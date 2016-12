Her lager de lysbrytere uten berøring av menneskehender

Elkos fabrikk i Åmot, noen mil fra Drammen, ble etablert av to nyutdannede sivilingeniører i fredsåret 1945. Landet skulle gjenreises og behovene for det aller meste var umettelige. Spesielt alt som skulle inn i alle boligene som skulle bygges. Og vi hadde ikke penger til import. Her skulle det sjølberges. Et svært godt grunnlag for vekst.

Men Elko har klart å holde koken. Sjelden har vi sett en så helautomatisert produksjonslinje.

Det kan nesten hevdes at ingen på fabrikken jobber med produksjon, men det blir ikke helt sant. 91 ansatte, hvor noen har vært der siden fabrikken åpnet for 47 år siden, overvåker produksjonen, etterfyller råstoff og holder maskinene ved like. Hvis det skal produseres mindre serier som krever manuelle operasjoner, blir det satt bort til andre.

På Åmot skal produktene gå uberørt av menneskehender fra starten til de er på ferdigvarelageret.

På det meste har fabrikken sysselsatt dobbelt så mange ansatte som i dag, men da var produksjonen mye mer manuell. I dag produserer de betydelig mer enn den gangen og med vesentlig mer stabil og høy kvalitet.

Roboter

– Vi begynte prosessen med å automatisere for 30 år siden. Det var nødvendig av mange årsaker. Ikke minst for å holde produksjonskostnadene nede etter hvert som konkurransen økte. I tillegg var dette et viktig hjelpemiddel for å få jevn kvalitet. Helt fra den gang har vi konstruert våre egne produksjonsautomater. Automatene er mekanisk sett svært komplekse maskiner som jobber raskt, men da behovet for mer avanserte og varierende oppgaver dukket opp på 90-tallet, begynte vi å introdusere roboter, sier produksjonssjef ved Elkofabrikken i Åmot, Svein Leversby.

Han forteller at bedriften eksporterer 40 prosent av produksjonen, mest til Sverige. Omsetningen på det norsk emarkedet vil i år ligge rundt 560 millioner med mål om 600 neste år på grunn av et økt antall produkter.

Kundestyrt

– Selv om vi har svært høy markedsandel i Norge, tror jeg vi fremdeles har et stort potensial her. Ikke minst fordi vi går inn i en tid som vil kreve en ny type mer intelligente produkter. Det skal skje mye med den gode gamle termostaten og dimmeren, sier adm. direktør i Elko, Vibeke Lund Skeide.

Hun mener selskapet også har mye mer å gå på både i Sverige og Finland:

– Noe av hemmeligheten i tillegg til å automatisere produksjonen har vært å ha tett dialog med kundene våre, altså elektrikerne. Dessuten har vi reinvestert veldig mye av overskuddet i å redusert tidsbruk per enhet. Når vi setter i gang med nye produkter i små serier, har vi typisk satt ut produksjonen til Riga, men når volumene øker har vi tatt den hjem til Norge i helautomatiserte produksjonslinjer, sier Leversby.

Mange av produksjonsautomatene på fabrikken er egenkonstruert og noen har gått siden 80-tallet. Den største sokkelmaskinen er det som kanskje kan kalles en produksjonskarusell, der den første delen kommer inn i første trinn og så forlater det ferdige produktet karusellen etter en hel omdreining der hele 36 produksjonstrinn er gjennomført. Det står mange store og små slike karuseller på ulike steder i produksjonen. Til sammen har bedriften 112 automater og roboter som til sammen står for mange tusen helautomatiserte arbeidstrinn.

– Vi ble kjøpt av franske Schneider i 1999, men de har verken gjort noe med merkenavnet eller blandet seg inn i virksomheten vår. De har jo mange liknende fabrikker rundt om i verden, men ingen jeg har sett har det automatiseringsnivået vi har kommet opp på. Det betyr at ingen i konsernet slår oss på produksjonseffektivitet og kostnader, sier Leversby.

Døgnet rundt

Et av de arbeidstrinnene som tar tid er sprøytestøping. Det tar noen sekunder fra finkornet plastpellets lar seg forme til deler i brytere og stikkontakter. Men det betyr ikke at dette blir noen flaskehals. Disse maskinene går døgnet rundt, koblet til et fordelingsnett for råstoff som hentes rett fra tusenkilos pappcontainere, såkalte oktabiner,

i råvarelageret via vakuumdrevet rørtransport. Rørsystemet kan rutes via en miksestasjon hvor ulike plastkvaliteter settes sammen til den korrekte blandingen.

Når de første kommer på jobben på morgenen, ligger et stort antall ferdige deler klar til sluttmontasje.

– Vi bruker mellom 500 og 600 tonn plastråstoff årlig i produktene, sier Leversby.

Elko har et stort antall roboter i produksjonen. De jobber ikke like fort som automatene, men de er programmerbare og kan kobles til sensorer slik at de kan orientere seg. Når produkter skal mellomlagres, eller stables i esker, er det roboter som gjør jobben som før krevde menneskelig innsats.

Men roboter kan være farlige, selv om de er programmert til å stoppe hvis folk kommer i veien. Nå er en ny generasjon små roboter på vei inn i fabrikken. De er beregnet på å jobbe sammen med mennesker og størrelsen og kraften gjør dem like ufarlige som en kjøtt- og blodkollega. Slike roboter er også billigere enn de tradisjonelle store og tunge, og vil få betydning for både Elko og andre som velger å produsere i høykostland som Norge.

– Årlig investerer vi mellom fem og seks millioner kroner i nye maskiner og roboter. Vi blir nok aldri ferdige med å automatisere fabrikken, gjøre den mer fleksibel og sørge for at kvaliteten holder seg på topp, sier Leversby.

Elko Smart Home

De nye Elko-komponentene, som termostaten og dimmeren, kan kontrolleres trådløst via gateway-en og danne basis for smarte hus.

Selv om Elko har produsert manuelt opererte brytere og stikkontakter i over 60 år, betyr det ikke at det er fremtiden. Selskapet har skjønt at de sitter på noen av de viktigste komponentene i fremtidens smarte hjem. Lys og varme får strøm fra dimmere, endevendere og termostater, og nå kommer en ny produktserie med intelligente komponenter.

Selskapet har mange ingeniører og elektrikere som sitter på hovedkontoret på Ryen og konstruerer nye smarte komponenter. De har valgt å bygge inn en ZigBee-radio i de ulike produktene som kommuniserer med en gateway i boligen.

– Elko Smart Home er de komponentene alle kjenner, men i smart versjon. Det betyr at de er kjent for kundene og at det er lett å bytte ut gamle komponenter med nye for de som vil gjøre boligen smart. Samtidig er vi veldig klare på at de skal fungere på gamlemåten også. Du skal kunne skru lyset av og på med bryteren uten å være avhengig av nett eller en app. Dette skal ikke være alt eller ingenting. Folk skal kunne introdusere smarte komponenter gradvis og gjøre huset så smart som de har lyst til, sier Vibeke Lund Skeide.

Elektrokomponenter vil være en viktig del av fremtidens smarte hus. I årene fremover vil det kreves slike i boliger som skal utstyres med smarte velferdsløsninger.

– Slike komponenter er også viktige for å spare energi, og Enova gir til og med støtte til slik ombygging, sier hun.

Design

Den såkalte RS16-serien som står for Rund System 16A ble introdusert i 1991 og er Norges mest solgte elmateriell-serie. Design og smak er bevegelige mål, og den nye Elko Plus serien er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide.

Hans ide er at selv slike elkomponenter er viktige formelementer i boligen, og skal være tidløse med «skandinaviske egenskaper» i form av et enkelt og funksjonelt design. De som vil ha noe enda mer spesielt kan få rammer i spesielle materialer som børstet rustfritt stål, Altaskifer, sotet sort glass eller hvitt frostet.

Helautomatisert: Adm. direktør i Elko, Vibeke Lund Skeide, og produksjonssjef ved fabrikken i Åmot, Svein Leversby, viser oss rundt på den svært automatiserte fabrikken hvor langt over halvparten av norske stikkontakter, bryter og annet elektromateriell produseres.

Det er ikke lenger bare plast hos Elko.