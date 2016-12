Denne elbilen går i strupen på Tesla, Bentley og Ferrari

Er denne elbilen raskere enn Tesla Model X?

Det er i hvert fall i den retningen den amerikanske elbilnykommeren Faraday Future hinter, et par uker før de skal vise fram sin kommende crossover.

I to korte Youtube-snutter (se den ferskeste nederst i artikkelen) ser vi glimt av at den kamuflerte prototypen stiller i dragrace-duell mot tre heftige og veletablerte konkurrenter.

Tilsynelatende går prototypen seirende ut av samtlige dueller. I drivlinjetestvideoen forklares det at målet opprinnelig var å oppnå akselerasjon fra 0-60 miles i timen under fire sekunder, men at de nå har presset tida under tre sekunder.

Bilen skal vises fram for første gang på CES i Las Vegas på kvelden 3. januar. Da skal også offisielle akselerasjonstider og resultatet av duellene fra testbanen i Irwindale like øst for Los Angeles presenteres.

To suver og en sportsbil

Tesla Model X. Foto: Tesla Motors

Uansett dragraceutfall kan vi slå fast at Faraday har siktet seg inn mot de kjappeste på markedet.

Bentley Bentayga. Foto: Bentley

Målestokken er selvsagt det som i dag er den raskeste suv-en, Tesla Model X P100D, som med såkalt «Ludicrous mode» klarer å akselerere fra stillestående til 100 kilometer i timen på 3,1 sekunder.

Ferrari 488 GTB. Foto: Ferrari

Det knives også med en annen høyreist kjapping, dog ikke elektrisk. Bentley Bentayga er utstyrt med en 6,0-liter W12 TSI som yter 608 hk/447 kW/900 Nm. Det gir den 2.440 kg tunge suv-en en akselerasjon på 4,1 sekunder fra 0-100 kilometer i timen og en topphastighet på 301 km/h.

Fjerdemann tilhører en annen klasse, den er 529 mm lavere enn Bentayga og heter Ferrari 488 GTB.

Fra 3,9-liter V8-eren som sitter i denne har Maranello-ingeniørene klart å lokke ut 670 hk/478 kW/760 Nm, med andre ord hele 172 hk/l. 488 klarer 0-100 på tre sekunder blank, og for øvrig 0-200 kilometer i timen på 8,3 sekunder.

I videoen blir for øvrig 488-akselerasjonen feilaktig oppgitt til 3,0 sekunder fra 0-60 miles i timen i stedet for 0-100 kilometer i timen. For øvrig ser det ut som at elbilprototypen er raskere, vel å merke i starten og rett fram.

Utsatt fabrikk

Også på forrige CES, i januar i år, fikk Faraday Future mye oppmerksomhet da de viste fram det elektriske sportsbilkonseptet FFZero01, med 750 kW effekt og en topphastighet på over 320 kilometer i timen.

På kommende CES-messe er det altså en produksjonsmodell som skal vises fram. Men når den kan produseres og leveres, er fortsatt i det blå.

Selskapet ble startet av en rekke tidligere Tesla- og BMW-ansatte, og har planer om å bygge en fabrikk i Nevada.

Som Teknisk Ukeblad har skrevet, ble det i november kjent at selskapet må utsette byggingen på grunn av pengemangel. Prosjektet er beregnet å koste en milliard dollar å oppføre, og det sprøytes nå inn ny kapital både fra hovedinvestor Jia Yueting personlig og hans selskap LeEco, ifølge Reuters.

Aston-samarbeid

I februar inngikk det kinesiske teknologiselskapet LeEco en samarbeidsavtale med den britiske bilprodusenten Aston Martin som i første omgang handler om å ferdigutvikle RapidE og sette den i produksjon i løpet av to år. Dette er en elektrisk versjon av firedørs-luksussportsbilen Rapide S som i dag har en V12-er under panseret.

Parallelt jobber Aston Martin og LeEco med utvikling av batterisystemer og elektriske drivlinjer myntet på en kommende ladbar modell designet fra blanke ark.

– Partnerskapet har også potensial for å ta fram flere nye elbiler på vegne av Aston Martin, LeEco og Faraday Future, heter det da avtalen ble offentliggjort i Frankfurt.

Faraday Future skal for øvrig benytte batterier fra LG Chem, som også leverer til den nye Chevrolet Bolt og tvillingen Opel Ampera-e.