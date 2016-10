Grønt lys for byggingen av verdens lengste og dypeste biltunnel

I 2017 starter byggingen av verdens lengste og dypeste undervanns biltunnel, Rogfast.

Det kommer frem i Statsbudsjettet regjeringen la frem klokken 10 torsdag.

Med sine drøye 26 kilometer blir Rogfast verdens lengste og dypeste biltunnel med firefelts vei.

Tunnelen, som skal bygges i to separate løp, er en del av Ferjefri E39. Den skal bidra til å utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet.

Rogfast vil gå fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune og vil på det laveste punktet ligge om lag 360 meter under havoverflaten.

Ikke noe konkret beløp

Rogfast har i dag et kostnadsoverslag på 14,2 milliarder kroner.

Prosjektet skal hovedsakelig finansieres med bompenger, med noe statlige midler.

Regjeringen skriver ikke noe konkret beløp i det nye statsbudsjettet.

Men ifølge National transportplan er planen at Staten skal bidra med ca 2,8 milliarder kroner, mens det resterende, ca 11,4 milliarder kroner, skal dekkes av bilistene.

