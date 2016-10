Dette er verdens første gigantiske støvsuger for uteluft

Partikler fra forbrenning av drivstoff og vedfyring bidrar til å gi dårlig luftkvalitet i byene. Svevestøvpartikler er helseskadelige, ettersom de avleires i lungene.

I perioder, særlig om vinteren, kan det i norske byer være helseskadelige konsentrasjoner av svevestøvpartikler i luften. Verdens første gigantiske støvsuger for uteluft kan bidra til å redusere konsentrasjonen.

Nederlandske investorer demonstrerte en slik maskin denne uken. Den skal filtrere ut svevestøv med partikkelstørrelser under 10 mikrometer, og gi en bedre luftkvalitet i området rundt maskinen.

Selv kaller de dette en revolusjonerende løsning, som de mener er den eneste effektive løsningen for å fjerne store mengder svevestøv fra lufta.

Henk Boersen, talsperson for Envinity Group, sier til nyhetsbyrået AFP at maskinen består av et industrielt filter, er åtte meter lang, og laget av stål.

Den plasseres på toppen av bygninger, og fungerer som en gigantisk støvsuger, som gir ren luft i området rundt, og inne i bygningen den er plassert på.

80 000 kubikkmeter luft

Det kan behandler 80.000 kubikkmeter luft i timen, og renser luft i en radius på 300 meter.

100 prosent av PM 10 -partiklene og 95 prosent av PM 2,5 -partiklene fjernes angivelig fra luften, ifølge tester de har fått utført i Nederland. Metoden skal være patentert.

Ifølge Boersen skal myndigheter, bedrifter og flyplasser ha vist interesse for produktet.

Et lignende system ble forrige måned installert i Beijing. Også dette er utviklet i Nederland, men det kan bare rense en tidel så store volum som Envinitys løsning, og fjerner 75 prosent av partiklene.

Altså er dette ingen ny idé i seg selv. I Hong Kong er det utplassert luftrensere som kan plasseres på kollektivholdeplasser, slik at reisende kan få ren luft når de venter på trikken.

Støvsugerbiler renser gatene for svevestøv

En annen løsning som er testet ut i Sverige, er en støvsugerbil fra Disab, med en kraftig vakuumpumpe som suger opp støv fra veien.

– Den store forskjellen er at vi ikke bruker vann for å binde støvet, som våre konkurrenter gjør, sa Ronny Lindbäck i Disab til Teknisk Ukeblad i 2013.

Vanligvis bindes svenvestøvet med vann når gatene vaskes, noe som gjør at de fineste partiklene blir liggende igjen.

Ved å ta bruk støvsuger, kan en sugebil fjerne nesten 20 liter med partikler fra gaten på 500 meter.