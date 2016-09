Droppet Barentshavet. Nå har de gjort ett av årets største funn i gammelt område

Oljeselskapet Engie E&P kunngjorde i dag et olje- og gassfunn i Nordsjøen. Funnet kan tilsvare nesten 70 millioner fat olje, om de øvre anslagene slår til.

Men det er en annen grunn til at funnet er svært gode nyheter for selskapet:

– Funnet er gjort rundt seks kilometer unna vårt eneste opererte felt og blant våre viktigste prosjekt i Norge: Gjøa, sier Engies letedirektør Raphaël Fillon til Teknisk Ukeblad.

– En fantastisk suksess

Dette betyr at funnet kan utnyttes svært enkelt ved en tie-in til Gjøa.

– Som operatør på begge sider har vi veldig god oversikt, blant annet over eksisterende kapasitet på Gjøa, sier han.

Nærheten til eksisterende infrastruktur gjør at fatene med olje og kubikkmeterne med gass er betydelig mer verdifulle enn om funnet hadde blitt gjort i et umodent område. Som for eksempel i Barentshavet.

Engie var ett av få oljeselskaper på sokkelen som valgte å droppe Barentshavet i forrige konsesjonsrunde.

– Vi valgte å ikke delta i 23. konsesjonsrunde, da vi ønsket at vår modell skulle være fokusert rundt feltnær leting. Med andre ord fokuserer vi på kortsiktig verdiskapning rundt våre felt, for å maksimere verdien av hva vi allerede har.

– Det er derfor Cara er en fantastisk suksess, sier letedirektøren.

Trodde det var gass. Fikk olje-overraskelse

Det var den 18. juli i år at brønnen ble spuddet/påbegynt. Litt i underkant av en måned senere var Fillon på vei tilbake til Norge fra en ferie med familien i Frankrike. Denne natten, mellom 12. og 13. august hadde selskapet kommet seg inn i reservoaret.

– Der fikk vi bekreftet at vi hadde gjort et gassfunn, sier han.

Men i Norge er det også krav til at man tar kjerneprøver ved spor av hydrokarboner. Og der fikk selskapet seg enda en gladnyhet:

– Vi fant olje i kjerneprøvene. Dette var en svært god overraskelse. Slik vi ser det nå er det omtrent 50-50 olje og gass, ifølge Fillon.

Boret tørr brønn tidligere

Funnet er isolert sett ikke spesielt stort. Men det er ett av de største på norsk sokkel i år, der de er slått av Faroe Petroleums Brasse. På omtrent samme størrelse er funnet til Det norske, i prospektet Langfjellet.

– Det viktigste for oss er at Cara er lokalisert kun seks kilometer unna Gjøa, sier Fillon.

Han forteller videre at det faktisk ble boret en brønn i nøyaktig samme område for 14-15 år siden, uten at det ble gjort noe funn.

– Norsk Hydro boret en brønn som ble klassifisert som tørr. Men med ny teknologi, ny seismikk og nye studier har vi altså gjort et funn her likevel. Dette gir økt tro på dette modne området, ifølge direktøren.