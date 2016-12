Ampera-e får samme lading som Bolt

50 eller 80 kilowatt hurtiglading? Det har vært spørsmålet etter at brukerhåndboken til Chevrolet Bolt, den amerikanske tvillingmodellen til Opel Ampera-e, ble tilgjengelig.

I denne vises det til at bilen kan hurtiglades til 145 kilometer rekkevidde på 30 minutter, dersom den kobles til en hurtiglader med minst 80 kilowatt ladeeffekt.

I forkant av bilmessen i Los Angeles, sa sjefingeniør for Chevrolet Bolt, Josh Tavel, at bilen lades til denne rekkevidden på en 80 kilowatt hurtiglader.

Det har fått mange, Teknisk Ukeblad inkludert, til å lure på om det er en forskjell på Ampera-e og Chevrolet Bolt. Opel har hele tiden sagt at Ampera-e har 50 kilowatt hurtiglading, og avkreftet at den kan ta høyere ladeeffekt.

Lanseres først i Norge: Dette er bilen som snur opp ned på bilindustrien

Maksimalt 50 kilowatt

Nå viser det seg at de to bilene er teknisk identiske. Det betyr imidlertid ikke at Ampera-e får 80 kilowatt hurtiglading. For det har ikke Chevrolet Bolt heller.

Ampera-e har CCS-lader med 50 kW-lading. Foto: Eirik Helland Urke

– Chevrolet Bolt og Opel Ampera-e er identiske, og de kan begge lade med maksimalt 50 kilowatt effekt.

Det sier dr. Ralf Hannappel, sjef for Opels elektrifisering, til Teknisk Ukeblad.

Også batteriet i disse bilene er identiske. De lages av LG Chem og har en energikapasitet på 60 kWh. Batteriet består av 288 celler fordelt på 5x2 moduler og veier cirka 430 kg. Batteriet er plassert i gulvet som en integrert del av chassis.

– Men hvorfor skriver dere om 80 kilowatt-lading i håndboka til Bolt?

– Saken er at det allerede finnes en del hurtigladere i USA som kan levere maksimalt 80 kilowatt. Det skal bygges flere slike stasjoner også. Grunnen til at dette nevnes i manualen, er for å forsikre de amerikanske Bolt-kundene om at de kan benytte disse laderne også. Men det betyr altså ikke at bilen er i stand til å ta mer enn 50 kilowatt, understreker Hannappel.

Å dytte på mer strøm i en vanlig elbil er en dårlig idé: Derfor kan du ikke lade elbilen raskere

Intern forvirring

Han innrømmer imidlertid at det har vært en del forvirring rundt dette effektspørsmålet, faktisk også innad i General Motors.

Dermed skulle den saken være oppklart. Så skal det selvsagt nevnes at det i praksis ikke hadde spilt noen stor rolle om Ampera-e faktisk hadde hatt mulighet for mer enn 50 kilowatt.

Siden så godt som alle fritt tilgjengelige hurtigladere i Norge er 50 kilowatt-ladere, og så godt som alle som bygges nå har denne makseffekten, ville det vært særdeles få steder man kunne fått høyere effekt nå og i overskuelig fremtid.