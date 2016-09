Elbil gir alltid lavere CO2-utslipp

Et ikke helt uvanlig ankepunkt mot elbiler er at disse i realiteten ikke er utslippsfrie. Elektrisitetsproduksjon har et karbonavtrykk, så hvor bilen lades har en del å si for hvor mye CO 2 -utslipp bilen står for.

En ny rapport fra Bloomberg New Energy Finance har tatt for seg dette. Konklusjonen er at uansett hvor du lader elbilen, så står den for mindre utslipp enn en fossilbil, skriver Bloomberg.

Men jo større fornybarandel elektrisitetsforsyningen har, jo mindre utslipp står elbilen for.

Men selv i land med stor andel kullkraft i kraftmiksen slippes det ut betydelig mindre CO 2 per kilometer enn fra biler med forbrenningsmotor.

I snitt for hele verden var utslippet av CO 2 fra elbiler 40 til 50 prosent lavere enn for biler med forbrenningsmotor i 2015, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

Minst reduksjon i Kina

Kullkraftverk i Polen. Foto: Wikipedia

I Kina, hvor mye kraft kommer fra kull, har elbiler bare 15 prosent lavere CO 2 -utslipp enn biler med forbrenningsmotor i snitt.

Men denne forskjellen blir stadig større, ettersom mer og mer fornybar energi finner plass i kraftmiksen verden over – også i Kina.

I land som Norge er marginen svært stor, ettersom nesten all elektrisitetsproduksjon er fornybar.

Ja, produksjon av batterier er tatt med: Så mye renere er egentlig en elbil enn en fossilbil

Fransk kjernekraft gir lite utslipp

Elbiler i Frankrike står også for et svært lite CO 2 -utslipp, ettersom landet har en stor andel kjernekraft. Her kommer 90 prosent av kraftproduksjonen fra kjernekraft og fornybare kilder.

Forskjellene er mindre i Tyskland, USA og Storbritannia, hvor fossilandelen i kraftproduksjonen er større.

Fossilbilene slipper imidlertid også ut stadig mindre CO 2 , siden det stilles stadige strengere utslippskrav. Men de vil aldri komme på nivå med elbiler.

– I bunn og grunn blir kraftmiksen renere raskere enn forbrenningsmotoren kan forbedres over de neste 25 årene. Fremtiden er elektrisk, sier Colin McKerracher, leder for avansert transportanalyse ved Bloomberg New Energy Finance til Bloomberg.com.

I Kina vil både kraftmiksen og utslippet fra forbrenningsmotorer gå nedover frem mot 2040, ifølge rapporten.

Diesel og bensin skal være med oss en stund til: Slik kan motorene bli renere

På stedet hvil i Japan

Japan er et spesielt tilfelle. Her er det ventet at CO 2 -utslippet fra elbiler vil øke i tiden som kommer. Det skyldes at de erstatter kjernekraftverk med fossilfyrte kraftverk.

Dermed vil CO 2 -utslippet fra elbiler holdes rimelig stabilt mellom 2019 og 2040, mens utslippet fra forbrenningsmotorer vil gå ned.

Rapporten spår at kull vil stå for rundt 16 prosent av verdens energiforsyning i 2040. I 2015 var andelen rundt 31 prosent. Gass går fra 26 til 15 prosent.

Vindkraft vil øke fra rundt sju til rundt 13 prosent, mens solenergi vil øke fra fire prosent i 2015 til omtrent 29 prosent i 2014.

Les også: Så lang tid tar det før et solcellepanel tjener inn seg selv

Vind gir langt mindre utslipp

Vindkraft har langt mindre karbonavtrykk enn solceller. Foto: Øyvind Lie

Et problem med økende andel av solenergi, er at produksjonen av solceller er relativt CO 2 -intensivt. Det gjør at elbiler ladet opp med kun solenergi har et CO 2 -utslipp som er «bare» 11 ganger lavere enn kullkraft.

Til sammenlining vil en bil ladet på vindkraft ha 85 ganger lavere utslipp enn kull, da vindturbiner ikke er spesielt energikrevende å lage, skriver Bloomberg.

Ifølge rapporten gikk salget av elbiler verden over opp 44 prosent i årets første halvår. Den spår at det totalt vil selges 647 000 elbiler innen utgangen av året.

Ikke nødvendigvis lavere utslipp totalt

Alle er imidlertid ikke helt enige i at elbiler er veldig bra for miljøet. I en rapport publisert av Devonshire Research Group (PDF) i mars, hevdes det at en Tesla har et større karbonavtrykk enn tradisjonelle biler.

Årsaken er produksjon av batteriet. De trekker også frem at det er usikkerhet om hvorvidt oppbrukte Tesla-batterier vil bidra til annen forurensning når disse skal gjenvinnes. For investorer er dette en ukjent faktor, som innebære risiko.

Union of Concerned Scientists har kommet frem til at Tesla Model S har hele 68 prosent større karbonavtrykk etter produksjon enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor. En Nissan Leaf har 15 prosent større avtrykk.

I det amerikanske markedet vil en Model S først ha et totalt utslipp lavere enn en tilsvarende fossilbil etter 18 måneder, mens en Leaf bil bruke seks måneder.

Dette vil åpenbart ta mye lenger tid i land med stor kullandel i kraftmiksen.