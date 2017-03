Sommerskole for nysgjerrige forskerspirer

Interessen blant nysgjerrige forskerspirer er enorm fra Mandal i sør til Longyearbyen i nord. Sommerskole i realfag er faktisk bedre enn sommerferie.

— Vi må blande i mer glyserol, roper de engasjerte barna i kor.

Det er om å gjøre å blåse den største såpeboblen. Foto: Forskerfabrikken

Det gjelder å forske seg frem til oppskriften som gir såpebobler så store som fotballer. Kanskje enda større. Sommerskoledeltakerne har rigget seg til med både zalo, vann, glyserol og hjemmelagde såpeboblemakere i skolegården på Høvik skole i Bærum. De unge forskerne bruker en hel ferieuke på spennende forskning som å lage vulkaner, få vann til å eksplodere, og gå på mikrometeorittjakt. Blant gjengen på Høvik skole hersker det ingen tvil:

— Forskerfabrikkens sommerskole er mye bedre enn sommerferie! Vi leker og lærer samtidig, det er megagøy!

Superpopulær og unik sommerskole

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for at barn og unge skal bli mer interessert i realfag. Hver eneste sommer de siste ti årene har de arrangert hundrevis av sommerskoler for nysgjerrige forskerspirer i hele landet.

— Vi har tradisjon for å trene kroppen vår på fritiden, men det er minst like viktig og gøy å trene hjernen, forteller fabrikksjef i Forskerfabrikken Hanne S. Finstad.

Aldri før har så mange barn ønsket å forske i sommerferien. På sommerskolen lærer barn som skal opp i 5., 6. og 7. trinn til høsten om kjemi, fysikk, biologi og annerledes matte, gjennom morsomme eksperimenter. Nesten 6000 barn deltok på sommerskolen i fjor.

Forskerfabrikken bytter mellom to ulike sommerskoler. I år er det duket for blant annet «glitrende krystaller, skjelettforskning og ville eksplosjoner»,.

Levende og lekende realfag

På sommerskolen blir barna kjent med mineraler og bergarter som finnes i Norge. Foto: TU Story Labs

Forskerfabrikken er opptatt av at realfag ikke skal bli kjedelig og teoretisk. På sommerskolen formidler de realfag på en måte som vekker interesse og engasjement for fag som mange ellers ser på som ganske kjedelige.

— Vi må vise barna våre hva realfag faktisk handler om. De må få smake, lukte, se og høre. Å gjøre eksperimenter er jo realfagenes naturlige uttrykksform. Det er utrolig gøy å se engasjementet for naturfag bli vekket hos barna, forteller fabrikksjefen.

En opplevelse for livet

På Høvik skole er det i alle fall ingen tvil om at sommerskoledeltakerne har oppdaget hvor spennende realfagene kan være. De er i full gang med å forske videre, og er ivrig opptatt med å lage et stort vulkanutbrudd. Heldigvis er det ikke ekte lava som kommer ut av flaskene som stikker opp av sanda i skolegården.

— Det er en blanding av såpe, gjær, konditorfarge og eddik som skummer ut, forteller forskerspirene.

Det lyste begeistring ut av øynene deres da vi spurte om hva de synes om sommerskolen med Forskerfabrikken.

Å lage vulkan i skolegården er ikke hverdagskost for elevene. Foto: TU Story Labs

— Dette er noe helt annet enn vanlig skole. Det er morsommere, også synes jeg vi lærer så mye enklere. Det er rett og slett kjempegøy å være her, forteller en av deltakerne. Det er de andre barna helt enig i, og en annen fortsetter:

— På Forskerfabrikkens sommerskole finner du ut at det kan være artig å gjøre andre ting enn bare å spille fotball eller dataspill. Vi koser oss skikkelig.

Miniforskerne bruker ikke lang tid på å tenke seg om når vi spør om de har lyst å delta på Forskerfabrikkens sommerskole igjen:

— Jaaaaa, roper barna høyt og tydelig, før de igjen dykker ned i naturvitenskapens spennende verden.