Deler ut to blanke milliarder kroner på Oda-utbyggingen

Utbyggingen av Oda-feltet – tidligere Butch – begynner å gi ringvirkninger. Tidligere i høst meldte selskapet at brorparten av kontraktene vil tilfalle norske leverandører.

Nå har Centrica delt ut kontrakter til en verdi av to milliarder kroner.

Det er FMC, Subsea 7 og Maersk Drilling som har vunnet kontraktene.

Første utbygging

FMC skal levere undervannsproduksjonssystem, Subsea 7 skal levere rørledninger, styringskabler og undervannstjenester, mens Aker BP/Maersk drilling leverer riggtjenester.

– I tillegg til disse kontraktene vil også Aker BP som operatør for Ula-lisensen tildele arbeid under eksisterende rammeavtale med Aker Solutions for ingeniør- og offshore ombyggings- og installasjonsarbeid, ifølge en pressemelding fra Centrica.

Oda-feltet blir Centricas første egenopererte feltutbygging. Feltet skal bygges ut som en undervannsutbygging som knyttes til Ula-feltet.

Både FMC og Subsea 7 er ifølge Centrica en del av Centricas strategiske partnerallianse som ble inngått på høstparten i fjor.

– Vi står foran vår første feltutbygging. Da er det riktig for oss å fortsette vårt langsiktige samarbeid med sterke leverandører, sier administrerende direktør i Centrica, Dag Omre i meldingen.

Verdens største

Maersk skal levere rigg til boring av tre brønner på Oda-feltet. Brønnene skal bores av Maersk Interceptor.

Maersk Interceptor skal brukes til å bore brønnene på Oda-feltet. Foto: Eirik Helland Urke

Denne riggen omtales som verdens største og mest avanserte i sitt slag, og er på kontrakt med Aker BP, men Centrica og Aker BP har inngått en avtale for videreleie av riggen, ifølge meldingen.

– Det er betryggende å ha Maersk Drilling og en svært moderne rigg med på laget. Maersk har tidligere boret både lete- og avgrensningsbrønnene på Oda-feltet, har solid erfaring fra norsk sokkel og vil kunne levere brønnene sikkert og effektivt, sier Omre i uttalelsen.

Oda inneholder mellom 30 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, der mesteparten er olje.

Centrica har med seg Suncor Energy Norge, Faroe Petroleum og Tullow Oil Norge i utbyggingen av feltet.