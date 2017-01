Bare i 2013 var antall omkomne i flytrafikken lavere enn i fjor

Flyulykker er dramatiske og får alltid mye medieoppmerksomhet når de skjer. Derfor kan det være fort å glemme at det blir stadig mindre risikabelt å fly:

Siden 1946 er det kun ett år at det har omkommet færre i flyulykker enn i fjor, viser den foreløpige 2016-statistikken fra Aviation Safety Network (ASN).

Ifølge ASN omkom 325 i 19 flyulykker i fjor.

Til sammenligning omkom 135 i veitrafikken bare i Norge i 2016, ifølge Statens vegvesen.

Tar færre liv

ASN-statistikken regner med flyulykker der minst én om bord dør og tar for seg passasjerfly med en kapasitet på minst 14 passasjerer i tillegg til fraktfly.

Tallene går tilbake til 1946. Siden da er det kun 2013 som hadde færre omkomne i flyulykker enn 2016. Da omkom 265 i 29 ulykker.

I moderne luftfart er det dessuten kun i 2015 at det har vært så få fatale flyulykker (16) som i fjor.

11 av de 19 dødsulykkene i 2016 var med passasjerfly. ASN legger til grunn et Icao-estimat på om lag 35 millioner passasjerflygninger og beregner dødsulykkesraten til én per 3,2 millioner flyginger.

Terror

Flyulykken som krevde flest liv i fjor skjedde 28. november. Et chartret Avro RJ85 styrtet med tomme drivstofftanker i nærheten av José María Córdova lufthavn øst for Medellín i Colombia. 71 av de 77 om bord døde.

Ulykken som krevde nest flest liv i fjor var trolig resultatet av en terrorhandling. 66 omkom da et Airbus A320 fra EgyptAir styrtet i Middelhavet 19. mai.

Den andre registrerte terrorhandlingen skjedde i Somalia i februar. En bombe detonerte om bord i et A321 fra Daallo Airlines da flyet var på 12.000 fots høyde. Én passasjer omkom.

Ellers viser statistikken at 2016 var et utrivelig år for den amerikanske flyprodusenten Cessna. Hele fem av de nitten registrerte ulykkene i fjor skjedde med deres flytype 208B Grand Caravan.

Statistikken inkluderer altså verken småfly eller militær luftfart. Derfor er ikke ulykken med et Tupolev Tu-154B, som styrtet i Svartehavet 25. desember, medregnet. Alle 92 om bord i flyet fra det russiske luftforsvaret mistet livet.

Ble aldri en del av statistikken: Han glidefløy en Airbus med 306 om bord i en halv time

Norske ulykker

I denne kategorien ulykker er det ti år siden Norge ble representert i statistikken. Fire omkom da et BAe 146-200 havarerte etter landing på Stord lufthavn Sørstokken 10. oktober 2006.

SE-DUX som styrtet på vei fra Oslo til Tromsø. Foto: Tom Gulbrandsen/NTB Scanpix

Ulykkesplassen med timeters avstandsringer. CVR ble funnet ved det røde krysset nærmest midten. Foto: Den svenske havarikommisjonen

Imidlertid er Norge indirekte representert i den ferskeste oversikten i og med at en av de nitten ulykkene var en norsk innenriksflygning - et postfly på vei fra Oslo til Tromsø som styrtet ved Oajevágge i Nord-Sverige 8. januar.

Den endelige rapporten fra den svenske havarikommisjonen kom i desember og pekte på feil og svakheter i instrument- og varselsystemet som den utløsende årsaken til at Bombardier CRJ-200PF-flyet havarerte. De to flygerne omkom.

Statistikken gjelder fastvingfly. Når det gjelder helikopterulykker ble 2016 et svart år for Norge med Turøy-ulykken som kostet 13 liv. Dette var den første dødsulykken med et offshorehelikopter i Norge på 19 år og den skyldtes teknisk svikt i hovedgirboksen.

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om de nyeste Super Puma-helikoptrene fra Airbus Helicopters har noen framtid i vårt luftrom. Norske og britiske luftfartsmyndigheter har fortsatt flyforbud for EC225LP og AS332L2 selv om europeiske og amerikanske myndigheter (Easa og FAA) har opphevet forbudet.

De siste årene

I 2014 omkom 989 fordelt på 21 ulykker ifølge ASN. En årsak til det høye dødstallet, var tapene av Malaysias to store Boeing 777 dette året.

2015 var preget av terror og sabotasje. Først på et Airbus 321 fra russiske Metrojet som styret i Sinai-ørkenen i Egypt og tok livet av 224. Deretter da flygeren av Germanwings Flight 9525 styrte A320-flyet i bakken med overlegg og tok livet av 149 pluss seg selv. Dette var det verste terroråret for luftfart siden 1988.

To av de nitten ulykkene i 2016 skjedde med flyselskaper som er på EUs svarteliste.