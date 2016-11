Her legger de sviller som skal gi jernbanen 30 - 40 prosent lenger levetid

Jernbanesviller langs hele landet består i dag av kreosotimpregnert tre. Et materiale som er forbudt å bruke til privatbruk, og som kan være kreftfremkallende for de som arbeider med det.

Og Norge er ikke alene. Materialet har tidligere blitt brukt til jernbanesviller verden over, noe Europakommisjonen ønsker å gjøre noe med.

Så fra 2018 vil det ikke være lov å legge nye kreosotsviller.

I den forbindelse tester Jernbaneverket noe helt nytt.

Syntetiske japanske sviller

Valget har falt på den 28 meter lange fagverksbrua over Retelva i Fidjetun.

– Dagens sviller hadde nådd maks levetid så det var på tide å teste de ut. I den forbindelse passet det fint å få testet ut et alternativ til dagens kreosotsviller, som snart blir forbudt, forteller prosjektleder Ingar Uldal i jernbaneverket.

For å finne et godt alternativ begynte han å undersøke hva som blir brukt andre steder i Europa.

– Vi fant frem til en type syntetiske sviller som produseres i Japan. De er mye brukt i Tyskland og Sveits, og burde dermed kunne egne seg godt også i norsk klima, sier han.

Svillene legges over Retelva ved Fidjetun. Foto: Ingar Uldal/ Jernbaneverket

Lengre levetid

De syntetiske svillene består av en glassfiberbasis. De trekker ikke inn vann på samme måte som dagens sviller og brenner ikke, noe som gjør sveisearbeid enklere enn i dag.

Uldal estimerer at svillene i tillegg har en god del lenger levetid en kreotosesvillene.

– Grovt estimert regner jeg med at de syntetiske svillene har en levetid som er mellom 30 og 40 prosent lengre enn dagens sviller, sier han.

I forbindelse med utprøvingen ligger prisen på svillene noe over dagens.

– Men om vi skulle bestemme oss for at dette er løsningen vi vil bruke i fremtiden vil vi jo bestille langt større kvantum, og da vil prisen gå ned. Jeg tror ikke det vil bli store avvik fra dagens pris, sier han.

Og legger til:

– Så siden levetiden er såpass mye lenger kan det være en god del penger å spare på sikt, sier han.

Totalforbud mot salg

I tillegg til å lete etter alternative sviller har Jernbaneverket selv innført totalforbud mot å selge eller gi bort utrangert ketoseimpregnert trevirke.

Bruken av kreosotimpregnert trevirke er allerede strengt regulert i lovverket, og gir i praksis totalt bruksforbud for privatpersoner. For profesjonelle aktører er det derimot tillatt å bruke, men begrenset.

– Jernbaneverket ønsker ikke å bidra til økt risiko for at kreosotimpregnert trevirke brukes ulovlig eller til at farlig avfall kommer på avveie, derfor har vi innført totalforbud mot å selge dette trevirket videre, sier Harry Korslund i Jernbaneverket.

Han legger til at regler og rutiner for avhending av miljøavfall er strengt regulert i alle etatens kontrakter med entreprenørene.