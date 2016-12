Denne trillekofferten erstatter to ingeniører på oljeplattformer

Den veier mindre enn 30 kilo, har en størrelse på 62,4x49x30,2 centimeter, og ser omtrent akkurat ut som en trillebag.

Konseptet er den nyeste løsningen til det norske service- og teknologifirmaet 4Subsea, som holder til i Asker og Bergen og som leverer tjenester til olje- og vindkraft-industrien.

Men i denne trillebagen er tannbørster, håndklær og undertøy byttet ut med computer og software.

Teknologien, som har fått navnet Portable Annulus Tester (PAT), automatiserer testing av produksjonsstigerør på en slik måte at ingeniører slipper å dra offshore.

Sender ut ingeniører

– Forbildet vårt har vært hjertestarter-konseptet. Du bare kobler til, så gjør maskinen jobben selv. Det er ikke noe behov for å ha lege i nærheten, forklarer administrerende direktør i 4Subsea, Peter Jenkins, til Teknisk Ukeblad.

Portable Annulus Tester ser ut som en trillekoffert. Den inneholder datamaskin og software, og gjør at man sparer ingeniørtimer på oljeplattformer. Foto: 4 Subsea

På samme måte fungerer PAT-teknologien til det norske selskapet. Målet er nemlig å kunne gjøre tester av tilstanden på produksjonsstigerørene på oljeplattformer, uten at 4Subsea behøver å sende ut to ingeniører i flere dager hver gang testene skal gjøres.

– Den vanlige måten å gjøre dette på, er at vi sender ingeniører ut på plattformen med en utstyrspakke, og de tester og lager testrapporter. Nå er det bare å koble PAT til, og trykke på knappen, sier Jenkins.

– Dette sparer store kostnader for operatørene og sikrer oppetiden på installasjonene offshore.

Bakgrunnen for at 4Subsea ønsket å lage en slik løsning, var et mål om å videreutvikle eksisterende teknologi og ekspandere virksomheten ut over Norges grenser.

PAT er basert på teknologien bak produktet AMOS, som sørger for tilstandsovervåking av fleksible stigerør. Selskapet har levert fast installert utstyr for slik overvåking siden 2010 til de store operatørene på norsk sokkel.

– Vi har over lengre tid hatt en strategi rundt digitalisering, noe som har vært vanskelig å markedsføre tidligere. Det har egentlig vært en negativ ting i oljebransjen frem til kostnadskuttene og viljen til omstilling kom, sier Jenkins.

Ville levere globalt fra Asker

Han forklarer at for 4Subsea har vinklingen vært annerledes.

– Vi startet et løp i slutten av 2014 og 2015 med å gå internasjonalt med våre tjenester. Men det ville bli ressurskrevende og kostbart å sende våre ingeniører til Afrika, Brasil og Malaysia, dersom vi skulle gå globalt. Det ville bli vanskelig konkurransemessig, sier han.

Spørsmålet som da ble stilt, var hvordan selskapet kunne skalere sine tjenester, og hvordan de kunne opprettholde et miljø i Norge, som leverer eksperttjenester globalt.

– Det var da vi kom på ideen om den portable annulus-testeren. Den sørger også for betydelige kostnadsbesparelser hos operatørene, sier han.

Men hva er det egentlig denne teknisk avanserte trillekofferten gjør? Ved produksjon av olje og gass, går oljen og gassen gjennom såkalte stigerør fra brønnhodet til oljeplattformen, eller produksjonsskipet.

– En viktig del av tjenesten vår er en såkalt annulus-test, som sjekker integriteten på stigerør.

Kan bli fatale konsekvenser

Å holde stigerørene ordentlig intakte er svært viktig. Konsekvensene dersom noe går galt kan være fatale.

– PAT-teknologien måler i fritt annulus-volum, samt eventuelt også restriksjoner i flow. Den kan også måle gjennomstrømning, sier Jenkins.

På godt norsk betyr dette at man ser på strømmen av hydrokarboner for å kunne si noe om statusen på stigerøret.

– Et fleksibelt stigerør har en komposittstruktur med flere lag. Carcass innerst, så et trykktett lag som holder brønnstrømmen inne, et vanntett lag ytterst for å holde sjøvann ute og forhindre korrodering, og mange lag imellom.

Systemet som leveres av 4Subsea viser status på strukturell integritet på stigerørene. Her kan operatørene i kontrollrommet følge med på at driften holder seg i grønn sone, for å unngå skade på stigerørene. Foto: 4 Subsea

– Når dette produserer olje og gass, så diffunderer det hydrokarbongasser gjennom det trykktette laget. På toppen av røret er det tre porter som kobles til flammebomsystemet, eller ventileres ut. Der tar man av gassen som diffunderer. Det vi følger med på er hvor mye gass som kommer ut, altså hvor mye flow, forklarer Jenkins.

Dersom man får en rask oppbygging av flow, så er det et tegn på at noe har gått galt innvendig, for eksempel en innvendig lekkasje.

– Hvis testen viser at ventilasjonsportene har gått tett, er det kritisk. Da bygger du opp trykk. Det ytterste laget som beskytter mot sjøvann vil da revne, og konsekvensen blir sjøvannsinntrengning, sier han.

Fritt volum vurderer tilstanden i røret

Man måler også hvor mye fritt volum det er i veggen, noe som kan si mye om statusen til stigerøret. Når rørene leveres fra fabrikken, kan man ta nitrogen inn i rørene og måle hvor mye fritt volum det er i veggen i utgangspunktet.

– Å vite dette er en viktig del av integritetsstatusen. Måler du et fritt volum som tilsvarer lengden ned til vannskorpen, så vet du at du har hull til sjøvann. Har du fritt volum, men det har krympet noe, så vet du at det har fylt seg opp med kondensert hydrokarboner nederst i røret et sted. Dette bruker vi til å vurdere tilstanden til røret.

– Vi kan også gjøre gassanalyser for å finne ut hva slags korrosjonsprosesser eller aldringsprosesser i plastmaterialer som foregår, sier han.

– Hva er det som er inni kofferten?

Teknologien har allerede blitt testet offshore og er nå i kommersiell drift. Her er PAT-en koblet til en riser mens den utfører test. Foto: 4 Subsea

– Det er i utgangspunktet computer og software. Dette henger tett sammen med vår digitale tjeneste for å drifte disse stigerørene. Vi strømmer produksjonsdata for kundene våre, og det følger med et dashbord som kontinuerlig angir tilstanden til stigerørene, sier han.

4Subsea har hovedkontor i Asker, samt ansatte i Bergen, Trondheim og Kristiansand. De har i underkant av 60 ansatte og begynte utviklingen av PAT-teknologien i 2014. Nå har de fått teknologien testet og bekreftet.

– Nå er produktet i kommersiell drift. Vi mener at det globale markedet er stort. PAT er allerede i bruk på norsk sokkel, der operatørene har gått fra å kjøpe tradisjonelle tjenester fra oss, til bruke den automatiserte løsningen, sier Jenkins.

– Fordelaktig effektivisering

Thomas Bærheim, daglig leder på Stavanger-kontoret til Miles, et selskap som driver med forretningsrådgivning, prosjektleveranser og konsulentutleie, sier til Teknisk Ukeblad at all den jobb man kan effektivisere, er fordelaktig.

– Når det gjelder arbeid på sokkelen så vil jeg si at målsetningen ikke er å ha flest mulig folk offshore, men å ha de rette folkene offshore, kanskje til minst mulig tid, sier Bærheim.

– Dette høres ut som en god approach til digitalisering. Jeg er for effektivisering og optimalisering uansett hvilken bransje det er, sier han.