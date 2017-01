Big Bertha havarerte og sto fast i to år - i Norge ligger tunnelboremaskinene i Follobanen foran skjema

Før jul kunne Jernbaneverket melde om at de to tunnelboremaskinene som er på vei fra Åsland og inn mot Oslo sentralbanestasjon ligger langt foran skjema.

Både kostnader og fremdrift ligger godt an, og om arbeidet fortsetter som nå ligger maskinen an til å ankomme sentralbanestasjonen 1,5 måned før planen.

– Vi har stor tro på at vi skal klare å styre hele prosjektet til suksess, sa assisterende Jernbanedirektør Gunnar Løvås til Teknisk Ukeblad.

Men bruken av TBM gir ikke automatisk noen suksesshistorie. Det viser TBM-en Big Bertha, som driver tunnel under Route 99 i Seattle, USA.

Traff stålrør

Big Bertha startet arbeidet sitt sommeren 2013. Planen var at den 6100 tonn tunge tunnelboremaskinen med hele 17,37 meter i diameter skulle drive 2,8 kilometer med tunnel de kommende 14 månedene.

Slik gikk det imidlertid ikke.

30. juli 2013 startet boringen, i løpet av 6. desember 2013 hadde Bertha boret 311 meter, så sa det stopp.

Etter en måneds etterforskning kunne Washington State Departement of Transportation (WSDOT) konkludere med at at maskinen hadde truffet et 20 centimeter bredt stålrør, som hadde blitt satt ned i forbindelse med grunnundersøkelser før tunnelarbeidet.

Siden maskinens kuttehoder ikke er laget for å kutte i metall, måtte flere av tennene i kuttehodet skiftes ut.

Her er historien om byggelederen som erstattet kommunens svingete tunnel: Tegnet en rett strek på kommunekartet

Kortvarig lykke

I februar 2014 var maskinen endelig reparert og klar til bruk igjen. Men etter kort tid blinket varsellampene, og det viste seg at det hadde gått varmegang i maskinen.

Vann og sand hadde kommet seg inn i flere gummipakninger som skulle beskytte hovedlageret, og deler av hovedlageret måtte derfor skiftes ut.

Ikke før i desember samme år ble frontpartiet til maskinen løftet opp så maskinen kunne bli reparert, og et år etter varmegangen så det ut som om Bertha endelig kunne fortsette drivingen av tunnelen.

I mai 2015 rapporterte imidlertid transportdepartementet at skadene hadde vist seg å være større enn først estimert og at hele hovedlageret måtte skiftes ut.

Som en «varm kniv i smør»: Bli med om bord i den største tunnelboremaskinen i sitt slag i Norge

Store kostnader

I august 2015 ble endelig frontpartiet til Bertha heist ned i bakken, og desember samme år begynte endelig drivingen av tunnelen igjen.

Men allerede i januar 2016 stoppet arbeidet opp.

En lekter hadde kantret og ført til et synkehull ikke langt fra der Bertha befant seg. Maskinen ble stoppet opp av sikkerhetsmessige årsaker.

Halvannen måned etter dette kunne Bertha fortsette drivingen frem til et planlagt vedlikeholdsstopp i juni da hun måtte skifte ut 33 tenner i kuttehodet.

Sommeren i fjor hadde Big Bertha drevet cirka en tredel av den planlagte tunnelen. Hun hadde kostet 80 millioner dollar å kjøpe, og hele 143 millioner dollar å reparere.

Om alt går etter planen og det ikke oppstår nye problemer skal maskinen være ferdig i juli 2017, mer enn to år etter de opprinnelige planene.

Skal bore plass til Follobanen: Slik setter de sammen det 2400 tonn tunge «monsteret»

I Follobanetunnelen ligger tunnelboremaskinene som går mot Oslo sentrum rundt 1,5 måned foran tidsplanen. Foto: Mari Gisvold

Forskutterer ikke suksess

Om maskinene som driver Follobanen vil møte på noe av det samme som Bertha er det for tidlig å si.

Til tross for at maskinene foreløpig ligger godt an, tørr verken prosjektleder Anne Kathrine Kalager eller prosjektdirektør for Follobanen, Erik Smith, å forskuttere noen suksess.

– Vi har vært ekstremt heldige og ikke møtt på noen uforutsette utfordringer. Men i et prosjekt av denne størrelsen må vi regne med at det kommer til å skje et eller annet sted på veien, sier Kalager.

– Alt har gått veldig bra med denne kontrakten så langt. Men jeg har aldri vært med i et prosjekt der man ikke har møtt på noe uventet, sier Smith.