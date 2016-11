Bryter stortingsvedtak - går for fossilferger på E39

Stortinget har satt krav om null- eller lavutslippsteknologi ved alle statlige fergeanbud. Likevel har Vegvesenet nå tildelt Torghatten Nord kontrakt på E39 Halhjem – Sandvikvåg med vanlige gassferger.

– Et stort feilsteg, mener Zero. Mer om det lengre ned.

Torghatten Nord er sammen med skipsdesignerne i Multi Maritime i full gang med å lage anbudsgrunnlag til verft.

– Vi har et grunnlag som vi har basert tilbudet på, og er nå i en fase der vi utvikler detaljene. Vi vil gå til verft i inn- og utland og be om tilbud, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen til Teknisk Ukeblad.

Multi Maritime er eid av Fiskerstrand, men designer helt uavhengig av verftet. Fiskerstrand har imidlertid lang erfaring med bygging av ferger og har bygget verdens største LNG-ferge, MF "Boknafjord", med plass til 242 biler, 22 vogntog og 598 passasjerer.

2,2 millioner passasjerer

Fergene til Torghatten Nord skal ha plass til 499 passasjerer og 180 personbilenheter. De blir cirka 130 meter lange og cirka 21 meter brede. Overfartstiden i dag er 40 minutter.

Fergestrekningen over Bjørnafjorden trafikkeres i dag av Fjord1, som har tre LNG-ferger på sambandet, M/F Bergensfjord, M/F Fanafjord og M/F Raunefjord. De ble bygget av Aker Yards (nå Vard) og er 130 meter lange og 18,7 meter brede.

E39 Halhjem-Sandvikvåg er landets tredje største samband med 2,2 millioner passasjerer og 965.000 kjøretøy i 2015.

Fem erstatter tre

Når Torghatten Nord overtar 1. januar 2019, skal frekvensen økes til avgang hvert 25. minutt med fire ferger og utvide med en femte i 2020.

De tre fergene Fjord1 i dag benytter på sambandet har en kapasitet på 212 biler og 587 passasjerer. De har norskbygde Rolls-Royce «lean burn» gassmotorer, det vil i at de kun går på gass.

Statens vegvesen satte krav til gass og lavutslipp da anbudspapirene ble lagt ut. Torghatten Nord vant med en pris på 4,7 milliarder kroner.

Det var over en milliard kroner under Fjord 1 sitt tilbud (5,8 milliarder kroner og ytterligere en drøy milliard bedre enn Norled (cirka 6 milliarder kroner).

Hele 80 prosent av tildelingskriteriet var pris, kun 20 prosent miljø.

Gass og batteri

For å tilfredsstille kravene og komme med en akseptabel pris, valgte Torghatten Nord å gå inn for gass-elektrisk framdrift, supplert med batteripakke slik at det blir hybrid-drift. Selskapet kan foreløpig ikke si hvor store batteripakkene blir, eller om det blir lading ved kai.

– Vi håper å få til lading, men det er opp til Hordaland Fylkeskommune å legge til rette for det, sier Torkildsen.

Ifølge Enova har Hordaland Fylkeskommune fått betydelig støtte til blant annet utbygging av ladeinfrastruktur for ferger. Kaia på Halhjem benyttes også til sambandet til Våge.

- Et stort feilsteg

Spesialrådgiver Marius Gjerset i Zero er forundret over at Statens vegvesen i realiteten bryter med Stortingsvedtaket om å kreve null- eller lavutslippsteknologi ved alle statlige fergeanbud.

LNG-fergen MF «Bergensfjord» er en av tre som nå går på E39 Halhjem-Sandvikvåg-strekningen. Foto: Fjord1/HARALD M. VALDERHAU

LNG er ikke definert som lavutslippsteknologi, selv om CO2-utslipp er 20-30 prosent lavere enn med dieselmotorer og NOx er redusert med cirka 85 prosent og svovel- og partikkelutslipp er null.

E39 Halhjem - Sandvikvåg. Her skal Torghatten Nord sette inn hybride ferger fra 2019. Foto: Google Maps

Årsaken til at Vegvesenet ikke la opp til lavutslippsteknologi, antar Zero er fordi det fortsatt skulle være mulig å benytte dagens LNG-ferger, det vil si at tilbydere kunne benytte materiell de allerede hadde.

– Når det nå likevel skal bygges nye ferger for dette sambandet, viser det hvor feil det var av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å bryte Stortingets vedtak på dette anbudet. Bygging av nye gassferger på fossil LNG, og ikke biogass, er et stort feilsteg i en ellers veldig positiv utvikling med nullutslipp ferger i Norge nå, sier Gjerset.

Torghatten Nord legger ikke skjul på at deres valg av konsept er styrt av 80/20-vekting på pris/miljø.

– Det var de spesifikke kravene i anbudet som førte fram til den løsningen vi har landet på. Med annen vekting, ville det selvsagt slå ut på konseptet, sier Torkildsen.