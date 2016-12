Sintef skal bygge batteriskip i Afrika

FNs generalsekretær Ban Ki-moon overrakte i New York onsdag en sjekk på en million dollar til Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv for å ha vunnet FNs årlige konkurranse om bærekraftige energiløsninger.

Pengene skal Sintef bruke til å lede et pionerprosjekt som skal introdusere solkraftdrevene kystfartøyer til Nord-Afrika og Midtøsten.

Samarbeid med Tunisias energidirektorat

Sintef skal lede et treårig prosjekt i Tunisia, og samarbeide med Tunisias energidirektorat og landets viktigste teknologiske utdanningsinstitusjon.

Målet er å bygge om et tradisjonelt tunisisk kystfartøy og gjøre båten til et grønt demonstrasjonsskip med elektrisk motor og batteridrift.

Strømmen til ladingen av batteriene skal komme fra solenergi. Planen er å bygge en solcellepark i båtens hjemmeregion på Tunisia-kysten. Via strømnettet kan solcellene forsyne båten med fornybar ladestrøm når den klapper til kai.

Bærekraftige transportløsninger

Det er ikke teknologisk innovasjon som er prosjektets hovedmål.

- Vi har ikke lovt å gjøre noen spesiell teknologisk innovasjon i denne konkurransen. Vi baserte søknaden vår på nord-sør-samarbeid mellom Norge og Tunisia om bærekraftige transportløsninger, sier prosjektleder og SINTEF-forsker Moez Jomâa til Teknisk Ukeblad. Han er selv født og oppvokst i Tunisia.

Prosjektdeltakerne skal i løpet av det første halve året finne et fartøy som egner seg til å være demonstrasjonsskip. Ifølge Jomâa står valget mellom alt fra bilferger til fiskefartøy.

Men Jomâa understreker at det er uaktuelt å lage blåkopier av løsninger fra den rike delen av verden i det norsk-tunisiske demonstrasjonsprosjektet. Teknologien som demonstreres skal være tilpasset økonomien i mellominntektsland.



Demonstrasjonsprosjektet skal også gi svar på om Tunisia kan spare penger på å gå fra dieseldrift til solkraft, og hvor mye vil slike skip krympe CO2-utslippet.

Målet er å spre lærdommen fra prosjektet til land utenfor Tunisia.

Ikke fornybar strøm

Jomâa understreker at strømmen i Nord-Afrika og Midt-Østen ikke er fornybar som i Norge, men i stor grad kommer fra forurrensende diesel- og gasskraft. Dermed vil solkraftutbygging redusere utslippene.

- Norge har vannkraft i store mengder. Det er en gave. Men i Nord-Afrika har vi en annen gave, nemlig potensialet for solkraft. Høy stråling gjør at det kan produseres strøm svært billig. Det kan utnyttes for å redusere bruken av diesel på fartøyer. For å klimamålene, må utslippene i transportsektoren reduseres kraftig, sier Jomâa.