfordringer, mange steder diskuterer man hvorvidt nettet skal bygges videre ut eller om man skal satse på lagringsløsninger, forteller han.

Trump skaper usikkerhet

I USA ble det i 2016 bygget ut PV Market Alliance mener det usikkert hva som skje her i årene fremover.

- Det er en god del usikkerhet på grunn av den nye presidenten i USA. Mange i bransjen tror sol nå likevel er så konkurransedyktig at det er lite han kan gjøre, sier Thorud.

Panelene har aldri vært billigere

PV Market Alliance er usikre på hva som vil skje i 2017. I et pessimistisk scenario går utbyggingen ned til 65 GW. De tror likevel det er sannsynlig at det vil bli bygget ut like mye solkraft i 2017 som i 2016.

– Det er en del jokere her. India har hårete mål. Hvor mye klarer de å spise av nedgangen, spør Thorud.

India bygget ut 5 GW i 2016, og er ventet å bygge ut 8-9 GW i år.

Noen år frem i tid, tror Thorud at markedet i Afrika også kan bidra til veksten. Han viser også til tall fra Bloomberg som viser at solkraft nå er billigere enn vindkraft i 58 land.

Han viser også til at spottprisen på solcellemoduler nå er på sitt laveste - med 31 dollarcent pr modul.

– Spottprisen ligger nå på smertegrensen for mange som lager dette utstyret, sier han.

– Et spørsmål er hvor mange ekstra installasjoner dette vil føre til i år, spør han.

Muligheter for Norge

Ved Institutt for energiteknikk (IFE) mener de at utbyggingstrenden byr på store muligheter for norsk industri.

– Dette viser hvor stort moment solcelleindustrien har. Kostnadene fortsetter å falle og det er fortsatt betydelig rom for teknologiutvikling og kostnadsreduksjon, skriver Sean Erik Foss, som leder avdelingen for solenergi ved IFE.

Han mener Norge er godt plassert å ta et enda større kakestykke av det globale solenergi- og fornybar teknologimarkedet.

Foss viser til en nylig publisert IFE-rapport som blant annet slår fast at norske selskaper har tatt ledende posisjoner innen silisiumforedling og installasjon av solparker i andre land.