Intercity-budsjett kan bli halvert: – Vi risikerer at hele planleggingen stopper opp

Total stopp i planleggingen og utsatt ferdigstillelse av ytre InterCity.

Det er det ordfører Sindre Martinsen Evje i Sarpsborg frykter vil bli utfallet om det foreslåtte Statsbudsjettet for 2017 går igjennom.

– Vi risikerer at hele planleggingen stopper opp om det ikke bevilges mer penger til planleggingen av ytre InterCity, sier han til Teknisk Ukeblad.

Får ikke svar

I forslaget til statsbudsjett er det satt av 40 millioner kroner til planlegging

av dobbeltspor fra Haug til Seut

og 40 millioner til strekningen

Seut-Sarpsborg.

– Det er for lite til å holde den planlagte framdriften, sier Evje.

Han sier videre at det er uklart hvor mye penger som mangler slik at arbeidet

med prosjekteringen ikke stopper opp.

– Vi har spurt Jernbaneverket hvor mye penger som mangler for å følge den planlagte fremgangen, men får bare beskjed om at de ikke får lov til å uttale seg om det. Jeg synes det er svært spesielt at departementet legger lokk over det. Vi er helt avhengige av innsyn for å kunne jobbe opp mot Stortinget for å få løst dette, sier han.

Samferdselsdepartementet har ikke svart på Teknisk Ukeblad sine spørsmål om saken.

Jernbaneverket skal bygge 230 kilometer nytt dobbeltspor som skal knytte bo- og arbeidsområdene på Østlandet sammen innen 2030. Om bevilgningene i foreslått Statsbudsjett ikke økes frykter ordføreren i Sarpsborg store forsinkelser i ytre del av planene. Foto: Jernbaneverket

Store konsekvenser

Evje er ikke den eneste som frykter for den videre InterCity-utbyggingen dersom foreslått budsjett går gjennom.

Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening (Rif), sier hun ble svært skuffet da hun så hva regjeringen ønsker å bevilge.

– Konsekvensene av at planleggingen stopper opp er store, og med forslaget som er lagt frem nå er det nettopp det som vil skje, sier hun.

Hansteen viser til at beløpet på 18 millioner kroner som er satt av til planlegging på Vestfoldbanen ikke vil kunne dekke mer enn lønnen til de ansatte i Jernbaneverket som jobber med prosjektet.

– Det vil ikke engang være nok penger i den posten til å betale for dokumentasjon av arbeid som er gjort. Så om det ikke gjøres noe med dette beløpet vil det bli bråstopp i hele utviklingen, sier hun.

Mangler 200 millioner

Utfra en gjennomgang av Nasjonal transportplan (NTP) og etter dialog med Jernbaneverket har RIF kommet frem til behovet for midler til planlegging av de ulike strekningene.

Til Vestfoldbanen hadde Rif estimert en bevilgning på mellom 70 og 80 millioner kroner, den foreslåtte bevilgningen er på 18 millioner.

Tilsvarende var det estimert en bevilgning på rundt 157 millioner på Østfoldbanen og 125 millioner på Dovrebanen.

Regjeringen har foreslått å bevilge 80 millioner til Østfoldbanen og 55 millioner til Dovrebanen.

– Differansen på hva vi forventet og hva regjeringen har foreslått er altså omtrent på 200 millioner kroner, sier Hanseteen.

Kaster penger ut av vinduet

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Jernbaneverkets prosjektgruppe for InterCity, som ikke ønsker å kommentere de foreslåtte bevilgningene.

– Vi kan ikke kommentere tallene, og vil vente på endelig budsjett før vi sier noe om dette, sier kommunikasjonssjef Ingunn Monstad.

Hansteen på sin side sier konsekvensene av tallene kan være både mange og delt.

– Dette kan rett og slett sees på som å kaste mellom 75 og 100 millioner kroner ut av vinduet. Når planleggingen settes på vent er det veldig mye som ender opp med å måtte gjøres dobbelt opp, sier hun.

Og viser til at det i perioder har jobbet opp mot 600 personer med prosjektet på en gang.

– Om prosjektet utsettes noen år vil det ikke være de samme som jobber med det. Da vil det komme inn nye folk som må bruke tid på å sette seg inn i både tekniske, geografiske og politiske forhold ved prosjektet. I tillegg til det vil det vil jernbaneverket bli nødt til å betale seg ut av kontrakter de allerede har inngått da det ikke er nok penger i budsjettet til å gjennomføre disse kontraktene, sier hun.