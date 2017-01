Det må bygges elleve norske boliger om dagen de neste 9 årene for å matche befolkningsveksten i byene

De siste 15 årene har det blitt bygget halvparten så mange boliger som det har vært behov for i Oslo, ifølge Boligprodusentenes forening.

Og med en stadig økende befolkning i landets største byer, vil behovet for boliger fortsette å øke.

Allerede i 2031 anslås det at vi vil være hele 800.000 innbyggere i Oslo. 100.000 flere enn i 2019.

50.000 hver dag

Men Oslo er ikke alene. Boligbehovet i byene øker verden over, og om man skal klare å møte behovet må det i snitt bygges hele 625 nye boliger verden over frem til 2050.

Med andre ord, 50.000 nye boliger hver eneste dag.

– De viktigste grepene vi må ta er å tenke strategisk og bygge ut rundt knutepunktene våre, samt å bygge tettere og mindre, sier leder i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

Jæger er oppgitt over villaeiere på Grefsen og Høvik, og jordeiere i Ås.

– Når vi bygger ut flotte stasjoner på Storo, Høvik og ikke minst Follobanen gjennom Ås må vi legge opp til boligutvikling i de samme områdene. Da kan vi ikke ta hensyn til villaeiere som ikke vil ha flere naboer, sier han.

Trenger flere tomter

Jæger anslår at man må bygge oppimot 7000 boliger i året for å mette etterspørselen etter nye boliger i Oslo.

På landsbasis er det behov for rundt 37.000 nye boliger frem mot 2025. Det vil si at elleve boliger må ferdigstilles hver eneste dag de neste ni årene.

Den aller viktigste forutsetningen for å klare dette, er ifølge Jæger, å få regulert nok areal til boliger.

– Det må reguleres nok tomter slik at det står ferdigregulerte tomter klare allerede før markedet etterspør nye boliger, sier han.

Jæger får støtte av OBOS-sjefen.

– Den eneste måten å få bygget mer på, er om det reguleres flere tomter. Hadde vi hatt flere tomter ville vi bygget mer enn vi gjør i dag, sier Daniel Siraj.

Bremses av regelverk

Mens Jæger mener det i all hovedsak bør bygges små boliger, siden det blir flere og flere enhusholdninger, mener Siraj det er et stort behov for alle type boliger.

– Jeg mener både små og store leiligheter samt småhus hører hjemme i en storbyregion. Når det bygges nytt må det bygges for alle, da kan vi ikke bare satse på små leiligheter, sier han.

Men når det kommer til byggingen av små leiligheter, setter byggereglene en stopper for de aller minste. Kravet om universell utforming gjør at halvparten av alle leiligheter under 50 kvadratmeter må bygges med godkjent snusirkel i alle rom.

Jæger mener dessuten at kravet til grøntareal tilknyttet alle nye bygg begrenser antallet leiligheter man får bygget ut i byområder.

– Når man bygger i sentrum bør alle prosjekter vurderes hver for seg. Om det bygges rett ved siden av Frogner parken, bør det ikke være samme krav til etablering av grøntareale i forbindelse med byggingen som andre steder der beboerne ikke har tilgang til grønne områder, sier han.

Flest blokkleiligheter

Når det kommer til hva som blir førstevalg av byggemateriale når alle de 37.000 boligene det er behov for at bygges ut, er både Siraj og Jæger usikre.

– Jeg tror det akkurat som nå vil bygges boliger i mange ulike byggematerialer, sier Jæger.

Siraj mener boligbyggingen kommer til å utvikle seg både i form av materialbruk, utforming og funksjonalitet, og er opptatt av at OBOS ikke må låse seg fast i verken byggemetode eller byggematerialer.

– Jeg tror fremtiden byr på stor variasjon og her må OBOS være med i full bredde, sier han.

I løpet av 2016 har OBOS solgt bortimot 2900 boliger, derav flest blokkleiligheter.

– I år regner vi med å levere i overkant av 3000 boliger, også denne gangen flest blokkleiligheter. Men det vil komme noen småhus også i denne omgangen, sier han.

Populært materiale

Det kommer stadig trender i byggenæringen, og etter etableringen av verdens høyeste trehus i Bergen for et drøyt år siden, har interessen for tre som byggemateriale i større bygg tatt seg opp verden rundt.

I motsetning til betong, som krever CO2 ved produksjon, lagrer tre CO2, samtidig som det veier mindre enn betong, og er dermed langt enklere å transportere.

Den økte interessen for tre som byggemateriale gjør at Canada forventes å slå den norske rekorden i løpet av kort tid. Der planlegges det en rekke større trehus i årene fremover. Blant annet en 18-etasjes studentblokk på University of British Colombia i Vancouver.

Og bare et år etter dette skal planlagte "HoHo Vienna" stå klart i Wien, og slå den canadiske rekorden med sine 84 meter.