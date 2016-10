«2015 ble et annus horribilis for oljen, men et bra år for mange norske eksportbedrifter innen fornybar energi»

2015 ble et annus horribilis for oljebransjen, men et bra år for mange norske eksportbedrifter innen fornybar energi. Likevel er det fortsatt et stykke igjen til at grønn teknologi blir et nytt, solid bein for norsk eksportindustri.

Norske leverandører av utstyr, teknologi og tjenester solgte for mer enn 11 milliarder kroner i utlandet i 2015, opp fra 8 milliarder året før. Det viser kartleggingen som Eksportkreditt Norge har gjort av bedriftene.

Av de over 11 milliardene er cirka 6 milliarder «ren» eksport, altså salg av produksjon i Norge til utlandet. Resten er salg fra datterselskaper i utlandet.

En svakere krone forklarer nok mye av oppsvinget. Norske leverandører er mer konkurransedyktige i kampen om nye kontrakter, og inntekter i fremmed valuta har blitt mer verdt i norske kroner.

Økningen på mellom 20 og 30 prosent er uansett gledelig, og peker forhåpentligvis mot en grønnere framtid for deler av norsk eksportindustri.

Vi må tilbake til RECs storhetstid med produksjon flere steder i Norge i 2009-10 for å finne en tilsvarende positiv utvikling.

Denne næringen eksporterte for 8 milliarder: Kan den ta av i Norge?

Havvind og sol drar lasset

Det er offshore vind og solenergi som drar lasset, men også vannkraft kan vise til et styrket resultat.

De tre leverandørene innen verdikjeden til solmoduler, Elkem Solar, Norsun og Norwegian Cystals, har siden 2013 økt salget formidabelt.

Norsun, for eksempel, omsatte for 200 millioner kroner i 2013. To år senere var omsetningen 700 millioner. Etter noen regnskapsmessige svært røde år er også driftsresultatene på oppadgående kurs. Men den internasjonale konkurransen og kostnadskuttjaget i solindustrien forblir intenst, og av disse tre produsentene var det kun Norsun som leverte svarte tall i 2015.

Startet opp i asken av REC: Nå forventer Norwegian Crystals overskudd

- Et lite mirakel

Fjoråret brakte også nyheten om at Elkem Solar ville gjenåpne produksjonen av silisiumsblokker i RECs gamle lokaler på Herøya. Statsminister Erna Solberg åpnet fabrikken i forrige måned.

At det igjen er full aktivitet i hallene på Herøya regner jeg som et lite mirakel. Kina og Taiwan har kuppet store deler av leverandørindustrien til solmoduler, og Herøya er sannsynlig er den første nyetableringen innen modulverdikjeden i Europa de siste fem årene.

Rammevilkårene for grønn produksjon er gode; solenergikompetansen solid i Norge—og Elkems kinesiske eiere er villige til å satse i Norge.

Nå har det skjedd: Elkem starter nytt soleventyr på Herøya

Utypisk eksportbedrift

Den kombinerte utbyggeren og solkraftprodusenten Scatec Solar fortsetter å bygge prosjekter og en portefølje av framtidige prosjekter. Faktisk gjorde selskapets utbyggingsdel (EPC-virksomhet) det til Norges største fornybareksportør i 2015. Dog hører det med at Scatec Solar ikke er en klassisk eksportbedrift: Selskapet bygger sine egne prosjekter.

Også offshore vindleverandørene opplevde medvind i 2015, med en estimert utenlandsomsetning på om lag 4,5 milliarder kroner. To aktører, Fred. Olsen Ocean og Siem Offshore, sto for omtrent 40 % av inntektene*.

I tillegg solgte norske verft offshore vind fartøy for om lag 700 millioner kroner i fjor.

Vannkraft fikk også et oppsving, drevet av høyere utenlandsinntekter fra den største leverandøren, turbinprodusenten Rainpower. Også konsulentselskapene Norconsult og Multiconsult har bra med oppdrag verden over.

Så de gode nyhetene er flere.

Norsk solbransje har nådd 1000 ansatte: Nå skal de ut i verden

Fornybarsektorens svakhet

Men topp ti oversikten fra Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblad viser også svakhetene i denne delen av eksportindustrien.

De fire selskapene øverst på listen—Scatec Solar, Fred. Olsen Ocean, Siem Offshore og DNV GL— har begrenset med virksomhet i Norge i form av fornybararbeidsplasser. Utenlandsomsetningen kommer for det meste fra datterselskaper eller kontorer i utlandet.

Den største «klassiske» eksportbedriften, rangert etter inntekter fra salg av produksjon i Norge til utlandet, var i 2015 Norsun. Selskapet hadde 219 ansatte ved utgangen av 2015.

I en rapport estimerte Multiconsult at sol- og offshorevindindustriene i 2013 sysselsatte 800 personer hver i Norge. I dag er det trolig noen flere, et sted mellom 1.000 og 2.000 på hver av de to segmentene.

Til sammenlikning har oljebransjen i Norge tapt 40 000 arbeidsplasser de siste to årene.

Og som jeg har skrevet om tidligere kommer fornybaraktørene langt, langt ned på listen over Norges største eksportbedrifter. Den oversikten er ikke overraskende dominert av offshore og maritime næringer.

Små og sårbare

På fornybarlisten er tre av selskapene, Norsun, Rainpower og Cambi, rendyrkede leverandører av grønn teknologi. De sju andre er større selskaper med fornybar-avdelinger eller fornybare datterselskap.

Fornybar energi miljøene i Norge er altså fortsatt små og sårbare. AS Norge trenger nye ideer som kan settes ut i livet for å bygge nye bedrifter og for å styrke konkurranseevnen til de mellomstore selskapene.

I slutten av denne måneden kommer Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, bestående av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard, med sin rapport. Jeg har forventninger til at det kommer nye, friske og kreative forslag fra den kanten.

Det som uansett er sikkert er at de internasjonale markedene fortsetter å vokse, og at sol- og vindenergi blir stadig mindre kostbar og mer konkurransedyktig.

Mens globale oljeinvesteringer raste, var 2015 et nytt rekordår for investeringer i fornybar energiprosjekter verden over.

*2014-oversikten over de største norske eksportbedriftene inneholdt ikke tallene fra Siem Offshore, som leverer installasjonstjenester til offshore vind fra sitt datterselskap i Tyskland. Siem Offshore solgte for en milliard pluss/minus både i 2014 og 2015.