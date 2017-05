Dette er utfordringene for subsea-fremtiden

Subsea-bransjen kommer sakte til hektene igjen etter den mest alvorlige nedgangen i hydrokarbonenergi-tidsalderen. De fleste aktørene i bransjen har tatt inn over seg konsekvensene og ser nå fremover.

Noen av foredragsholderne på årets konferanse:



Terje Søviknes, Olje-og-energiminister



Robert Patterson, Executive Vice President Engineering, Shell



Rod Larson, CEO, Oceaneering



Erik Reiso, Partner og Subsea-ekspert, Rystad Energi

Selv om det er tegn på at olje- og gassinvesteringer kan øke, står undervannsindustrien fortsatt ovenfor flere utfordringer: Det å beholde fokus på forenkling og kostnadsreduksjon mot voksende utslippsreduksjonsmål, samt sikre at det er en bærekraftig virksomhet fremover.

– Når oljeprisen går opp og prosjekter begynner å bli sanksjonert, vil vi da gå tilbake til den vanlige reaksjonen i oljeindustrien: kapasitets og kostnadseskalering? Hva kan vi gjøre for å unngå det? spør Nils Arne Sølvik, president i OneSubsea Processing og leder for UTC 2017 programkomité.

Et svar kan være teknologi, mener Sølvik. Subsea-produksjon, full-elektrisk og fjernoperasjoner kan bidra til å redusere kostnader og karbonutslipp.

På den andre siden må forretnings- og kontraktsmodeller endres for å oppnå og opprettholde de kostnadsreduksjonene og forenklingen som industrien har jobbet mot, ifølge Sølvik.

Dette er noen av temaene som skal diskuteres når representanter fra både operatører og leverandører samles under årets Underwater Technology Conference (UTC) som arrangeres i Bergen 20. - 22. juni 2017.

Former fremtiden vår

En av paneldebattene på UTC 2016.

Årets konferanse har fått tittelen «Shaping our Subsea Future». Den tekniske subsea-konferansen arrangeres i Grieghallen 21. og 22. juni, med plenumsforedrag, parallelle sesjoner og utstilling.

Dagen før arrangeres «Subsea Market Insight Seminar» på USF Verftet, som fokuserer på markedssituasjonen for subseabransjen.

UTC 2016 hadde 700 delegater fra inn- og utland. Konferansen høster stor anerkjennelse internasjonalt for å holde et faglig høyt nivå, og for sitt klare fokus på subseateknologi. I løpet av sin 37 årige historie har den blitt et attraktivt og viktig møtepunkt for ledelsen i flere av de større internasjonale aktørene i bransjen, selv i krevende tider.

– Responsen fra Subsea industrien har som alltid vært imponerende, og viser igjen at vi er en nyskapende og sterk industri med et utrolig pågangsmot, noe som gjenspeiles av den imponerende rekken av foredragsholdere på årets konferanse, forklarer Sølvik.