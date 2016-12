Dette er årsakene til at strømmen blir dyrere

Frem mot 2030 vil kraftprisene i Norge øke, ifølge en analyse av kraftmarkedet som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserte tirsdag.

Men det er ifølge NVE ikke de to nye kraftkablene ut fra Norge som er hovedårsaken til prisøkningen.

Isolert sett vil ifølge NVE nemlig kablene Statnett nå bygger til England og Tyskland, på 1400 MW hver, til sammen kun gi en gjennomsnittlig økning i kraftprisen på 2 øre/kWh i 2030, sammenlignet med om kablene ikke var bygget.

- Nivået på brenselspriser og CO2-priser og hvordan man former klimapolitikken er mye viktigere for nivået på kraftprisen i Norge enn antall kabler, sier seniorrådgiver Gudmund Bartnes​ i NVE til Teknisk Ukeblad.

CO2-prisen avgjør

En økning i CO2-prisen på 1 euro per tonn gir ifølge NVE en økning i den norske kraftprisen på 0,5 til 1 øre per kWh.

Prisen for å slippe ut CO2 på EUs kvotemarked ligger nå på om lag 5 euro per tonn. Hvordan CO2-prisen utvikler seg på lang sikt, er ifølge NVE veldig usikkert. Prisen avhenger av hvordan politikerne utformer utslippskuttene som må til for å stoppe den globale oppvarmingen.

Derfor har direktoratet undersøkt responsen i kraftsystemet av variasjoner i CO2-prisen mellom 1 og 40 euro per tonn. I 2030-scenarioet gir dette et utfallsrom i kraftprisen på nesten 15 øre/kWh (se graf).

Kraftprisen i Norge vil stige dersom CO2-prisen øker i takt med NVEs forutsetninger. Økt utveksling gjør dennorske kraftforsyningen mindre sårbar for hydrologiske variasjoner, representert ved stolper i 2016, 2020 og 2030. Foto: NVE

Priseffekten reduseres

NVE har tidligere lagt til grunn at de to kablene fra Norge til Tyskland og England til sammen, isolert sett, vil øke kraftprisen med 3-4 øre/kWh når de settes i drift i 2020 og 2021.

Denne analysen står ved lag, opplyser seniorrådgiver Gudmund Bartnes​ i NVE til Teknisk Ukeblad. Men priseffekten vil reduseres fram mot 2030, understreker han.

Dette skyldes at både Sverige og Danmark planlegger nye forbindelser til Tyskland, mens Danmark i tillegg planlegger kabler til både Storbritannia og Nederland.

I 2030 vil disse kablene ha bidratt til en prisøkning i Norge, uavhengig av om kablene ut fra Norge ble bygget eller ikke.

I tillegg til de nye kablene har NVE forutsatt at utvekslingsproblemene mellom Danmark og Tyskland løses innen 2030.

- Det er en veldig stor utbygging planlagt i disse ti årene, noe som gjør at de to norske kablene får mindre priseffekt på sikt enn de gjør i første omgang, sier Bartnes.

Dyrest i sør

Samlet sett vil utbyggingen føre til at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa kan tredoble seg fram mot 2030, fra rundt 5000 MW i dag til 14.000 MW i 2030.

De norske kablene går begge ut fra Sør-Norge, og det er den delen av landet som vil få størst økning i kraftprisen.

Midt- og Nord-Norge blir mer skjermet, slik at kraftprisen i 2030 ifølge NVE i gjennomsnitt blir noe høyere i sør enn i nord.