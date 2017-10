Du har støvsugd feil hele livet

Du har kjøpt deg støvsuger av én enkel grunn: du vil suge bøss, lo og smuler opp fra gulv, tepper og sofaer. Også tenker du kanskje nå; ærlig talt, hvor feil går det egentlig an å støvsuge? Overraskende nok blir noen av støvsugerens grunnleggende funksjoner misforstått til den grad at du kan ende opp med en falsk renhetsfølelse. Her er fire ting du kanskje gjør i dag som kan være lurt å styre unna neste gang du skal ta en sjau.

En felles oppfattelse for støvsugere er at mer kraft gir bedre sugeevne. Derfor har du kanskje lurt på hvorfor støvsugeren gir deg muligheten til å velge om du vil ha lav eller høy styrke? Det er fordi det i realiteten er motsatt . Tykke underlag som tepper eller møbler rengjøres bedre dersom styrken er skrudd ned. Dette går rett og slett på at luften sirkulerer svært dårlig dersom du støvsuger tette flater på maks styrke fordi det dannes et vakuum.

Ikke alle støvsugere er konstruert likt; de nyeste støvsugerne til Miele gjør det mulig å støvsuge begge veier på grunn av teknologien i munnstykkeleddet. Hvis du allerede visste om frem- og tilbake-trikset, vil du derfor oppleve at støvsugingen går dobbelt så fort når oppsugingen er like effektiv begge veier.

I en støvsuger er det tre ting du må bytte ut jevnlig for å få mest ut av den lille rakkeren. Jepp, posen er den ene (og det kommer vi snart til), men visste du at det er to andre filtre du også må huske på? De fleste er ikke klar over at støvsugere består av et grovfilter som sitter inne ved posen og et finfilter som sitter nær motoren. Finfilteret – allergikerens beste venn – renser luften før den sirkulerer ut i rommet igjen og skal skiftes én gang i året. Grovfilteret må byttes ut ca. hver fjerde gang du bytter støvsugerpose. Hvis et filter går tett blokkeres luftstrømmen. Dette kan føre til at motoren ikke får luften den trenger for å avkjøles og konsekvensen er kortere levetid for støvsugeren din.

Feil #4

Du misbruker støvsugerposen

En av de vanligste grunnene til at støvsugere går i stykker er mangelen på kunnskap om posene. Og ja, det finnes grenser for hvor mye research man gidder å gjøre på akkurat dette feltet, men feilbruk her kan føre til en raskere ødelagt støvsuger. For det første bør du bytte posen før den er helt full fordi det kan dannes lukt og mugg om den står for lenge i romtemperatur. Når du først bytter pose, er det viktig at du kjøper en som er original. I dagens posejungel kan det være fristende å gå for en universell løsning, men dette resulterer ofte i at støvet brer seg ut i både kammer og motor.

Posen er den viktigste delen av filtersystemet og hos Miele er de designet slik at de alene tar opp 99,9% av støvet etter at grovfilteret har gjort sin jobb. Finfilteret tar deretter opp 99,98 % av det som unnslapp posen og med det har Mieles støvsugere null partikkelutslipp. Ved bruk av uoriginale poser risikerer man at flere støvpartikler finner veien gjennom posen. Disse fanges opp i filteret for finstøv og vil være med på å tette filteret med støv raskere. Siden det er langt dyrere å bytte filter enn å kjøpe originale poser, kan vinninga gå opp i spinninga om man velger uoriginale poser.